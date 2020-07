8 interakcji

Jakiś geniusz zła w dziale rekrutacji amerykańskiej armii doszedł do błyskotliwego wniosku, że rekrutów najlepiej pozyskiwać za pomocą spamu i oszustwa. Twitch nie miał do tego cierpliwości.

O kreatywności rekruterów amerykańskiej armii słyszeliśmy już wiele. Swego czasu powstała nawet strzelanka sieciowa America’s Army – całkiem niezła i popularna – mająca zachęcić młodych graczy do przygody w kamaszach i do służby ojczyźnie. A to przecież tylko jedna z bardzo wielu inicjatyw.

Nie wszystkie pomysły pochodzące z wojskowego działu rekrutacji są doskonałe, a jeden z nich był bardzo zły. Jak wynika ze śledztwa redakcji The Nation, na oficjalnym kanale amerykańskiej armii na Twitchu – popularnej usługi do transmitowania gier na żywo – sporadycznie pojawiał się link do konkursu z atrakcyjną nagrodą.

Konkurs amerykańskiej armii na Twitchu to ściema. Ban był do przewidzenia.

Publikowany sporadycznie na kanale link sugerował, że prowadzi do konkursu, w którym można było wygrać relatywnie drogiego gamepada Xbox Elite Series 2. Jednak po kliknięciu zamiast konkursu internautom ukazywał się formularz rekrutacyjny dla chcących się zaciągnąć. Bez wzmianki o jakichkolwiek nagrodach, losowaniu czy czymkolwiek.

Biuro prasowe armii na razie nie odpowiada na pytania dziennikarzy. Twitch ogłosił za to, że takie działania reklamowe wprowadzające w błąd widzów są niezgodne z regulaminem usługi, dlatego też konto armii amerykańskiej zostało zbanowane.

Zdaje się, że ktoś niedługo będzie zajmował się rekrutacją personelu do bazy radarowej na północy Alaski. Z biurem rekrutacyjnym na miejscu.