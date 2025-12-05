Najlepszy czytnik e-booków na Święta. Oto co musisz wiedzieć

Ładowanie...

Czytniki e-booków, takie jak te z rodziny Kindle, to świetne prezenty. Tylko dlaczego właściwie urządzenia z ekranami z e-papieru będą lepsze do czytania od smartfonów, tabletów i komputerów? Na co zwracać uwagę przy zakupie, którym modelom warto się przyjrzeć na Święta 2025 oraz jakie inne sprzęty niż te od Amazonu warto rozważyć? No i skąd brać e-booki, jak wgrywać je na czytnik i na jakie formaty plików warto postawić? Z tego tekstu dowiesz się tego wszystkiego i jeszcze więcej.

Z tego tekstu dowiesz się:

E-booki, czyli cyfrowe książki, są z nami już od dekad. Można je konsumować na dowolnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w wyświetlacz, w tym na smartfonach, tabletach i komputerach (do których zaliczają się zarówno laptopy, jak i maszyny stacjonarne). Niestety sprzęty z panelami typu LCD i OLED nie są projektowane z myślą o tym, aby czytać na nich przez dłuższy czas. Ich ekrany emitują światło, podczas gdy czytniki e-booków wyposażone w tzw. e-papier.

Dzięki temu, że czytniki e-booków mają wyświetlacze imitujące prawdziwe kartki, sprawdzają się idealnie podczas lektury beletrystyki. Nowoczesne modele są też dodatkowo doświetlane, ale w zupełnie inny sposób niż ma to miejsce w przypadku ekranów LCD i OLED. Chodzi o to, aby oczy się jak najmniej męczyły. Do tego w elektronicznej książce można robić notatki, a także przeszukiwać jej treść, co jest przydatne podczas pracy z opracowaniami naukowymi, biografiami itp.

Jak wybrać czytnik e-booków w 2025 r.?

Wybierając czytnik e-booków dla siebie lub bliskich, trzeba odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Obecnie w sprzedaży dostępnych jest wiele modeli różniących się ceną, rozmiarem, obecnością dodatkowych funkcji oraz zainstalowanym na nich oprogramowaniem. Jednymi z najlepszych urządzeń z tej kategorii są czytniki Kindle produkowane i sprzedawane przez Amazon. W ofercie firmy znajduje się zawsze kilka modeli, ale w sklepach jest wiele urządzeń innych marek.

Podobnie jak smartfony, tablety i laptopy, czytniki e-booków często różnią się między sobą wielkością wyświetlacza. Popularne modele e-booków mają zwykle panele o przekątnej długości od 6 do 8 cali, zwykle o proporcjach boków zbliżonych do kartki papieru, aby jak najlepiej imitować analogową książkę. Rozmiar takich sprzętów można uznać za optymalny - nie zajmują wiele miejsca w plecaku, ale jednocześnie mają sporo przestrzeni na wyświetlanie tekstu.

Na co zwracać uwagę wybierając czytnik?

W sprzedaży dostępne są również droższe i większe czytniki e-booków, w tym takie z ekranami o przekątnej sporo dłuższej niż 8 cali. Takie modele często mają zaawansowane funkcje robienia notatek - odręcznych lub z użyciem rysika. Oprócz tego przy zakupie warto zwrócić uwagę na rozdzielczość e-papierowego wyświetlacza oraz wynikające z wielkości i rozdzielczości zagęszczenie pikseli (ppi; pixel per inch); co do zasady im te wartości są wyższe, tym lepiej.

Lwia część czytników e-booków wyświetla jedynie odcienie szarości, a ich niska częstotliwość odświeżania (w porównaniu do paneli LCD i OLED) nie pozwala na wygodne konsumowanie treści dynamicznych. Nowoczesne czytniki mają za to dodatkowe funkcje, w tym np. wspomniane doświetlenie ekranu (z użyciem diod znajdujących się na krawędziach obudowy; e-papier sam w sobie nie emituje światła), opcję zmiany temperatury tego doświetlenia, a w niektórych przypadkach panele są kolorowe.

Skąd brać e-booki, czyli cyfrowe książki?

W sieci można znaleźć mnóstwo darmowych elektronicznych książek, a jednym z dobrych legalnych źródeł jest serwis WolneLektury.pl. Do tego w Polsce i na świecie działa mnóstwo e-księgarni, w których można kupić pojedyncze książki w formie plików (warto szukać tych w formacie EPUB). Można też zdecydować się na subskrypcję, która daje dostęp do ogromnej biblioteki w ramach zryczałtowanej opłaty. Przykładami takich usług są abonamenty Legimi i EmpikGO.

Legimi to jeden z abonamentów na e-booki.

Autor zdjęcia: Postmodern Studio / Shutterstock

Istnieje przy tym serwis będący takim „Ceneo dla e-booków”, który nazywa się UpolujEbooka.pl. W jego ramach można w jednym miejscu przeglądać oferty większości działających w naszym kraju e-księgarni, co pomaga przy polowaniu na promocje. Do tego producenci czytników mają swoje własne sklepy z e-bookami; w przypadku czytników marki Kindle można kupować książki w Amazon Store (niestety jego minus jest taki, iż nie obsługuje on oficjalne książek w języku polskim).

W jaki sposób wgrywa się e-booki na czytnik?

Nic nie stoi na przeszkodzie, by na czytnik dowolnej marki wgrać książki pobrane z internetu. Dotyczy to zarówno tych darmowych, jak i płatnych kupowanych w e-księgarniach. Podstawowym sposobem jest ściągnięcie e-booka na dysk komputera, podłączenie do tej maszyny urządzenia mobilnego oraz przetransferowanie pliku do jego pamięci wewnętrznej. Po odpięciu go od portu USB będziemy mogli cieszyć się lekturą. Da się to jednak często zrobić wygodniej - drogą bezprzewodową.

To, w jaki sposób można wgrywać e-booki na czytnik, zależy od tego, jakie możliwości w tym zakresie zapewnił nam producent urządzenia. Często sprzęty z tej kategorii obsługują chmury takie jak Dropbox i Google Drive. Mamy dostęp do takich usług jak np. Send to Kindle czy Send to PocketBook, które również wykorzystują bezprzewodową transmisję danych. Wybrane księgarnie po jednorazowej konfiguracji potrafią zaś same wysyłać na czytniki kupione w nich książki.

Tak wygląda stronę internetowa usługi Send to Kindle od Amazonu

Jakie są popularne formaty e-booków?

Cyfrowe publikacje kojarzą się często z formatem PDF, ale nie jest on optymalny w przypadku e-booków. Dokumenty tego typu często są formatowane z myślą o wydruku w formacie A4, a takie kartki są większe niż ekrany najpopularniejszych czytników. Często nie da się również w nich powiększać i pomniejszać liter oraz wybierać preferowanego przez siebie kroju pisma. Lepsze będą takie cyfrowe książki, które potrafią się „rozlać” na dostępnej dla nich przestrzeni.

W takim razie w jakim formacie pobierać e-booki poza abonamentem? Dziś najlepszym wyborem będzie format EPUB obsługiwany przez najważniejszych producentów i dostawców treści. Swego czasu popularnością cieszył się również format MOBI, ale wychodzi on z użycia (obsługiwały go czytniki Kindle, zanim Amazon zdecydował się uruchomić obsługę EPUB-ów). Do konwertowania e-booków z jednego formatu na drugi można użyć darmowego programu Calibre.

Czytniki e-booków - polecane modele w 2025 r.

W sprzedaży są dziesiątki różnych modeli e-booków. Który z nich wybrać dla siebie? Przygotowałem listę kilku modeli godnych polecenia z monochromatycznymi wyświetlaczami, które różnią się cenami, specyfikacją, oprogramowaniem i możliwościami. Przyjrzałem się ofercie takich marek jak Amazon, Empik, Pocketbook, InkBook i Onyx Boox.

Jaki czytnik kupić w 2025 r.? Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite - 799,99 zł

Jednymi z najpopularniejszych czytników e-booków na świecie są urządzenia z serii Kindle produkowane przez Amazon. Wszystkie cechują się świetnym stosunkiem jakości do ceny, gdyż firma zarabia nie tylko na sprzęcie, ale również na sprzedaży e-booków. Obecnie najlepszym wyborem dla większości konsumentów będzie przy tym model Kindle Paperwhite 12. generacji z 2024 r. wyceniony na. 799,99 zł (przy czym często da się go kupić sporo taniej w ramach promocji).

W urządzeniu zamontowany został dotykowy 7-calowy wyświetlacz E-Ink Carta 1300 o zagęszczeniu pikseli na poziomie 300 ppi. Obudowa ma wymiary 127,5 x 176,7 x 7,8 mm i masę 211 gram. Do ładowania i ręcznego zgrywania e-booków można użyć portu USB-C, ale urządzenie wyposażone jest też w moduł Wi-Fi i pozwala synchronizować e-booki z użyciem usługi Send to Kindle. Pojemność pamięci to 16 GB. Na jednym ładowaniu potrafi działać przez wiele, wiele tygodni.

Niestety czytniki e-booków marki Amazon nie są pozbawione wad. Jedną z nich jest brak menu i wbudowanego słownika w języku polskim, a do tego brakuje polskich treści w Kindle Store. Na szczęście polskie książki można kupować na własną rękę, a żadnego problemu z obsługą polskich znaków nie ma. Niestety nie da się na sprzętach z rodziny Kindle korzystać wygodnie z usług abonamentowych Legimi oraz Empik GO. Z tego powodu wiele osób rozgląda się za innymi czytnikami.

SPRAWDŹ OFERTĘ Kindle Paperwhite Amazon

Jaki czytnik kupić w 2025 r.? Empik GoBook 3.0

Empik GoBook 3.0 - 529 zł

Dla osób, które chcą skorzystać z abonamentu Empik GO, dobrą propozycją może być Empik GoBook 3.0 wyprodukowany przez markę PocketBook. Czytnik ważący jedynie 182 g wyposażony został zarówno w fizyczne przyciski, jak i w dotykowy 6-calowy ekran z e-papieru z doświetleniem SmartLight i obsługą zmiany barwy. Dostępny jest w fioletowej wersji kolorystycznej (Empik GoBook 2.0 był zielony).

Producent obiecuje przy tym, że Empik GoBook 3.0 będzie działał do miesiąca bez ładowania. Urządzenie wyposażono w slot na kartę pamięci, aby zwiększyć ilość dostępnej przestrzeni na e-booki oraz złącze USB 3.0. Czytnik wycenione jest zaś katalogowo na 529 zł, ale często można kupić je taniej, a Empik dorzuca przy okazji kod na usługę Empik GO Max, aby móc ją przetestować bez opłat.

SPRAWDŹ OFERTĘ Empik GoBook 3.0 Empik

Jaki czytnik kupić w 2025 r.? PocketBook Verse Pro

PocketBook Verse Pro - 679 zł

PocketBook produkuje czytniki dla Empiku, ale w swojej ofercie również ma wiele świetnych urządzeń. Dobrym przykładem solidnego urządzenia z tej kategorii jest PocketBook Verse Pro z 6-calowym e-papierowym dotykowym wyświetlaczem (doświetlenie, rozdzielczość 1448 x 1072 pikseli) oraz 16 GB wbudowanej pamięci.

Urządzenie wyposażono w moduły łączności takie jak Bluetooth oraz Wi-Fi i dwurdzeniowy procesor. Do tego dochodzi port USB-C do ładowania i zgrywania danych. Wymiary obudowy to z kolei 156 x 108 x 7,6 mm przy masie 186 g, a to wszystko w cenie wynoszącej niecałe 700 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ PocketBook Verse Pro Media Expert

Jaki czytnik kupić w 2025 r.? InkBook Focus Plus

InkBook Focus Plus - 1149 zł

Inną firmą produkującą czytniki e-booków jest InkBook. Focus Plus to kosztujący ok. 1200 zł model wyposażony w aż 7,8-calowy wyświetlacz typu e-Ink o rozdzielczości 1872 x 1404 pikseli. E-booki można przechowywać we wbudowanej pamięci o pojemności 32 GB, a do komunikacji służą moduły Wi-Fi oraz Bluetooth.

Wyświetlacz w InkBook Focus Plus ma regulowane doświetlenie, a wymiary obudowy to 192 x 140 x 9 mm przy masie 251 g. W środku znalazło się miejsce na akumulator, który pozwoli czytać przez 30 minut dziennie miesiąc bez ładowania. Do tego dochodzi obsługa aplikacji takich jak Legimi, Empik Go i Kindle.

SPRAWDŹ OFERTĘ InkBook Focus Plus Media Expert

Jaki czytnik kupić w 2025 r.? Onyx Boox Go 6

Onyx Boox Go 6 - 639 zł

Nasze zestawienie domyka czytnik marki Onyx Boox. Wybrany przez nas model to Onyx Boox Go 6, który można kupić już za nieco ponad 700 zł. Wyposażono go w 6-calowy wyświetlacz. W tym przypadku mamy do czynienia z dotykowym panelem typu E-ink Carta 1300 o rozdzielczości 1448 na 1072 piksele (300 ppi) z regulacją barwy podświetlenia.

Urządzenie wyposażono w 32 GB pamięci wewnętrznej, a wybranym przez producenta oprogramowaniem jest system Android 11. W obudowie nie zabrakło portu USB-C do ładowania (z obsługą standardu USB OTG) oraz modułów łączności takich jak Wi-Fi i Bluetooth. Obudowa mierzy jedynie 148 x 108 x 6,8 mm przy masie 146 g.

SPRAWDŹ OFERTĘ Onyx Boox Go 6 Czytio.pl

A czy w ogóle warto kupić czytnik e-booków?

Jeśli tylko ktoś, tak po prostu, lubi czytać - po stokroć tak! Sam korzystam z urządzeń z rodziny Kindle już od dekady i polecam je każdemu. Czytniki e-booków są w stanie w większości wypadków zastąpić papierowe książki, a do tego są od nich lżejsze i poręczniejsze. Osoby cierpiące na problemy ze wzrokiem docenią możliwość powiększania tekstu, a w przypadku modeli z doświetleniem podczas czytania po zmroku nie trzeba szukać dodatkowej lampki.

Do tego dochodzi możliwość trzymania całej swojej biblioteki w urządzeniu o gabarytach zbliżonych do smartfona, co jest nie do przecenienia. W dodatku jeśli tylko mamy dostęp do internetu, a wpadnie nam w oko jakakolwiek książka, która jest dostępna do pobrania lub jest aktualnie sprzedawana w wersji cyfrowej, możemy zacząć czytać ją od razu (np. w podróży albo na wakacjach) bez konieczności czekania na przesyłkę ani bez wyprawy do księgarni.

Czytnik e-booków można traktować w kategorii pomocy naukowej, w tym dla uczniów, studentów i dydaktyków. Oprócz beletrystyki można wyświetlać na nich podręczniki, w których można umieszczać swoje notatki, a także przeszukiwać ich treść. Nie bez znaczenia jest też fakt, że e-papierowe wyświetlacze pobierają znacznie mniej energii niż panele LCD i OLED. Dzięki temu ich czas pracy nie jest liczony w godzinach, tylko w dniach lub nawet tygodniach.

Dostępne są przy tym obecnie w sprzedaży czytniki e-booków z kolorowymi wyświetlaczami. Nie zapewniają one takiej płynności odświeżania obrazu oraz tak dobrego kontrastu i odwzorowania kolorów, jak tablety, ale mogą sprawdzić się nieźle podczas przeglądania albumów oraz przy czytaniu komiksów, co miałem okazję przetestować na przykładzie trzech modeli. Trzeba jednak pamiętać, że kolorowe czytniki e-booków są droższe od tych monochromatycznych.

Piotr Grabiec 05.12.2025 13:35

