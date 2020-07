Zdjęcia z telefonu posprzątasz na swoim komputerze. Idzie świetna nowość do Windowsa

Windowsowa aplikacja Twój telefon dla telefonów z Androidem już niedługo zyska możliwość pełnego dostępu do rolki aparatu w smartfonie. Oznacza to nie tylko możliwość kopiowania zdjęć, ale też ich usuwania.

Aplikacja Twój telefon w Windowsie 10 pięknie się rozwija. I choć nadal jest w zasadzie bezużyteczna dla posiadaczy iPhone’ów, tak stanowi bardzo wygodne narzędzie pracy dla wszystkich posiadaczy urządzeń z Androidem. Program jest aktualizowany, tak jak wiele komponentów systemu, przez Microsoft Store, a więc nowości mogą być do niego wprowadzane znacznie szybciej, niż co nową wersję Windowsa.

Na dziś aplikacja pozwala na wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych, wysyłanie i odbieranie SMS-ów i MMS-ów, obsługuje dual-SIM. Zapewnia też synchronizację powiadomień oraz możliwość kopiowania zdjęć z telefonu na komputer. Dodatkowo, używając wybranych modeli telefonów, możemy uruchamiać androidowe aplikacje bezpośrednio na windowsowym Pulpicie oraz współdzielić Schowek pomiędzy telefonem a komputerem.

Już niedługo w aplikacji Twój telefon na Windowsie 10 będziemy mogli również usuwać zdjęcia z telefonu.

Na dziś z poziomu Twojego telefonu zdjęcia możemy pobierać na komputer, kopiować do Schowka lub udostępniać je dalej. Nie możemy jednak w żaden sposób wpływać na to, co się znajduje na naszym urządzeniu przenośnym. By coś usunąć, niezmiennie to urządzenie należy wziąć do ręku. To niebawem się zmieni.

Nowa wersja aplikacji, która trafia już do pierwszych testerów, pozwala na usuwanie zdjęć bezpośrednio w jej oknie. W teorii to malutka zmiana, ale w praktyce oznacza to wygodę w sprzątaniu rolki aparatu na dużym ekranie – a więc coś, co do tej pory było dostępne wyłącznie dla par iPhone + Mac oraz w ramach usługi Zdjęcia Google.

Nie wiemy jeszcze kiedy testowa wersja aplikacji trafi do produkcyjnego kanału, a więc zwykłych użytkowników. Zazwyczaj jest to czas około trzech do pięciu tygodni.