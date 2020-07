Tak wyglądają nowe emoji w Androidzie 11. Przestaną się gryźć z ciemnym trybem

Android 11 wniesie tak mało zmian na tle poprzednika, że dla wielu osób jedyną widoczną nowością mogą być… emoji. Google pochwalił się ostatecznym projektem nowych piktogramów, które niebawem staną się standardem. W sam raz na Dzień Emoji.

Miejmy to za sobą: nowe emoji obejmują 55 wariantów koloru skóry i płci. Czytelnikom oburzonym tym faktem polecam od razu sprzedać smartfon, żeby przypadkiem nie dostał aktualizacji do Androida 11. Całą resztę zapraszam do poznania nowości.

Android 11 to 117 zupełnie nowych emoji.

17 lipca to Dzień Emoji. Nie ma lepszego momentu na pokazanie nowej wersji systemu piktogramów. Nosi on nazwę Emoji 13.0 i w głównej mierze skupia się na poprawieniu czytelności emoji na ciemnych tłach. Ciemny interfejs jest dostępny w smartfonach od stosunkowo niedawna, a emoji są z nami praktycznie od zawsze, dlatego też potrzebne były zmiany.

Widzimy, że nawet bardzo ciemne piktogramy - np. przedstawiające czarnego kota, czy czarne serce - są dobrze widoczne na czarnym tle. Wszystkie czarne elementy są de facto ciemnoszare.







Google w dużej mierze skupił się na odwzorowaniu zwierząt. Dotychczasowe zwierzaki zostały narysowane na nowo, dołączono do nich także zupełnie nowych towarzyszy. Emoji mają więcej szczegółów i mają lepiej odwzorowywać prawdziwe zwierzęta. A jeśli chodzi o zupełnie nowe emoji, pojawi się m.in. miniaturka anatomicznego serca i całe mnóstwo nowych napojów, w tym drinków.

Klawiatura Gboard będzie miała szybki dostęp do emoji.

Klawiatura Gboard zyska nowy pasek podpowiedzi z najczęściej używanymi emoji. Nowość jest już dostępna w aktualnej wersji beta tej aplikacji, dzięki czemu wiemy, jak całość będzie się prezentować. Nad klawiszami pojawi się nowy pasek zawierający 9 ostatnio używanych emoji, a także skrót do całej listy piktogramów.

Kto zobaczy nowe domyślne emoji Androida 11? Niewielu.

Większość użytkowników prędzej wymieni telefon na nowy, niż doczeka się aktualizacji do Androida 11, ale dodatkowo temat emoji jest bardziej złożony. Część producentów - np. Samsung - stosuje własny wygląd emoji. Co więcej, duże serwisy internetowe, jak Facebook, Twitter, czy WhatsApp, również stosują swój własny styl.

W efekcie emoji u każdego użytkownika mogą wyglądać nieco inaczej, a do tego każdy użytkownik widzi inny styl w różnych aplikacjach.

A wracając do Androida 11, emoji nie będzie oczywiście jedyną zmianą, ale nie spodziewajmy się rewolucji. Ten system jest już bardzo dojrzały, więc każda kolejna wersja jest zaledwie odświeżeniem poprzedniej z kilkoma drobnymi poprawkami funkcjonalności.