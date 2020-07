Kolejny raz udało nam się ulepszyć pomysł natury. Tym razem chodzi o materiał Proteus, który jest niezniszczalny. Oczywiście w określonych warunkach.

Materiał ten został opracowany przy współpracy badaczy z Uniwersytetu Durham i niemieckiego instytutu Fraunhofera. Człowiek, który kierował badaniami, jest Polakiem - chodzi o Stefana Szyniewskiego, który jest adiunktem mechaniki stosowanej na wydziale inżynierii w Durham.

Proteus - niezniszczalny materiał?

Szyniewski, w publikacji, która ukazała się na łamach Scientific Reports, zaznacza, że materiał Proteus, owszem, jest niezniszczalny, ale tylko w określonych warunkach. Żeby to wytłumaczyć, najprościej będzie omówić jego budowę, wzorowaną na… twardych skorupach mięczaków aragonitowych oraz strukturze skórki grejpfruta.

Że co?



Proteus to materiał, który ma tylko 15 proc. gęstości stali. Haczyk tkwi jednak w jego strukturze, na którą składa się elastyczny materiał, w którym zatopione są ceramiczne, bardzo małe i bardzo twarde kulki. Co to daje? Niezniszczalność oczywiście. Mówiąc dokładniej: niezniszczalność w starciu ze szlifierką kątową. Sam Szyniewski tłumaczy to następująco:

— To tak jakby ostrzem szlifierki przejechać przez galaretkę, w której zatopiono twarde bryłki. Ostrze trafi na nie, kiedy będzie się zagłębiać, a sama galaretka zostanie wprawiona w wibracje, które uniemożliwią cięcie.

Mniej więcej na tej samej zasadzie działa worek z piaskiem, kiedy zatrzymuje kulę wystrzeloną z broni palnej.

Właściwości tego materiału sprawiają, że wydaje się być on idealny do produkcji zabezpieczeń rowerowych, które nadal są w stanie poddać się odpowiednio sprawnej piłce do metalu, bądź szlifierce. Drugim potencjalnym zastosowaniem jest oczywiście produkcja wszelkiego rodzaju pancerzy dla wojska.

Dzięki niskiej (w porównaniu do stali) gęstości, Proteus mógłby z powodzeniem służyć np. jako wypełnienie kamizelek kuloodpornych. Zespół odpowiedzialny za stworzenie tego materiału spekuluje również, że z powodzeniem można by stosować go do produkcji wielu rodzajów maszyn cywilnych. No i wspomnianych już wyżej maszyn rowerowych. Który z tych pomysłów okaże się najbardziej opłacalny? O tym przekonamy się dopiero za jakiś czas. Od stworzenia prototypu do masowego wytwarzania materiału minie sporo czasu, a po drodze może okazać się np. że jego produkcja jest totalnie nieopłacalna.



