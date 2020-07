Już dziś o 18:00 należące do Microsoftu studia zademonstrują to, nad czym pracowały przez ostatnie lata. Zobaczymy najlepsze gry, jakie niebawem pojawią się na Xbox Series X i Xbox One. Pokaz będzie transmitowany na żywo.

Pierwszy pokaz gier na Xboxa Series X nie należał do szczególnie udanych. To jednak miała być wyłącznie rozgrzewka – kilka zwiastunów od zewnętrznych studiów, mających wzbudzić zainteresowanie nową konsolą. Dziś jednak mamy otrzymać danie główne: a więc najlepsze gry, jakie należące do Microsoftu studia deweloperskie szykują na konsole Xbox One, Xbox Series i na PC z Windows. Na pokazie ma też nie zabraknąć gier od partnerów Xboxa.

To będzie pierwsza okazja na sprawdzenie możliwości technicznych przyszłej konsoli Microsoftu, która pojawi się w sprzedaży jeszcze w tym roku. Zakładamy że Xbox Game Studios dobrze wiedzą jak wykorzystać jej najmocniejsze elementy techniczne – co zapewni nam niezłe porównanie z tym, co ma nam zaoferować PlayStation 5.

Wiemy już oficjalnie, że jedną z demonstrowanych gier ma być Halo: Infinite. Poza tym ma być bardzo różnorodnie, jak obiecuje Microsoft. Wszystkie gry od Xbox Game Studios mają być grami na wyłączność dla Xboxa i nie pojawić się nigdzie poza Microsoft Store dla Xbox One, Xbox Series i PC. Choć należy się też spodziewać, że przynajmniej część z nich straci swoją ekskluzywność na komputerach osobistych, pojawiając się na platformie Steam poza pecetowym Xboxem.

Najprzyjemniej nam będzie, jeżeli będziecie go oglądać razem z nami i na żywo komentować pod niniejszym artykułem. Właściwe wydarzenie ma poprzedzić godzinny program od The Game Awards, podczas którego mają być również istotne ogłoszenia w związku z Xboxem. Transmisja rozpocznie się o 17:00, można obejrzeć ją poniżej. Niestety prowadzona będzie wyłącznie w języku angielskim:

Właściwe wydarzenie Microsoftu odbędzie się o 18:00. Transmisja będzie tłumaczona na język polski i można obejrzeć ją poniżej:

Po pokazie wrócimy na The Game Awards (pierwsza z załączonych wyżej transmisji), gdzie ma być pokazany rozszerzony gameplay z Halo: Infinite.

Microsoft zapowiedział, że podczas właściwego pokazu będzie mowa wyłącznie o grach. Nie poznamy więc ceny konsoli i dokładnej daty jej wejścia do sprzedaży.



