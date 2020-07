Na Playstation 5 zagramy w gry z trzech pierwszych generacji konsoli Sony

Na razie to tylko przeciek, ale dotyczy on wniosku patentowego, który w tym roku został zarejestrowany w Japonii przez Sony. Jeśli zostanie on wykorzystany, na Playstation 5 zagramy w gry z PS1, PS2 i PS3.

Patent został udostępniony na Twitterze przez użytkownika Renka_schedule:

Rozwiązanie patentowane przez Sony na pozwalać na emulację gier ze starszych generacji za pośrednictwem chmury. Jeśli więc włączamy Playstation 5, będziemy mogli uruchomić na niej np. Tony Hawk's Pro Skater 2 z Playstation 2. Gra uruchamiana jest na wirtualnej maszynie w centrum serwerowym i za pośrednictwem konsoli strumieniowana na nasz telewizor lub monitor.

Duża liczba gier na PS1 / PS2 / PS3 i różne generacje konsol mogą być przechowywane i wykorzystywane za pośrednictwem biblioteki gier w chmurze. Te gry można uruchamiać na maszynie wirtualnej, która naśladuje system operacyjny powiązany z każdą konsolą do gier. – czytamy w tweecie.

W przecieku tym nie ma ani słowa o usłudze PlayStation Now, której funkcjonalność wydaje się bardzo podobna do tej opisanej w nowym patencie Sony. Podejrzewam jednak, że jeśli japoński producent zechce wprowadzić opisywany patent w życie, zrobi to w oparciu właśnie o tę istniejącą już usługę, chociażby dlatego, że dodawanie dodatkowej i (prawdopodobnie) praktycznie identycznej nie miałoby zbyt wiele sensu. Jeśli tak będzie, to miejmy nadzieję, że do czasu premiery PS5, usługa PlayStation Now zostanie udostępniona oficjalnie także dla naszego kraju.

A co z tytułami z Playstation 4?

Na razie wiemy tylko tyle, że Playstation 5 będzie oferowała wsteczną kompatybilność z wybranymi tytułami z poprzedniej generacji. Którymi konkretnie? Tego Sony jeszcze nie zdradziło. Do premiery nowej generacji Playstation zostało jednak jeszcze trochę czasu, więc czeka nas z pewnością jeszcze kilka interesujących przecieków. Na przykład ten, dotyczący oficjalnej polskiej ceny konsoli.