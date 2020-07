3 interakcji

Allegro Polecam to nowy program afiliacyjny, dzięki któremu będziemy otrzymywać nagrody za skuteczne polecanie produktów wystawionych w tym serwisie. A konkretniej udział w przychodzie w razie pomyślnego zawarcia transakcji.

Tak zwane referale czy reflinki to świetna metoda promocji stosowana przez wiele platform e-handlowych, z Amazonem na czele. Motywuje ona internautów do odsyłania ich rozmówców do sklepu czymś konkretnym – nagrodą finansową. Nie wystarczy jednak z powodzeniem kogoś odesłać do sklepu by ową nagrodę odebrać. Osoba przez nas przekierowana musi kupić polecony produkt – sklep będzie wiedział, że to my go poleciliśmy. W udostępnianych przez nas linkach zawarty jest bowiem unikatowy identyfikator.

Podobną usługę wprowadza właśnie Allegro. Nazywa się ona Allegro Polecam i działa dokładnie tak, jak rozwiązania konkurencji. Po prostej rejestracji na odpowiedniej witrynie wystarczy kliknąć przycisk „Udostępnij” w danej ofercie, aby utworzyć indywidualny link i umieścić go w swoich kanałach.

Ile można zarobić na Allegro Polecam?

Gdy ktoś kupi produkt korzystając z linku polecającego, osoba polecająca otrzyma nagrodę pieniężną od Allegro (20 proc. prowizji zapłaconej Allegro przez sprzedawcę). Będzie tak również w przypadku, gdy ktoś zdecyduje się na zakup innego produktu z tej samej kategorii. Link pozostaje ważny tak długo, jak oferta jest aktywna, ale aby otrzymać nagrodę, między kliknięciem linku a dokonaniem zakupu mogą upłynąć maksymalnie 24 godziny.

To fajna i skuteczna metoda na promowanie platformy, zwłaszcza że pozwala nam na boku nieco zarobić. Efektem ubocznym niestety może być plaga łącz rzucanych gdzie popadnie, z nadzieją że a nuż ktoś kliknie i ufunduje nam jakiś drobiazg. Obyśmy jednak się tego nie doczekali – wszak Amazon również oferuje program afiliacyjny, a z jakiegoś względu Sieć nie jest zalana jego referalami.