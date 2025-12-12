Rząd stworzył serwis-apteczkę. Długo czekaliśmy

Ładowanie...

Nie ma dnia bez fałszywej reklamy, podejrzanego wpisu czy oszukańczej wiadomości, której autorzy podszywają się pod znane osoby lub firmy, chcąc w ten sposób wyłudzić dane. Zagrożenie dosłownie czai się na każdym kroku. Sytuacja jest tym bardziej niebezpieczna, bo choćby Facebook przymyka oczy na działania cyberprzestępców. Jesteśmy w sieci łatwym celem – niestety.

Mamy jednak coraz więcej narzędzi, aby się bronić. Z ciekawą usługą wystartował niedawno mBank, pozwalając klientom od razu powstrzymać wszelkie transakcje, gdyby ci podejrzewali, że padli ofiarą oszustów. Lepiej jednak zapobiegać niż leczyć. I właśnie w tym celu powstała platforma cyber.gov.pl. Została zapowiedziana wiosną, a teraz działa i jest gotowa do pomocy.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, strona porządkuje i integruje kluczowe zasoby dotyczące cyberbezpieczeństwa

Stanowi centralne, bezpieczne i zaufane miejsce, w którym udostępniane są informacje, narzędzia i aktualności dla różnych grup użytkowników – obywateli, przedsiębiorców i instytucji – co ułatwia szybkie dotarcie do potrzebnych treści – wyjaśnia resort.

- Na cyber.gov.pl każdy użytkownik może sprawdzić, czy jego e-mail pojawił się w wyciekach danych, przeskanować komputer pod kątem zagrożeń, nauczyć się rozpoznawać fałszywe wiadomości i dowiedzieć się, jak reagować na próby oszustwa. To portal, który realnie pomaga w codziennym życiu. W Ministerstwie Cyfryzacji chcemy, aby dostęp do wiedzy o cyberbezpieczeństwie był prosty i dla każdego – podkreślił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Platforma zapewnia dostęp do bezpłatnych usług takich jak m.in.:

moje.cert.pl – pozwala sprawdzić, czy adres e-mail pojawił się w wyciekach danych,

skaner podatności Artemis – analizuje komputer lub serwer i wskazuje wykryte luki bezpieczeństwa,

System S46 – umożliwia instytucjom KSC zgłaszanie incydentów i śledzenie zagrożeń w czasie rzeczywistym,

Bezpieczna Poczta – ocenia e-maile i ostrzega przed złośliwymi linkami oraz załącznikami,

bezpiecznedane.gov.pl – podpowiada, jak chronić swoje dane osobowe w codziennych sytuacjach online,

usługi partnerskie – udostępniają dodatkowe materiały i narzędzia zwiększające bezpieczeństwo cyfrowe użytkowników.

Na stronie cyber.gov.pl znajdziemy też aktualne ostrzeżenia i komunikaty, bazę wiedzy oraz szkolenia. Można też zgłosić incydent, czyli np. fałszywą stronę służącą do wyłudzania danych. Wszystko w jednym miejscu.

Byłoby dobrze, gdyby witryna była rzeczywiście czymś w rodzaju apteczki – sięgamy po nią zawsze wtedy, kiedy dzieje się coś niepokojącego. Nieważne, czy to wiadomość o niedopłacie czy problemach z przesyłką. Platforma nie zastąpi czujności, ale może być pomocnikiem.

Adam Bednarek 12.12.2025 14:41

