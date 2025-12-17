Instagram na telewizorze. Tego się nikt nie spodziewał

Ładowanie...

Meta zaczęła testy Instagrama dostosowanego o telewizorach. Rozwiązanie jednak nie będzie zwykłą kopią oprogramowania znanego z telefonów czy przeglądarki internetowej. Nie przeglądniemy tam bowiem klasycznej tablicy ze zdjęciami. Zamiast tego obsługuje tzw. rolki, czyli pionowe filmy.

Instagram trafia na telewizory. Będziesz oglądać rolki

Jak twierdzi Meta, rolki na Instagramie zostały wprowadzone po to, aby ułatwić wspólne oglądanie materiałów wideo z rodziną i znajomymi na dużym ekranie. Test aplikacji na telewizory mają na celu sprawdzenie, czy to rozwiązanie zyska na popularności i czy w ogóle wyróżni się na tle innych platform.

Gigant podszedł do interfejsu aplikacji trochę jak twórcy serwisów VOD - po uruchomieniu wita nas ekran "kto ogląda", umożliwiający szybkie przejście na konta różnych użytkowników jednym kliknięciem.

Kwestia prywatności tutaj nie powinna być problemem, ponieważ aplikacja Instagrama na telewizory nie obejmuje dodatkowych funkcji poza rolkami. Nie znajdziemy tu wiadomości bezpośrednich czy zwykłej tablicy z materiałami od znajomych.

Po zalogowaniu zobaczymy kilka kategorii filmów i zakładki takie jak dla ciebie, popularne wśród znajomych, konta i wiele innych. Filmy mają być dostosowane w taki sposób, aby grupowały kanały odpowiadające zainteresowaniom użytkownika. Czyli otrzymamy treści zgodnie z naszym algorytmem. Korzystający może liczyć też na kategorie muzyczne, wydarzenia sportowe, tematykę podróżniczą i w wiele innych.

Po wybraniu filmu nie trzeba jednak przewijać, aby przejść do następnego - twórcy wprowadzili funkcję automatycznego odtwarzania z pełnym dźwiękiem. Obecnie całością steruje się za pomocą pilota dołączonego do telewizora. Z czasem jednak gigant planuje wprowadzić nowe narzędzia takie jak używanie telefonu jako pilota do przeglądania kanałów, nowe sposoby przełączania się między kanałami czy udostępnianie ich między znajomymi.

Obecnie tylko dla nielicznych, ale z czasem my też zainstalujemy

Obecnie aplikacja Instagrama na telewizory została udostępniona dla platformy Amazon Fire TV (czyli np. tanich przystawek od Amazonu), ale tylko w Stanach Zjednoczonych. Meta jednak już zapowiedziała, że w przyszłości rozszerzy oprogramowanie na inne kraje i urządzenia.

Nie wiem jak wy, ale ja się nie spodziewałem, że kiedykolwiek popularna platforma trafi na duże ekrany telewizorów. Dzisiaj co najwyżej można korzystać z funkcji dublowania ekranu z telefonu, ale to nie to samo co dedykowana aplikacja. Niedawno wprowadzono też aplikację Instagrama na iPada, więc widać zaangażowanie producenta w rozszerzenie platform.

Albert Żurek 17.12.2025 16:06

