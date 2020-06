Komputronik pomoże w wakacyjnych zakupach

Wakacje się odbędą. To dobra wiadomość w tych niepewnych czasach. Komputronik przygotował poradnik, który pomoże nam w zakupach bez względu na formę spędzania wolnego czasu.

Nie ma znaczenia, czy pojedziemy nad morze, w góry lub nad jezioro. Nawet jeśli urlop wakacyjny planujemy wykorzystać na burzenie ścian (i stawianie ich na nowo) lub koszenie trawy, Komputronik znajdzie coś dla nas.

Wakacje trzeba zaplanować.

W ubiegłym roku postanowiliśmy z żoną nie planować urlopu. Była to rewolucja, bo przez lata przygotowywaliśmy się do wakacji w najdrobniejszych szczegółach. Noclegi rezerwowaliśmy kilka miesięcy wcześniej, a na wypoczynek jechaliśmy wyposażeni we wszystkie potrzebne rzeczy.

Po kilkunastu wizytach w poszukiwaniu kwatery i podobnej liczbie połączeń telefonicznych, stwierdziliśmy jedno: nigdy więcej. Owszem, znaleźliśmy nocleg, ale chłód i wilgoć w pokoju pamiętam do dziś. Tak jak szczękanie zębami w środku nocy.

Najbliższe wakacje za kilka tygodni zaplanujemy ponownie w najdrobniejszych szczegółach, osiągając spokój i równowagę dzięki dość sporej przewidywalności.

Co masz w planach tego lata?

Jak to się ma do poradnika zakupowego? Komputronik stawia w nim zasadnicze pytanie: „co masz w planach tego lata?” I według tego klucza możemy zacząć przeglądać ofertę sklepu.

Jeżeli grzeje nas plażowanie, czyli interesuje czysty relaks, możemy wybrać przedmioty, które nam go podczas urlopu ułatwią. Jedni wybiorą czytnik e-booków, inni świece zapachowe lub materac plażowy, bo relaks ma wiele imion. Sam w tej kategorii polecam czytnik Kindle Paperwhite 4, bez którego nie ruszam się nie tylko na urlopie. Liczącą kilkaset pozycji bibliotekę e-booków mam zawsze przy sobie, bo podczas urlopu lubię mieć wybór lektury.

Zanim na plażę dojedziemy, możemy chcieć się zaopatrzyć na (długą) drogę. W kategorii „W podróży” znajdziemy smartfony, ładowarki, kamery samochodowe, transmitery FM, plecaki, czajniki, termosy, a nawet komplety podróżnych sztućców. Tutaj polecić można chociażby smartfon Huawei P40 Lite. 128GB pamięci, 6 GB RAM-u, wydajny procesor i świetne aparaty sprostają nie tylko podczas wakacji. Komputronik oferuje też Samsunga A41 z 64 GB pamięci wewnętrznej i 4 GB RAM.

Możemy chcieć również spędzić urlop na sportowo, wtedy Komputronik zaproponuje nam smartzegarki, hulajnogi czy rowerki dla naszych dzieci. Np. zegarek Garmin Vivoactive 3.

Sklep przewidział wiele scenariuszy. Przygotował produkty potrzebne podczas remontu i zajęć w ogrodzie. Bo przecież nikt nie może nam zabronić ciężkiej fizycznej pracy w ramach odreagowania. A że podczas urlopu będziemy się również golić, znajdą się również rzeczy z kategorii małe AGD wakacyjne.

Gdybyśmy zaś mieli się martwić o bezpieczeństwo domu podczas naszego wypoczynku dostrzeżemy w ofercie kamery monitoringu i komponenty do smartdomu, jak choćby kamera domowa Netatmo z alertami o intruzie w naszym mieszkaniu.

Na wakacjach może przydać się też laptop. W kategorii „Laptopy” sklep oferuje urządzenia w cenach od 1299 zł (np. ASUS VivoBook TP202NA) po sprzęt z najwyższej półki (jak gamingowy ASUS TUF Gaming FX505DV).

