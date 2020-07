Dzieciaki, rodzice: ta chwila w końcu nadeszła. Absolwenci szkół podstawowych mogą już sprawdzić online wyniki egzaminu ośmioklasistów. Podpowiadamy gdzie – bo na pewno nie chcecie czekać na papierowe zaświadczenie od szkoły.

Egzamin ośmioklasisty jest bardzo ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, bardziej oczywiste: stanowi on warunek ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu jednak też są bardzo ważne: decydują bowiem czy dostaniemy się do upragnionej szkoły średniej, czy też będziemy zmuszeni wybrać tę z niższym progiem wejścia.

Wyniki egzaminu ośmioklasistów są już dostępne online. Wskazujemy gdzie.

Wyniki poznamy udając się do aplikacji dostępnej pod adresem https://wyniki.edu.pl/login. Tam musimy podać login i hasło, jakie każdy uczeń otrzymał od dyrekcji swojej szkoły. Zaprezentowane zostaną wyniki z każdego z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych.

Następnym krokiem jest uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej – na co absolwenci mają czas do 4 sierpnia. Listy kandydatów zakwalifikowanych do danych szkół średnich zostaną opublikowane 12 sierpnia – na budynku szkoły oraz na jej stronie internetowej. Niestety w tym roku nie będzie postępowania uzupełniającego: o uczniach nieprzyjętych do żadnej ze szkół będą decydować dyrektorzy.

Trzymam za was wszystkich kciuki. Szkoła średnia to moim zdaniem najfajniejszy czas w życiu, kiedy jest się już na tyle dorosłym, by móc poznawać świat z innych stron niż prezentowali rodzice - i na tyle dzieckiem, by nie być jeszcze odpowiedzialnym za dorosłe sprawy. Obyście dostali się tam, gdzie sobie to wymarzyliście.



