Nowe Galaxy, Xperie i Nokie w sieci Play. Znamy ceny

Play uzupełnił ofertę swojego sklepu o nowe telefony od Samsunga, Sony i HMD. Są to Galaxy Z Flip, Xperia 1 II, Xperia L4 i Nokia 5.3. W ofercie pojawiła się też opaska Xiaomi Mi Band 5.

Mamy dobre wieści dla czytelników, którzy rozważają związek z fioletowym operatorem. Sklep Playa wzbogacił się o nowe modele telefonów od trzech różnych producentów. Wśród nowości znalazł się ciekawy Samsung z elastycznym wyświetlaczem – Galaxy Z Flip.

Wraz z taryfą Play S 5G możemy go nabyć w cenie od 6,3 tys. zł (Play S 5G 5) do 5,8 tys. zł (Play S 5G 30). W ramach Play M 5G dostępny jest w cenie od 6,3 tys. zł (Play M 5G 5) do 5,16 tys. zł (Play M 5G 60). I wreszcie w ramach Play L i Homebox 5G możemy go nabyć w cenie od 6,16 tys. zł (Play L i Homebox 5G 10) do 1,8 tys. zł (Play L i Homebox 5G 200).

Xperię 1 II wraz z taryfą Play S 5G możemy nabyć w cenie od 4,43 tys. zł (Play S 5G 5) do 3,93 tys. zł (Play S 5G 30). W ramach Play M 5G dostępna jest w cenie od 4,42 tys. zł (Play M 5G 5) do 3,28 tys. zł (Play M 5G 60). I wreszcie w ramach Play L i Homebox 5G możemy ją nabyć w cenie od 4,3 tys. zł (Play L i Homebox 5G 10) do 200 zł (Play L i Homebox 5G 200).

W ramach tych samych ofert i taryf Xperia L4 dostępna będzie w cenach 739-239 zł, 729-1 zł, 599-1 zł.

Podobnież Nokia 5.3: 659-159 zł, 649-1 zł, 519-1 zł.

Dodatkowo, w ofercie operatora pojawiła się opaska Mi Band 5 od Xiaomi. Dodawana jest za złotówkę do niemal wszystkich ofert poza najtańszymi: w Play S 5G 5 zapłacimy za nią 59 zł, zaś w Play M 5G 5 uiścimy opłatę 49 zł.