Petal to nowa aplikacja w Huawei AppGallery, która pomaga w odnajdywaniu innych aplikacji na smartfony z Huawei Mobile Services.

Huawei stale rozwija swój sklep z aplikacjami, w którym znalazło się już prawie 35 tys. aplikacji, z czego prawie tysiąc z Polski. Z dnia na dzień liczba pozycji, które na swoich smartfonach może zainstalować każdy z 390 mln aktywnych użytkowników tego repozytorium, rośnie.

Huawei Petal

Producent zdaje sobie przy tym sprawę, że AppGallery jest dopiero na początku swojej drogi. Dlatego udostępnił właśnie nowe narzędzie o nazwie Petal do wyszukiwania i instalowania aplikacji na smartfony i tablety marki Huawei. Aplikację tę po pobraniu ze sklepu można przypiąć jako widget do pulpitu.

Żeby dodać aplikację Petal do ekranu głównego, należy do niego przejść, a potem ściągnąć dwoma palcami do środka ekran. Z tego poziomu można przejść do ustawień, a w sekcji z widgetami odszukać Wyszukiwarkę Petal. To pozwoli przypiąć ją do pulpitu, by była potem od razu na wyciągnięcie ręki.

Petal na smartfony Huawei — dla kogo?

Nowa usługa została przygotowana z myślą o użytkownikach smartfonów z Huawei Mobile Services, czyli takich modeli jak Huawei Mate 30 Pro, Huawei Y6p, Huawei Y5p oraz serii Huawei P40, a także tabletów MatePad Pro i MatePad T8. To właśnie ich posiadacze powinni zainstalować Petal w pierwszej kolejności.

W ramach usługi Petal, w której przygotowaniu pomogły firmy Qwant i Yandex, agregowane są informacje o najpopularniejszych aplikacjach mobilnych. Po wyszukaniu wybranego programu i wybraniu go z listy można łatwo sprawdzić, czy jest dostępny w AppGallery, a jeśli tak — przejść od razu do strony pobierania.

To jednak nie koniec możliwości Petal.

Aplikacja ma także dodatkową funkcję, która sprawia, że nowych aplikacji warto szukać najpierw tu — pozwala ona na odnajdywanie pozycji także spoza AppGallery. Usługa potrafi przekierować do np. strony twórcy danego programu, który udostępnia go w formie pliku instalacyjnego APK.

Oprócz tego Petal wspiera również inne repozytoria oprogramowania, z których można pobrać pliki APK i dzięki temu na smartfonach z Usługami Huawei można zainstalować takie programy jak np. Facebook czy Netflix. Do tego usługa potrafi pobrane już aplikacje aktualizować.

Oprócz tego Petal podpowiada, z których usług można skorzystać w wersji webowej. Nie należy w końcu zapominać, że jedną z aplikacji na smartfony jest przeglądarka internetowa, a praktycznie każda licząca się nowoczesna usługa online ma wersję webową, która w większości przypadków będzie wystarczająca.

*Materiał powstał we współpracy z Huawei.