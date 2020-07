Szybko, szybciej, Oppo. Telefony mamy ładować w niecały kwadrans

Dla Oppo wyznaczanie nowych standardów w kwestii szybkości ładowania telefonów wydaje się stawać wręcz rutyną. Już niedługo czas ładowania od zera do pełna ma wynieść mniej niż kwadrans.

Pamiętacie Oppo Ace2 z ubiegłego roku z systemem ładowania z mocą 40 W? Pokonał go w tym parametrze inny telefon Oppo – był to Reno Ace, który obsługiwał ładowanie z mocą 65 W. To pozwalało napełnić akumulator o pojemności 4000 mAh od zera do pełna raptem w 35 minut. Ten rekord ma zostać pokonany… a jakże, przez Oppo.

Więcej mamy się dowiedzieć dopiero 15 lipca, ale już dziś Oppo chwali się tym, co tego dnia zapowie. A ma być to technika ładowania telefonów z mocą 120 W. Jeżeli nie ma w tym żadnego kruczka czy innej ściemy, oznaczać to będzie, że telefon z akumulatorem o pojemności 4000 mAh naładujemy od zera do pełna w około 10 minut.

Oppo z systemem szybkiego ładowania 120 W.

Na razie nie wiemy, czy 15 lipca Oppo zaprezentuje samą technologię szybkiego ładowania, czy też pokaże już gotowy telefon ją wykorzystujący. Ciekaw jednak jestem, czy usprawniono jakkolwiek wytrzymałość akumulatorów traktowanych z taką mocą – szybkie ładowanie jest bardzo wygodne i znacząco zwiększa komfort użytkowania telefonu. Sprawia jednak, że akumulatory istotnie szybciej się zużywają, przyspieszając konieczność wymiany smartfonu na nowy.