Realme GT 8 Pro to unikat. Nie podoba ci się wyspa, to ją zmień

Kupując smartfon mamy świadomość, że jego wygląd pozostanie z nami już na stałe. Jeden z producentów stwierdził, że można coś z tym zrobić. Dzięki temu zmienisz sobie stylistykę urządzenia.

Albert Żurek
realme GT 8 Pro zmiana wyglądu
Nie chodzi o nowe etui - to właściwie nie zmienia wyglądu naszego urządzenia, ponieważ stanowi dodatkową warstwę ochronną. Zamiast tego nachodzący sprzęt realme będzie wspierać zmienne wyspy na aparaty. Nie tylko takie standardowe, nudne, ale też bardziej interesujące, które wyróżnią telefon na tle konkurencji.

Smartfon realme GT 8 Pro z wymienianą wyspą na aparty. Jak kameleon

Producenci smartfonów już wcześniej eksperymentowali z różnymi metodami wyróżnienia swoich urządzeń. Jedną z najciekawszych prób ostatnich miesięcy był CMF Phone 1 od firmy Nothing, który oferował modularną obudowę z możliwością wymiany panelu tylnego oraz dokręcenia dodatkowych akcesoriów: portfela na karty, smyczy, podstawki. Projekt jednak nie przetrwał i druga generacja CMF Phone 2 Pro oferowała tylko wsparcie akcesoriów, bez wymienianego panelu.

Marka realme natomiast podeszła do sprawy nieco inaczej. Nie dała możliwości zmiany praktycznie całego urządzenia, a jednego elementu: wyspy na aparaty, który mimo wszystko ma duże znaczenie na końcowy wygląd każdego telefonu. Nie każdemu podobają się kanciaste lub okrągłe kształty, więc te można do woli wymieniać.

W nadchodzącym realme GT 8 Pro użytkownik będzie mógł odkręcić obudowę wysepki za pomocą dwóch śrub torx mocujących cały moduł. System zawiera także magnesy ułatwiające dopasowanie obudów. Domyślnie mają być dostępne dwa moduły: kwadratowy i okrągły pasujący do kolorystyki urządzenia. Jeśli kupimy telefon w wersji niebieskiej, te będą w takim samym kolorze.

Firma w filmie prezentującym rozwiązanie pokazała kilkanaście różnych wersji obudowy wyspy. Niektóre charakteryzują się matowym, dopasowanym do tylnego panelu urządzenia wykończeniem, a inne są przezroczyste. Oprócz kolorów dopasowanych do urządzeń dostępne będą także inne warianty obudów - film ujawnia, że może być to tak naprawdę dowolna konstrukcja o nietypowym kształcie czy wyglądzie (np. przypominającym chleb tostowy).

W zestawie sprzedażowym najprawdopodobniej otrzymamy dwa warianty - okrągły oraz kwadratowy, natomiast reszta będzie dostępna w sprzedaży osobno. Jest duża szansa, że producent udostępni użytkownikom schematy pozwalające wydrukować w 3D własne wersje nakładek. Być może i firmy produkujące akcesoria do telefonów takie jak etui będą chcieli dołączyć się do tej inicjatywy. Oczywiście dużo zależy od popularności realme GT 8 Pro.

Będzie to smartfon z wyższej półki cenowej - sztandarowy model wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, w którym znajdziemy aparaty dostrojone przez producenta aparatów kompaktowych Ricoh. Z ciekawszych rozwiązań w telefonie warto też wspomnieć o tylnym panelu wykonanym z materiału przypominającego w dotyku papier o grubości 0,02 mm. Ten materiał ma być wyjątkowo odporny. 

Albert Żurek
16.10.2025 19:55
