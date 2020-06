Zapomnijcie o Netfliksie w 4K i HDR w Safari na komputerach Mac. To luksus dla nielicznych

Safari wreszcie pozwoli na oglądanie materiałów 4K ze wsparciem technologii HDR w serwisie Netflix, ale tylko nieliczni posiadacze komputerów Mac będą mogli skorzystać z tej nowości.

Safari to świetna przeglądarka, ale jej piętą achillesową zawsze było odtwarzanie wideo w wysokiej jakości. Ze względu na brak wsparcia odpowiednich kodeków serwisy wideo na żądanie takie jak YouTube i Netflix, ograniczały rozdzielczość materiałów, jakimi mogli się cieszyć użytkownicy komputerów Mac.

Problemem było też zwykle wsparcie technologii HDR. Oznacza to, że klienci, którzy płacili za dostęp do materiałów z dodatkowymi informacjami o kolorach, którzy mieli dostęp do monitora wspierającego tę technologię, i tak musieli obejść się smakiem. To się na szczęście zmienia.

Netflix w Safari — nadchodzi wsparcie 4K i HDR

Wysoka rozdzielczość i technologia HDR w ramach serwisu Netflix będzie wspierana oficjalnie w nowej wersji Safari w systemie macOS 11 Big Sur, gdy ten doczeka się oficjalnej premiery na jesieni 2020 r. Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli w tym celu korzystać z innej przeglądarki niż systemowa.

Jest tylko jeden szkopuł: aby odtwarzać wideo ze wsparciem HDR (oraz Dolby Vision) w Safari, trzeba mieć komputer Mac wyprodukowany w 2018 r. lub nowszy. Starsze generacje sprzętów Apple’a nie będą mogły z tej nowości skorzystać i w ich przypadków klienci będą skazani na rozdzielczość HD i tryb SDR.

Niewykluczone przy tym, że Apple wykonał ten ruch, by ustrzec się przed kolejnymi oskarżeniami o nadużywanie swojej pozycji i dążenie do monopolu. Po zeszłorocznej premierze Apple TV+ firma z Cupertino stała się w końcu bezpośrednim konkurentem Netfliksa i pozostałych usług wideo na żądanie.

Netflix to z kolei nie jest jedyny serwis wideo na żądanie, z którym Apple się ostatnio przeprosił.

Przez lata przedsiębiorstwo Tima Cooka ignorowała użytkowników YouTube’a, którzy nie mogli cieszyć się wsparciem rozdzielczości 4K na urządzeniach mobilnych oraz z poziomu przystawki Apple TV 4K. To też się teraz zmienia za sprawą wsparcia kodeka V9 w systemach tvOS 14, iOS 14 i iPadOS 14.

Otwartym pozostaje pytanie, co z YouTube’em w rozdzielczości 4K i ze wsparciem 4K w Safari na komputerach Mac. Pozostaje mieć nadzieję, że to już tylko kwestia czasu i Apple doda wsparcie również i w tym zakresie jeszcze przed premierą odświeżonego Safari oraz macOS 11 Big Sur.