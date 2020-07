Oto Leica M10-R - 40-megapikselowa wersja legendarnego dalmierza

W klasycznym korpusie, robionym ręcznie w niemieckim Wetzlar, zamknięto 40-megapikselową, pełnoklatkową matrycę. Oto Leica M10-R w skrócie.

Nowa matryca 40 Mpix dla fotografów architektury i krajobrazu.

Sercem aparatu Leica M10-R jest nowo opracowana matryca o rozdzielczości ponad 40-megapikseli, a dokładnie 40,9 Mpix (7864 × 5200 px). To duży skok w porównaniu do wersji M10, która ma 24 Mpix. Aparat umożliwia fotografowanie z czułością ISO 100-50 000 i prędkością zdjęć seryjnych 4,5 kl./s, a najdłuższy możliwy czas ekspozycji został zwiększony do 16 minut.

Leica M10-R nie wypiera z oferty modelu M-10P - to raczej następna wersja z tej rodziny, z matrycą o dużej rozdzielczości. Podobnie jak w przypadku aparatów z serii Sony A7, mamy tu zatem kilka modeli skierowanych do różnych grup odbiorców. Ze względu na swoją wysoką rozdzielczość, Leica M10-R to sprzęt projektowany bardziej do fotografii architektury czy krajobrazów niż fotografów ulicznych.

Nowy cyfrowy dalmierz ma oferować znacznie lepsze odwzorowanie szczegółów. Matryca o takiej rozdzielczości daje także większe możliwości kadrowania i pozwala drukować zdjęcia w dużych formatach, co z pewnością spodoba się wymienionej wyżej grupie twórców.

Stary, sprawdzony korpus, który się kocha albo nienawidzi.

Poza nową matrycą za wiele się nie zmieniło. Leica M10-R ma dobrze znany korpus zaczerpnięty z modeli M10-P czy M-10 Monochrome, który łączący ponadczasowe, minimalistyczne wzornictwo z wysoką jakością wykonania. Niektórzy właśnie za to kochają aparaty marki Leica, inni zarzucają im, że nie znajdziemy tam nawet solidnego uchwytu z przodu. Ja należę do tej pierwszej grupy, o czym pisałem w recenzji Leiki M-10 Monochrome.

Wyświetlacz aparatu ma identyczną rozdzielczość 1,04 Mpix i przekątną 3 cali. W M10-R nie znajdziemy trybu filmowego, ale jest moduł Wi-Fi.

Leica M-10R - cena w Polsce

Leica M10-R będzie dostępna na całym świecie od 20 lipca 2020 roku. Cena detaliczna to 38 500 zł.