Laptop dla tych, którzy chcą się wyróżnić. Tydzień z OMEN X 2S od HP

To nie jest laptop dla każdego. OMEN X 2S od HP to laptop dla tych, którzy chcą się wyróżnić.

Subtelny? Nierzucający się w oczy? OMEN X 2S od HP jest taki tylko wtedy, gdy leży niepozornie na blacie.

Z wierzchu nowy laptop HP zgrabnie ukrywa swoją wyjątkowość. Patrząc na zamkniętą pokrywę i smukłą konstrukcję o wysokości zaledwie 20 mm i masie 2,35 kg trudno odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z czymś niezwyczajnym.

Wystarczy jednak podnieść pokrywę laptopa, by przekonać się, że OMEN X 2S jest tak daleki od bycia zwyczajnym, jak to tylko możliwe.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to nietypowe umieszczenie klawiatury i gładzika.

Klawiatura została przesunięta na dolną cześć pulpitu roboczego, zaś gładzik umieszczono po jej prawej stronie, a nie pod nią, jak to zwykle bywa w laptopach.

W praktyce taki układ wymaga pewnej dozy przyzwyczajenia, ale dzięki dołączonej do zestawu gumowej podkładce pracuje się na nim bardzo wygodnie, zwłaszcza gdy laptop stoi na biurku.

Jakkolwiek karkołomnym pomysłem może się wydawać granie na touchpadzie, przy takim jego umieszczeniu jest to jak najbardziej możliwe. Nie polecam grania w ten sposób w tytuły e-sportowe ale w gry, gdzie z myszki korzystamy okazjonalnie? Jak najbardziej.

Powodem, dla którego klawiatura i gładzik zostały umieszczone w takim miejscu, jest obecność drugiego wyświetlacza pod głównym ekranem.

Dodatkowy, dotykowy ekran na pulpicie roboczym ma 5,9” i rozdzielczość Full HD. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się, że to niewiele, w praktyce obecność drugiego ekranu zmienia wszystko.

Podczas codziennej pracy możemy przerzucić nań aplikację, którą zawsze chcemy mieć pod ręką. Na przykład Spotify czy służbowego Slacka. Jeśli nie mamy potrzeby umieszczać tam aplikacji, możemy ustawić ciekawe tło, lub w ogóle wyświetlacz wyłączyć, by oszczędzać energię akumulatora.

Podczas rozgrywki zaś dodatkowy ekran bardzo się przydaje do wrzucenia tam aktywnego kanału Discorda, Twitcha czy autorskiej aplikacji OMEN Command Center. Aplikacja HP pozwala na ustawianie parametrów pracy laptopa zależnie od sytuacji, a także na monitorowanie parametrów maszyny w czasie rzeczywistym.

Co bardzo cieszy, aplikacja inteligentnie skaluje się, zależnie od tego, na którym wyświetlaczu ją umieścimy. Na głównym ekranie mamy więcej opcji, zaś na dolnym interfejs jest dostosowany do obsługi dotykowej.

Skoro zaś o głównym ekranie mowa, to zdecydowanie jest na czym oko zawiesić.

Wyświetlacz ma 15,6” i rozdzielczość Full HD, ale aż 240 Hz częstotliwości odświeżania. Wspiera też G-Sync, więc nawet jeśli dana gra ma zbyt wysokie wymagania, by wycisnąć z niej pełne 240 FPS-ów, OMEN X 2S wygładzi i wyrówna częstotliwość odświeżania do osiąganej liczby klatek na sekundę.

Niewiele będzie jednak produkcji, przy których gamingowemu monstrum od HP mogłoby zabraknąć mocy.

Mój testowy egzemplarz był wyposażony w procesor Intel Core i7-9750H, 16 GB RAM-u, 1 TB SSD i grafikę Nvidia GeForce RTX 2070 Max-Q.

W całej posiadanej bibliotece gier nie znalazłem ani jednego tytułu, którego nie mógłbym uruchomić na maksymalnych ustawieniach przy idealnej płynności rozgrywki.

Układ graficzny GeForce RTX 2070 Max-Q umożliwia też oczywiście korzystanie z Ray Tracingu. Grając w Control mogłem więc cieszyć się wszelkimi wodotryskami graficznymi, jakie oferuje współczesny gaming.

Niektóre podzespoły można też w przyszłości wymienić, co jest rzadkością w tak smukłym laptopie. Wystarczy zdjąć jeden element obudowy, by dostać się do SSD, opcjonalnego HDD i pamięci operacyjnej.

Bez trudu rozbudujemy więc pamięć komputera, jeśli zabraknie nam miejsca na coraz to większe gry AAA. Procesor i karta graficzna powinny zaś wystarczyć na długie lata zabawy w najnowsze tytuły, zarówno te e-sportowe, jak i bardziej zaawansowane technologicznie.

OMEN X 2S od HP to sprzęt dla graczy oczekujących czegoś więcej.

Formuła laptopów dla graczy w ostatnich latach nieco… spowszedniała. Przenośne komputery robiły się coraz bardziej potężne, ale w kwestii samego ich wyglądu zmieniało się niewiele.

OMEN X 2S od HP to jedna z tych maszyn, która wywraca status quo do góry nogami. To nie jest laptop dla graczy, który stara się być jednocześnie potężny i nienachalny.

To prawdziwa bestia, odznaczająca się na tle innych maszyn. Jednocześnie potężna i zaskakująco mobilna, bo jak na takie podzespoły OMEN X 2S od HP ma naprawdę smukłą obudowę. Jednocześnie… nieco dziwaczna i szalenie funkcjonalna, bo drugi ekran, nawet jeśli niewielki, robi fenomenalną robotę w codziennym użytkowaniu.

I chciałoby się tylko, żeby takich sprzętów powstawało więcej.

*Materiał powstał we współpracy z marką HP.