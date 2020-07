5000 zł kary za wywożenie śmieci do lasu! Sprawców namierzą fotopułapki

17 interakcji

Minister środowiska Michał Woś zapowiedział zaostrzenie kar za śmiecenie w lasach oraz zwiększenie liczby fotopułapek, który zostaną zamontowane w lasach.

Śmieci w lesie to plaga, która zagraża całemu środowisku. Nie wierzycie? Oto kilka statystyk: Lasy Państwowe każdego roku na sprzątanie terenów leśnych wydają ok. 20 mln zł. Z leśnych ostępów wywożonych jest ok. 115 tys. m3 odpadów. To ponad 1000 wagonów kolejowych wypełnionych po brzegi śmieciami.

Śmieci w lesie

Pomimo zmian w przepisach o gospodarowaniu odpadami, nasze lasy wciąż są zaśmiecane. Główne przyczyny tego stanu rzeczy nie są zbyt odkrywcze: ryzyko wykrycia tego procederu jest dość niskie, a jeśli nawet taki śmieciarz wpadnie, kara za taki występek jest relatywnie niska.

Teraz to się zmieni. W projekcie zmian przepisów minister środowiska proponuje, by sądy oprócz 10-krotnie wyższych grzywien skazywały wandali na sprzątanie lasu.

Grzywny miałyby zostać podniesione z 500 do 5 tys. zł. Projekt zawiera również propozycję wprowadzenia orzeczeń o pracach społecznie użytecznych, polegających na sprzątaniu terenów zielonych oraz nawiązek w wysokości równej kosztom usunięcia odpadów.

Ale to nie wszystko. Oprócz większych kar, resort środowiska zapowiedział również zwiększenie liczby fotopułapek, które będą rozstawione w lasach, a także kamer noktowizyjnych i dronów. Już teraz istniejące fotopułapki bardzo skutecznie namierzają sprawców leśnych wykroczeń. Takie nagranie z fotopułapki jest pełnoprawnym dowodem w sądzie, gdyż zazwyczaj urządzenia te są w stanie uchwycić zarówno twarze sprawców jak i numery rejestracyjne ich samochodów.

– Po pierwsze stawiamy na nieuchronność kary dla leśnych wandali, aby ich czyny nie pozostawały bez konsekwencji. Po drugie na dolegliwość kary – znacznie wyższe grzywny i przede wszystkim obowiązek posprzątania po sobie na własny koszt. Jestem przekonany, że taka bezkompromisowa walka o czystość naszej przyrody szybko przyniesie wymierne efekty i lasy odetchną – przekonuje minister środowiska Michał Woś.

Doskonała zmiana

Jest to kolejna dobra decyzja Lasów Państwowych. Większe kary i wyższa wykrywalność śmieciarzy to korzyść dla wszystkich, którzy lubią co jakiś czas wyskoczyć na spacer do lasu. Osoby, które zostawią po sobie porządek (tzn. zabiorą śmieci ze sobą) nie muszą się niczego obawiać.

Dodajmy też, że Lasy Państwowe, w ramach projektu testowego, wprowadziły też legalne strefy do biwakowania w lesie. Także przy odrobinie chęci z naszej strony możemy doprowadzić do sytuacji, w której nasze lasy będą czyste i otwarte na gości. I tak powinno to wyglądać w cywilizowanym kraju.



