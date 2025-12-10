Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bankowość

Bank pozwoli zablokować wszystkie transakcje. Jednym przyciskiem okiwasz oszustów

W ręce klientów mBanku trafi bardzo potrzebne narzędzie, które może zapobiec poważnym szkodom.

Adam Bednarek
mbank
REKLAMA

Jako pierwszy bank w Polsce mBank wprowadza funkcję “Włącz blokadę transakcji" w aplikacji mobilnej. Pozwala na zablokowanie przelewów, płatności Blikiem i kartą oraz wypłatę gotówki – i to wszystko bez utraty dostępu do konta.

- "Włącz blokadę transakcji" to realna przewaga dla klienta, bo w sytuacji, kiedy pojawia się cień wątpliwości, można natychmiast zablokować transakcje, a jednocześnie zachować pełną widoczność rachunku i kontakt z bankiem. Technologia ma dawać sprawczość wtedy, kiedy liczą się sekundy – komentuje Krzysztof Dąbrowski, wiceprezes ds. operacji i IT w mBanku. 

REKLAMA

Bank tłumaczy, że z nowej opcji powinno się skorzystać w momencie:

  • kiedy innej osobie zostały udostępnione dane logowania do konta,
  • gdy przekazano dane karty lub zostały wpisane na nieznanej stronie,
  • kiedy widoczne są transakcje na koncie, o których właściciel rachunku nic nie wie
  • kiedy jest podejrzenie, że na urządzeniu jest zainstalowana nieznana aplikacji lub oprogramowanie, które może być złośliwe

Słowem zawsze wtedy, gdy użytkownik ma obawę, że jego pieniądze mogą być zagrożone.

Po włączeniu blokady nie będzie dało się zrealizować transakcji czy wypłacić gotówki, ale dalej będzie można logować się do aplikacji mobilnej i serwisu transakcyjnego, a przede wszystkim móc skontaktować się z pracownikiem mBanku przez czat lub mLinię jako klient zidentyfikowany.

Blokadę transakcji powinniśmy znaleźć w ustawieniach aplikacji (na razie nowość najwyraźniej powoli wchodzi, bo w mojej wersji jeszcze jej nie ma). Po jej włączeniu bank prześle potwierdzenie i wyjaśni, co należy zrobić zanim się ją ponownie wyłączy, aby środki były bezpieczne.

REKLAMA

Możliwość szybkiego zareagowania i zablokowania potencjalnych transakcji może być kluczowa przy ochronie oszczędności. mBank przytacza badania ARC, z których wynika, że co czwarty respondent stykający się z próbami oszustwa nie pamięta szczegółów. Emocje, które towarzyszą, to złość i irytacja (43 proc.), zdenerwowanie (39 proc.), zaskoczenie (32 proc.) i strach/lęk (22 proc.). W kryzysowych momentach można więc łatwo zapomnieć o podstawowych sprawach, dlatego reakcja musi być błyskawiczna i maksymalnie uproszczona. A na to nowa opcja w aplikacji mBanku właśnie pozwala.

- To kolejny krok w budowaniu odporności klientów na cyberzagrożenia, ale nie ostatni. Cyberprzestępcy zmieniają metody, dlatego my nie zwalniamy tempa. Naszym celem jest, by klienci czuli się bezpiecznie i mieli narzędzia, które dają im kontrolę w każdej sytuacji - zapewnia Magdalena Korona, ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa w mBanku.

REKLAMA
Adam Bednarek
10.12.2025 14:57
Tagi: CyberatakCyberbezpieczeństwomBankoszustwo
Najnowsze
15:00
Limitowane okulary XR od VITURE i CD PROJEKT RED. Cyberpunk 2077 wychodzi poza ekran
Aktualizacja: 2025-12-10T15:00:16+01:00
14:57
Bank pozwoli zablokować wszystkie transakcje. Jednym przyciskiem okiwasz oszustów
Aktualizacja: 2025-12-10T14:57:26+01:00
14:37
Windows 11 nie będzie mulić w grach. Koniec męczarni
Aktualizacja: 2025-12-10T14:37:26+01:00
14:23
Polskie myśliwce dla Ukrainy. W zamian chcemy strategiczną technologię
Aktualizacja: 2025-12-10T14:23:32+01:00
13:39
Allegro dalej wojuje z InPostem. Efekt: usługa, która namiesza
Aktualizacja: 2025-12-10T13:39:58+01:00
13:04
Polska elektrownia jądrowa lada moment. "Konkurencja może się zdziwić"
Aktualizacja: 2025-12-10T13:04:40+01:00
12:00
Budujesz PC na lata? Samsung 9100 PRO pokazuje sens przejścia na PCIe 5.0
Aktualizacja: 2025-12-10T12:00:48+01:00
11:27
Orange przygotował się na święta. Mikołaj w tym roku szybciej przyniesie prezenty
Aktualizacja: 2025-12-10T11:27:12+01:00
11:09
McDonald's serwuje świąteczny koszmar. Dawno nie widziałam takiego bubla
Aktualizacja: 2025-12-10T11:09:28+01:00
10:30
Kometa 3I/Atlas wywołała burzę. "Musi zawierać coś jeszcze"
Aktualizacja: 2025-12-10T10:30:55+01:00
9:14
Uber zmienia zamawianie kursów. Klikasz jak po fast fooda
Aktualizacja: 2025-12-10T09:14:55+01:00
9:00
Jak działa tunel aerodynamiczny Flyspot? Nie bój się o latanie w pomieszczeniu
Aktualizacja: 2025-12-10T09:00:09+01:00
8:33
Android z funkcją jak w iPhonie. Taką inspirację rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-10T08:33:28+01:00
8:12
PS5 wie o tobie więcej, niż myślisz. Ruszyło wielkie podsumowanie
Aktualizacja: 2025-12-10T08:12:30+01:00
6:45
Samsung Galaxy Z TriFold był znacznie lepszy. Wyciekł prototyp
Aktualizacja: 2025-12-10T06:45:00+01:00
6:34
Microsoft kusi Europę. Suwerenność cyfrowa według bigtecha
Aktualizacja: 2025-12-10T06:34:00+01:00
6:23
Samsung jak Apple. Zapragnął paskudnego garba w Galaxy
Aktualizacja: 2025-12-10T06:23:00+01:00
6:12
Nikt nie wie, ile SpaceX jest wart. No i dobrze, giełda to rak
Aktualizacja: 2025-12-10T06:12:00+01:00
6:01
Oszuści wiedzą, że odpalisz kolędy ze Spotify i sprytnie to wykorzystują
Aktualizacja: 2025-12-10T06:01:00+01:00
21:54
Teraz UE bierze się za Google. Idziemy na zwarcie i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-09T21:54:46+01:00
21:09
ChatGPT powoli oddaje koronę. Jest nowy król czatbotów
Aktualizacja: 2025-12-09T21:09:52+01:00
21:05
Tworzenie na YouTube stało się banalne. Wideo robi się prawie samo
Aktualizacja: 2025-12-09T21:05:48+01:00
21:00
Pierścień do zapisywania myśli. Tak - myśli
Aktualizacja: 2025-12-09T21:00:33+01:00
19:52
Nasz satelita PIAST po 500 próbach nad Ziemią. Mądry Polak po szkodzie
Aktualizacja: 2025-12-09T19:52:03+01:00
19:36
CPK kończy z dobrowolnością. Miło już było, czas na rygor
Aktualizacja: 2025-12-09T19:36:54+01:00
19:12
Mapy Google ze świetną nowością. Ale tylko na iPhone, Android w tyle
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:35+01:00
18:55
Najlepiej sprzedający się smartfon ostatnich miesięcy? Biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-12-09T18:55:38+01:00
18:46
Windows naprawia gry. Uff, gracze sięgali już po ekstremalne sposoby
Aktualizacja: 2025-12-09T18:46:21+01:00
18:36
Gamingowy laptop z rolowanym ekranem. W Lenovo zwariowali, kocham to
Aktualizacja: 2025-12-09T18:36:42+01:00
17:48
microSD w telefonach to smutny obraz nadchodzących czasów
Aktualizacja: 2025-12-09T17:48:26+01:00
16:32
Telefon sam się wyciszy w autobusie. Już nie będziesz robić trzody
Aktualizacja: 2025-12-09T16:32:12+01:00
16:27
Bądź blisko, nawet gdy nie jesteś obok. Wrażenia z użytkowania elektronicznej niani Philips Avent SenseIQ Full HD
Aktualizacja: 2025-12-09T16:27:02+01:00
16:05
Antyczny Napaleniec spadł ze Spotify. Artyści słusznie mają pełne galoty
Aktualizacja: 2025-12-09T16:05:24+01:00
15:53
Apple i Google łączą siły byś łatwo zmieniał telefon. Skończy się męka
Aktualizacja: 2025-12-09T15:53:19+01:00
15:26
Polska elektrownia jądrowa to kwestia dni. Unia dała co chcieliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T15:26:08+01:00
14:47
Polska na progu rewolucji. Nie ma czasu do stracenia
Aktualizacja: 2025-12-09T14:47:00+01:00
13:34
Miastowi wyprowadzili się na wieś i mącą. Nie chcą masztu
Aktualizacja: 2025-12-09T13:34:18+01:00
12:57
RAM stał się wyjątkowo drogi. MSI ma na to sposób
Aktualizacja: 2025-12-09T12:57:54+01:00
12:35
Kometa 3I/Atlas potężnie promieniuje. Coś tam naprawdę się dzieje
Aktualizacja: 2025-12-09T12:35:15+01:00
12:06
Poczta Polska idzie w deweloperkę. Ma plan na swoje pałace
Aktualizacja: 2025-12-09T12:06:41+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA