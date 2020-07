Kalendarz Google się zmienia. Sporo przydatnych funkcji zobaczysz w wyskakującym okienku

Mały formularz do szybkiego dodawania nowych wydarzeń w Kalendarzu Google zyska niebawem szereg nowych funkcji, dając nam jeszcze mniej powodów do odwiedzania osobnego menu.

Aplikacja Kalendarz Google w wersji webowej ułatwia wprowadzanie nowych zdarzeń za pomocą małego formularza, który pojawia się bezpośrednio w widoku głównym kalendarza. Dzięki niemu nie musimy otwierać całego okna czy podwitryny, by dodać nowe zdarzenie. To bardzo fajne usprawnienie dla tych z nas, którzy chcą po prostu szybko dodać prosty wpis bez bawienia się w grzebanie w bardziej zaawansowanych funkcjach.

Google uważa jednak, że kompromis pomiędzy prostotą a funkcjonalnością leży w nieco innym miejscu. Mały formularz dodawania nowych wpisów w webowym Kalendarzu Google nieco urośnie. W zamian jednak pod ręką będziemy mieli więcej opcji. Zmiana na razie zapowiedziana została dla użytkowników G Suite, jednak niemal wszystkie nowości z firmowej wersji usług Google’a prawie od razu trafiają także do edycji konsumenckich.

Wygodniejsze dodawanie wydarzeń w Kalendarzu Google.

Niebawem w rzeczonym formularzu będzie można ustawić uprawnienia gości, podejrzeć kalendarze oraz dodać do wydarzenia załączniki. Będzie można także zmienić kolor wydarzenia, dostosować powiadomienia, ustawić status na komunikatorach czy widoczność wydarzenia.

Mimo dość licznych dodatków formularz nie zabiera wiele więcej miejsca na ekranie, więc nowość wydaje się miłym usprawnieniem, a nie niepożądanym przeładowaniem opcjami do tej pory wygodnej funkcji. Pierwsi użytkownicy już mogą korzystać z nowego Kalendarza, a do wszystkich ma on dotrzeć w przeciągu najbliższych kilku dni.