Rząd stworzył serwis-apteczkę. Długo czekaliśmy

To portal, który realnie pomaga w codziennym życiu – mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Adam Bednarek
nowa platforma cyber gov
Nie ma dnia bez fałszywej reklamy, podejrzanego wpisu czy oszukańczej wiadomości, której autorzy podszywają się pod znane osoby lub firmy, chcąc w ten sposób wyłudzić dane. Zagrożenie dosłownie czai się na każdym kroku. Sytuacja jest tym bardziej niebezpieczna, bo choćby Facebook przymyka oczy na działania cyberprzestępców. Jesteśmy w sieci łatwym celem – niestety.

Mamy jednak coraz więcej narzędzi, aby się bronić. Z ciekawą usługą wystartował niedawno mBank, pozwalając klientom od razu powstrzymać wszelkie transakcje, gdyby ci podejrzewali, że padli ofiarą oszustów. Lepiej jednak zapobiegać niż leczyć. I właśnie w tym celu powstała platforma cyber.gov.pl. Została zapowiedziana wiosną, a teraz działa i jest gotowa do pomocy.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, strona porządkuje i integruje kluczowe zasoby dotyczące cyberbezpieczeństwa

Stanowi centralne, bezpieczne i zaufane miejsce, w którym udostępniane są informacje, narzędzia i aktualności dla różnych grup użytkowników – obywateli, przedsiębiorców i instytucji – co ułatwia szybkie dotarcie do potrzebnych treści – wyjaśnia resort.

- Na cyber.gov.pl każdy użytkownik może sprawdzić, czy jego e-mail pojawił się w wyciekach danych, przeskanować komputer pod kątem zagrożeń, nauczyć się rozpoznawać fałszywe wiadomości i dowiedzieć się, jak reagować na próby oszustwa. To portal, który realnie pomaga w codziennym życiu. W Ministerstwie Cyfryzacji chcemy, aby dostęp do wiedzy o cyberbezpieczeństwie był prosty i dla każdego – podkreślił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Platforma zapewnia dostęp do bezpłatnych usług takich jak m.in.:

  • moje.cert.pl – pozwala sprawdzić, czy adres e-mail pojawił się w wyciekach danych,
  • skaner podatności Artemis – analizuje komputer lub serwer i wskazuje wykryte luki bezpieczeństwa,
  • System S46 – umożliwia instytucjom KSC zgłaszanie incydentów i śledzenie zagrożeń w czasie rzeczywistym,
  • Bezpieczna Poczta – ocenia e-maile i ostrzega przed złośliwymi linkami oraz załącznikami,
  • bezpiecznedane.gov.pl – podpowiada, jak chronić swoje dane osobowe w codziennych sytuacjach online,
  • usługi partnerskie – udostępniają dodatkowe materiały i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo cyfrowe użytkowników.

Na stronie cyber.gov.pl znajdziemy też aktualne ostrzeżenia i komunikaty, bazę wiedzy oraz szkolenia. Można też zgłosić incydent, czyli np. fałszywą stronę służącą do wyłudzania danych. Wszystko w jednym miejscu.

Byłoby dobrze, gdyby witryna była rzeczywiście czymś w rodzaju apteczki – sięgamy po nią zawsze wtedy, kiedy dzieje się coś niepokojącego. Nieważne, czy to wiadomość o niedopłacie czy problemach z przesyłką. Platforma nie zastąpi czujności, ale może być pomocnikiem.

Adam Bednarek
12.12.2025 14:41
Tagi: CyberbezpieczeństwoCyfryzacja
