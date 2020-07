9 interakcji

O 21:00 polskiego czasu rozpocznie się Ubisoft Forward - największy pokaz gier Ubisoftu zaplanowany na 2020 rok. W jego trakcie poznamy nowe szczegóły dotyczące takich gier jak Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Fary Cry 6 czy Hyper Scape. Liczę również na kilka niespodzianek.

Prezentacja Ubisoft Forward rozpocznie się w niedzielę 12 lipca 2020 r. o godzinie 21:00 polskiego czasu. Pokaz można zobaczyć na żywo, chociażby korzystając z poniższego odtwarzacza w serwisie YouTube. Transmisja ma trwać 45 minut.

Czego możemy się spodziewać na Ubisoft Forward?

Na pewno poznamy nowe szczegóły dotyczące już zapowiedzianych gier wideo. Możemy spodziewać się materiałów prezentujących Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Far Cry 6, a także Hyper Scape. Jeśli nie kojarzycie tego ostatniego - to świeżo zaprezentowane battle royale dla stu graczy jednocześnie, rozgrywane w gęstej miejskiej zabudowie.

Osobiście liczę także na kilka niespodzianek. Moim skrytym, ale dosyć mało prawdopodobnym marzeniem jest powrót strategicznej serii Heroes of Might and Magic, w formie pełnoprawnego tytułu na komputery osobiste (oraz ewentualnie konsole). Wielu graczy liczy także na powrót Sama Fishera. Kuluarowe plotki mówią ponadto o kolejnym turowym tytule powstałym dzięki współpracy Nintendo i Ubisoftu.

Darmowe Watch Dogs 2 z okazji Ubisoft Forward i niespodzianka.

Francuski wydawca gier wideo przygotował świetny prezent dla wszystkich, którzy będą oglądali internetowy pokaz. W czasie jego trwania każdy zainteresowany może zdobyć bardzo grywalne, bardzo rozbudowane Watch Dogs 2. Wystarczy, że podczas prezentacji zalogujemy się na platformie uPlay, a następnie dodamy tę grę do swojej kolekcji. Na czas trwania pokazu Watch Dogs 2 powinno kosztować dokładnie 0,00 zł.

My również mamy dla Was małą niespodziankę. Kilka dni temu mieliśmy przyjemność zagrać przedpremierowo w Assassin’s Creed Valhalla oraz Watch Dogs Legion. Zaraz po zakończeniu Ubisoft Forward będziecie mogli przeczytać na łamach Spider’s Web pierwsze wrażenia dotyczące obu produkcji. Dosyć obszerne, ponieważ w każdym z tych tytułów spędziliśmy kilka godzin.

Przyjemnego oglądania!