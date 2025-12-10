Bank pozwoli zablokować wszystkie transakcje. Jednym przyciskiem okiwasz oszustów

Ładowanie...

Jako pierwszy bank w Polsce mBank wprowadza funkcję “Włącz blokadę transakcji" w aplikacji mobilnej. Pozwala na zablokowanie przelewów, płatności Blikiem i kartą oraz wypłatę gotówki – i to wszystko bez utraty dostępu do konta.

- "Włącz blokadę transakcji" to realna przewaga dla klienta, bo w sytuacji, kiedy pojawia się cień wątpliwości, można natychmiast zablokować transakcje, a jednocześnie zachować pełną widoczność rachunku i kontakt z bankiem. Technologia ma dawać sprawczość wtedy, kiedy liczą się sekundy – komentuje Krzysztof Dąbrowski, wiceprezes ds. operacji i IT w mBanku.

Bank tłumaczy, że z nowej opcji powinno się skorzystać w momencie:

kiedy innej osobie zostały udostępnione dane logowania do konta,

gdy przekazano dane karty lub zostały wpisane na nieznanej stronie,

kiedy widoczne są transakcje na koncie, o których właściciel rachunku nic nie wie

kiedy jest podejrzenie, że na urządzeniu jest zainstalowana nieznana aplikacji lub oprogramowanie, które może być złośliwe

Słowem zawsze wtedy, gdy użytkownik ma obawę, że jego pieniądze mogą być zagrożone.

Po włączeniu blokady nie będzie dało się zrealizować transakcji czy wypłacić gotówki, ale dalej będzie można logować się do aplikacji mobilnej i serwisu transakcyjnego, a przede wszystkim móc skontaktować się z pracownikiem mBanku przez czat lub mLinię jako klient zidentyfikowany.

Blokadę transakcji powinniśmy znaleźć w ustawieniach aplikacji (na razie nowość najwyraźniej powoli wchodzi, bo w mojej wersji jeszcze jej nie ma). Po jej włączeniu bank prześle potwierdzenie i wyjaśni, co należy zrobić zanim się ją ponownie wyłączy, aby środki były bezpieczne.

Możliwość szybkiego zareagowania i zablokowania potencjalnych transakcji może być kluczowa przy ochronie oszczędności. mBank przytacza badania ARC, z których wynika, że co czwarty respondent stykający się z próbami oszustwa nie pamięta szczegółów. Emocje, które towarzyszą, to złość i irytacja (43 proc.), zdenerwowanie (39 proc.), zaskoczenie (32 proc.) i strach/lęk (22 proc.). W kryzysowych momentach można więc łatwo zapomnieć o podstawowych sprawach, dlatego reakcja musi być błyskawiczna i maksymalnie uproszczona. A na to nowa opcja w aplikacji mBanku właśnie pozwala.

- To kolejny krok w budowaniu odporności klientów na cyberzagrożenia, ale nie ostatni. Cyberprzestępcy zmieniają metody, dlatego my nie zwalniamy tempa. Naszym celem jest, by klienci czuli się bezpiecznie i mieli narzędzia, które dają im kontrolę w każdej sytuacji - zapewnia Magdalena Korona, ekspertka ds. cyberbezpieczeństwa w mBanku.

Adam Bednarek 10.12.2025 14:57

