OxygenOS 16 jest śliczny. Posiadacze OnePlusa mają powód do radości

OnePlus pokazał nową wersję systemu operacyjnego OxygenOS 16. Oprogramowanie przyniesie wiele przydatnych funkcji oraz ulepszony wygląd interfejsu. Mamy też listę smartfonów, które otrzymają aktualizację.

Albert Żurek
OxygenOS 16
Przede wszystkim OxygenOS 16 bazuje na systemie Android 16, a więc powinien wspierać nowości dodane przez Google’a. Nakładka systemowa wykorzystuje także autorskie rozwiązania - tym razem producent skupił się na sztucznej inteligencji.

Taki jest OxygenOS 16. Android 16 w wydaniu OnePlusa

Jedną z większych nowości OxygenOS 16 jest głębsza integracja z Gemini - Plus Mind. To jak twierdzi producent osobista inteligencja, która ma ułatwiać zarządzać treściami zapisanymi w Mind Space - centrum danych w telefonach OnePlusa. Wcześniej Mind Space przechowywał zrzuty ekranu, notatki, teksty i inne treści - te jednak były dostępne tylko z poziomu tej aplikacji.

Nowa wersja natomiast zakłada, że asystent AI Google Gemini ma dostęp do tych danych - można poprosić go o podsumowanie ich lub np. stworzenie podróży z uwzględnieniem notatek. Przestrzeń Mind Space ma być też bardziej inteligentna i ogólnie przydatniejsza dla użytkownika.

Jeśli już jesteśmy przy AI, OnePlus w ramach nowej wersji nakładki rozszerzył możliwości sztucznej inteligencji. Funkcje AI trafią do aplikacji Notatki, Zdjęcia i Dyktafon - oczywiście nie będą to rewolucyjne nowości, ale przynajmniej mają być bezpieczne. Producent uważa, że treści są przetwarzane prywatnie, mimo że informacje przechodzą przez chmurę. W ramach nowości AI jest też ulepszanie portretów, które zastosowano w ColorOS 16.

Poza sztuczną inteligencją OnePlus ulepszył także wygląd systemu. Po pierwsze zastosowano nową funkcję Parallel Processing 2.0, która obsługuje wiele animacji równocześnie - w teorii dzięki temu powinniśmy mieć wrażenie, że system telefonu jest płynniejszy. W wielu zakątkach systemu zastosowano także więcej przezroczystych elementów wzorowanych na Liqiuid Glass z iOS 26 - na szczęście nie jest to aż tak bardzo widoczne, jak w smartfonach Apple’a.

Z perspektywy użytkownika ważna jest też większa opcja personalizacji wielu części systemu operacyjnego. Np. w centrum sterowania można powiększać ikony praktycznie dowolnie - wcześniej była opcja rozszerzania wyłącznie kafelków WiFi oraz Bluetooth. Podobnie jest na ekranie głównym: OxygenOS 16 nie ogranicza użytkownika do ikon 1x1, ale też pozwala tworzyć je w formacie 2x1, 1x2 czy 2x2. Dodano też gotowe motywy kolorystyczne rodem z bazowego Androida 16 - zmieniają one kolory większości ikon w obrębie całego systemu.

W kwestii personalizacji mamy też możliwość ożywienia zdjęć na ekranie blokady i dostosowanie ich do zegara. Większość zmian wizualnych jest dokładnie taka sama jak w ColorOS 16 z telefonów Oppo. Producenci od kilku lat jednak dzielą się swoimi technologiami - OxygenOS jest nieco zmienioną wersją systemu ColorOS 16.

Bardzo ciekawą opcją jest ulepszona kompatybilność z Apple Watch - mimo że w teorii telefony z Androidem nie powinny łączyć się z zegarkiem Apple’a, jakoś to działa. Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku łączności z systemem macOS. 

Kiedy aktualizacja do OxygenOS 16?

W pierwszej kolejności, już w następnym miesiącu aktualizację otrzyma tegoroczne OnePlus 13 i 13R, które wciąż są jednymi z najlepszych smartfonów na Androidzie. W listopadzie 2025 OxygenOS 16 trafi także na OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Open, OnePlus Pad 3 oraz Pad 2. Następnie:

  • w grudniu 2025 r: OnePlus 11, Nort 5, Nord 4, Nord CE5, Nord 3;
  • w 1 kwartale 2026 r: OnePlus 10 Pro, Nord CE4, Nord CE 4 Lite, Pad, Pad Lite.
17.10.2025 14:58
