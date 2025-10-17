OxygenOS 16 jest śliczny. Posiadacze OnePlusa mają powód do radości

Ładowanie...

Przede wszystkim OxygenOS 16 bazuje na systemie Android 16, a więc powinien wspierać nowości dodane przez Google’a. Nakładka systemowa wykorzystuje także autorskie rozwiązania - tym razem producent skupił się na sztucznej inteligencji.

Taki jest OxygenOS 16. Android 16 w wydaniu OnePlusa

Jedną z większych nowości OxygenOS 16 jest głębsza integracja z Gemini - Plus Mind. To jak twierdzi producent osobista inteligencja, która ma ułatwiać zarządzać treściami zapisanymi w Mind Space - centrum danych w telefonach OnePlusa. Wcześniej Mind Space przechowywał zrzuty ekranu, notatki, teksty i inne treści - te jednak były dostępne tylko z poziomu tej aplikacji.

Nowa wersja natomiast zakłada, że asystent AI Google Gemini ma dostęp do tych danych - można poprosić go o podsumowanie ich lub np. stworzenie podróży z uwzględnieniem notatek. Przestrzeń Mind Space ma być też bardziej inteligentna i ogólnie przydatniejsza dla użytkownika.

Jeśli już jesteśmy przy AI, OnePlus w ramach nowej wersji nakładki rozszerzył możliwości sztucznej inteligencji. Funkcje AI trafią do aplikacji Notatki, Zdjęcia i Dyktafon - oczywiście nie będą to rewolucyjne nowości, ale przynajmniej mają być bezpieczne. Producent uważa, że treści są przetwarzane prywatnie, mimo że informacje przechodzą przez chmurę. W ramach nowości AI jest też ulepszanie portretów, które zastosowano w ColorOS 16.

Poza sztuczną inteligencją OnePlus ulepszył także wygląd systemu. Po pierwsze zastosowano nową funkcję Parallel Processing 2.0, która obsługuje wiele animacji równocześnie - w teorii dzięki temu powinniśmy mieć wrażenie, że system telefonu jest płynniejszy. W wielu zakątkach systemu zastosowano także więcej przezroczystych elementów wzorowanych na Liqiuid Glass z iOS 26 - na szczęście nie jest to aż tak bardzo widoczne, jak w smartfonach Apple’a.

Z perspektywy użytkownika ważna jest też większa opcja personalizacji wielu części systemu operacyjnego. Np. w centrum sterowania można powiększać ikony praktycznie dowolnie - wcześniej była opcja rozszerzania wyłącznie kafelków WiFi oraz Bluetooth. Podobnie jest na ekranie głównym: OxygenOS 16 nie ogranicza użytkownika do ikon 1x1, ale też pozwala tworzyć je w formacie 2x1, 1x2 czy 2x2. Dodano też gotowe motywy kolorystyczne rodem z bazowego Androida 16 - zmieniają one kolory większości ikon w obrębie całego systemu.

W kwestii personalizacji mamy też możliwość ożywienia zdjęć na ekranie blokady i dostosowanie ich do zegara. Większość zmian wizualnych jest dokładnie taka sama jak w ColorOS 16 z telefonów Oppo. Producenci od kilku lat jednak dzielą się swoimi technologiami - OxygenOS jest nieco zmienioną wersją systemu ColorOS 16.

Bardzo ciekawą opcją jest ulepszona kompatybilność z Apple Watch - mimo że w teorii telefony z Androidem nie powinny łączyć się z zegarkiem Apple’a, jakoś to działa. Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku łączności z systemem macOS.

Kiedy aktualizacja do OxygenOS 16?

W pierwszej kolejności, już w następnym miesiącu aktualizację otrzyma tegoroczne OnePlus 13 i 13R, które wciąż są jednymi z najlepszych smartfonów na Androidzie. W listopadzie 2025 OxygenOS 16 trafi także na OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Open, OnePlus Pad 3 oraz Pad 2. Następnie:

w grudniu 2025 r: OnePlus 11, Nort 5, Nord 4, Nord CE5, Nord 3;

w 1 kwartale 2026 r: OnePlus 10 Pro, Nord CE4, Nord CE 4 Lite, Pad, Pad Lite.

17.10.2025

