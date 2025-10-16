REKLAMA
Twój nowy telefon dostanie nowe funkcje. Mam ochotę wywalić iPhone’a do kosza

Jeśli masz smartfon Oppo, zaraz dostaniesz dużą aktualizację systemu. Twój telefon otrzyma nowe przydatne funkcje i stanie się jeszcze ładniejszy niż dotychczas. Sam mam ochotę zrezygnować ze swojego iPhone’a z paskudnym iOS 26. 

Albert Żurek
ColorOS 16
Chiński producent smartfonów pokazał najnowszą wersję oprogramowania nazwaną ColorOS 16 bazującą na systemie Android 16. Nowości będzie całkiem sporo: głównie wizualnych. Z jednej strony widać inspirację iOS, ale z drugiej system zachowuje własne rozwiązania, których nie znajdziemy nigdzie indziej.

Zapowiedziano ColorOS 16. Smartfony Oppo zaliczą lifting i nowe funkcje

System ColorOS 16 nie skupia się jednak tylko na kwestii wizualnej interfejsu, ale tak jak wcześniejsze wersje przede wszystkim na działaniu i animacjach. W nowej wersji wprowadzono funkcję nazwaną Seamless Animation. Ma działać w taki sposób, że wszystkie interakcje z systemem mają być natychmiastowe i wyglądają tak jakby były bezpośrednio powiązane. 

Płynność ma być zauważalna podczas typowego korzystania - np. szybkiego otwierania i zamykania aplikacji z poziomu ekranu głównego, szuflady aplikacji czy wyszukiwarki. Płynne animacje będą też widoczne w trakcie przełączania się między aplikacjami za pomocą gestów ekranowych (z użyciem dolnej belki do nawigacji). W systemowych programach - widżatach oraz aplikacjach animacje mają być szczególnie widoczne. Wszystko ma być ze sobą spójne - a przez to bardziej intuicyjne. 

Za płynność odpowiadają silniki Luminous Rendering Engine oraz Trinity Engine:

  • ten pierwszy zajmuje się komponentami wizualnymi i renderuje je równolegle - elimnuje niespójność w animacjach i zapewnia płynność działania systemu;
  • ten drugi natomiast łączy się z układami scalonymi i inteligentne alokuje moc obliczeniową, aby łączyć energooszczędność z wydajnością.

W tańszych urządzeniach Project Breeze ma gwarantować optymalizację i lepsze działanie.

Co natomiast z wyglądem ColorOS 16? Ten wzoruje się iOS 26 i stylistyce Liquid Glass, choć nie aż tak bardzo, jak inne systemy (np. OriginsOS 6 od Vivo). Producent uważa, że nowy wygląd jest inspirowany światłem i cieniem. W nowych funkcjach znajdziemy:

  • personalizacja ekranu głównego - ustawianie ikon aplikacji i folderów w dowolny sposób: nie jesteśmy ograniczeni do ikony 1x1 lub 2x2, ale można też korzystać z podłużnych ikon 2x1 lub 1x2 - wystarczy nacisnąć, przytrzymać i zmienić rozmiar;
  • ustawiać ruchome zdjęcia lub filmy jako tapety, na ekranie głównym zmieniać czcionki i rozmiary elementów (np. zegara) lub wykorzystać automatyczne dostosowanie bazujące na AI;
  • pełnoekranowy tryb Always on Display (AOD) - oprócz klasycznego zawsze na ekranie wyświetlającego tylko godzinę i powiadomienia możemy wyświetlać tapety ekranu blokady w bardziej przyciemnionej wersji - ekran jest płynnie przełączany.

Duża część nowych opcji pochodzi z iOS - m.in. pełnoekranowe AoD czy ruchome zdjęcia na ekranie głównym. Personalizacja ekranu głównego natomiast jest autorska - nie znajdziemy jej na smartfonach Apple’a.

ColorOS 16 wprowadza też funkcję AI Portrait Glow - rozwiązanie poprawiające jakość portretów wykonanych w słabym oświetleniu za sprawą sztucznej inteligencji. Narzędzie optymalizuje odcień skóry i równoważy światła na fotografii jednym kliknięciem. Wbudowany edytor wideo też został trochę ulepszony.

Uwielbiam ColorOS’a - teraz lubię go jeszcze bardziej

Mimo że na co dzień korzystam z iPhone’a z systemem iOS osobiście jestem fanem stylistyki interfejsu ze smartfonów Oppo. Czy to, że oprogramowanie podbiera nowe funkcje od Apple’a zmienia moje podejście? Nie - każdy się inspiruje, nawet twórcy iOS’a. Patrząc na powyższy zrzut ekranu z ColorOS 16 nie mam wrażenia, że jest to bezczelna kopia, a ulepszenie dobrego i spójnego systemu.

Mam wrażenie, że Oppo od zawsze projektowało ten system w taki sposób - lekko podbierając najlepsze funkcje, ale zachowując własne rozwiązania. Z nową wersją bazującą na Androidzie 16 nie powinno być inaczej. Gdybym chciał zrezygnować z urządzenia Apple'a, kupiłbym telefon bazujący na ColorOS (lub OxygenOS od OnePlusa, który jest właściwie tym samym oprogramowaniem).

