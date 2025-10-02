#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Kaufland wycofuje kontrowersyjną butelkę. "To był błąd, nie strategia"

Po głośnej akcji byłego radnego i fali krytyki w internecie Kaufland ugiął się i wycofał ze sprzedaży wodę Ustronianka 3,001 l.

Oliwier Nytko
Kaufland wycofuje kontrowersyjną butelkę. "To był błąd, nie strategia"
REKLAMA

Wraz z wejściem w życie systemu kaucyjnego 1 października 2025 r., sieć Kaufland rozpoczęła promocję wody Ustronianka w butelce o nietypowej pojemności 3,001 litra. Ten jeden dodatkowy mililitr sprawiał, że opakowanie formalnie nie podlegało nowym przepisom, które obejmują butelki do 3 litrów. W gazetce promocyjnej wyraźnie podkreślono, że produkt jest sprzedawany bez kaucji, co zostało przedstawione jako korzyść dla klienta.

Działanie to błyskawicznie wywołało falę wsparcia i krytyki w mediach społecznościowych. Jedna grupa część internautów chwaliła producenta jak i sieć, a druga określała sprawę mianem cwaniactwa, a zdjęcia gazetki promocyjnej szybko rozprzestrzeniły się na platformach takich jak X (dawniej Twitter) czy Wykop.

REKLAMA

Kontrowersje nabrały rozgłosu za sprawą akcji Łukasza Wantucha, byłego radnego Krakowa. Nagłośnił on w internecie film, na którym w jednym ze sklepów Kaufland okleja butelki Ustronianki własnymi naklejkami z napisem „woda dla cwaniaków”. Jego działania, szeroko komentowane w sieci, zwróciły uwagę na problem i wywarły dodatkową presję na firmę, która została oskarżona o podważanie sensu całego systemu kaucyjnego.

Kaufland zabiera głos i wycofuje produkt

W obliczu narastającej krytyki i specyficznego odbioru społecznego, Kaufland zdecydował się na natychmiastowe wycofanie kontrowersyjnego produktu ze sprzedaży.

W oficjalnym oświadczeniu prezes zarządu Kaufland Polska, Martin Piterák, wyjaśnił, że pojawienie się w gazetce promocyjnej oferty wody w butelce o pojemności nieznacznie przekraczającej 3 litry było błędem, a nie zaplanowanym działaniem. Poinformował, że promocja nie zostanie zrealizowana, a produkt natychmiast znika ze sklepów.

Prezes podkreślił z całą mocą, że celem firmy nigdy nie było i nie będzie obchodzenie systemu kaucyjnego. Zaznaczył, że potencjalna sprzedaż tego artykułu byłaby marginalna, ale nawet w minimalnym stopniu podważałaby proekologiczne rozwiązania, co stałoby w sprzeczności z ideami sieci. Dodał, że Kaufland jest sojusznikiem systemu kaucyjnego, a przygotowania do jego wdrożenia były bardzo zaawansowane.

Od 1 października wszystkie 255 sklepów jest gotowych do zbiórki opakowań, co wymagało inwestycji przekraczających 235 milionów złotych. Na koniec obiecał, że firma zrobi wszystko, aby podobne błędy nie miały miejsca w przyszłości.

Pełna treść oświadczenia, które otrzymałem:

W związku z pojawieniem się w naszej gazetce promocyjnej oferty wody marki Ustronianka w butelce o pojemności nieznacznie powyżej 3 litrów, chcielibyśmy wyjaśnić wszystkim naszym Klientom oraz Partnerom zaistniałą sytuację.

Jednocześnie informujemy, że promocja nie zostanie zrealizowana, a wspomniany produkt został natychmiast wycofany ze sprzedaży i nie będzie dostępny w naszych sklepach.

Pragniemy jednoznacznie podkreślić, że naszym celem nigdy nie było i nie będzie obchodzenie systemu kaucyjnego. Pojawienie się tej oferty było błędem, a nie działaniem wynikającym z naszej strategii. Skala ewentualnej sprzedaży tego artykułu w porównaniu z naszym całym asortymentem napojów byłaby marginalna. Jeżeli jednak, choć w minimalnym stopniu mogłaby ona podważać słuszne i dobre rozwiązania proekologiczne, których elementem jest system kaucyjny, to byłaby sprzeczna z ideami, które przyświecają naszej sieci i są przez nas realizowane od początku obecności Kaufland w Polsce.

Ta sytuacja wymagała od nas zdecydowanej reakcji, a produkt niezwłocznie wycofaliśmy ze sprzedaży.

Kaufland od lat konsekwentnie wspiera działania proekologiczne i aktywnie uczestniczy w budowie polskiego systemu kaucyjnego, którego jesteśmy sojusznikiem i zwolennikiem. W tym systemie w pełni uczestniczymy, a od 1 października br. jesteśmy gotowi do zbiórki opakowań we wszystkich naszych 255 sklepach. Cała nasza inwestycja w rozwój potrzebnej infrastruktury wyniosła już ponad 235 milionów złotych. Nasze przygotowanie do kompleksowego i docelowego wdrożenia systemu kaucyjnego jest bardzo zaawansowane, z minimalną potrzebą prowadzenia zbiórki manualnej, która ogranicza się do nielicznych sklepów naszej sieci.

Jednym z unikalnych elementów naszego zaangażowania w recykling jest wprowadzenie zaawansowanego procesu prasowania odpadów zbieranych w sklepach. Dzięki temu rozwiązaniu materiał jest zagęszczany nawet 20-krotnie, co pozwala zaoszczędzić na transporcie i zminimalizować emisję CO2, unikając przewożenia powietrza. Zebrane w Polsce surowce są przekazywane wyłącznie do krajowych recyklerów. Zrobimy wszystko, aby podobne błędy nie miały miejsca w przyszłości - Martin Piterák Prezes Zarządu Kaufland Polska.

Woda już zniknęła z internetowej gazetki Kaufland.

Koniec dyskusji? Nie do końca

Decyzja o wycofaniu produktu, choć pewnie podyktowana presją społeczną, zamyka pewną dyskusję. Należy bowiem pamiętać, że Ustronianka i Kaufland działały w granicach obowiązującego prawa. Ustawa precyzyjnie określa, że kaucji podlegają butelki o pojemności do 3 litrów.

REKLAMA

Wprowadzenie opakowania o mililitr większego nie było więc kruczkiem prawnym, a jedynie wykorzystaniem klarownie zdefiniowanej granicy.

I teraz, w praktyce jedyną realną alternatywą dla mniejszych, objętych kaucją opakowań, pozostają teraz znacznie większe, pięciolitrowe butelki. Albo któryś z producentów zaraz wyda baniaczek 3,5 litra i nikt się nie zająknie.

REKLAMA
Oliwier Nytko
02.10.2025 17:28
Tagi: Katastrofa ekologicznakaucja za butelkikauflandSystem kaucyjny
Najnowsze
17:28
Kaufland wycofuje kontrowersyjną butelkę. "To był błąd, nie strategia"
Aktualizacja: 2025-10-02T17:28:33+02:00
17:23
Plus uruchomił specjalną sieć 5G. Totalnie inna niż wszystko, co znasz
Aktualizacja: 2025-10-02T17:23:51+02:00
16:36
Samsung twierdzi, że mój sen jest idealny. Prawda jest zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-10-02T16:36:15+02:00
15:50
PKP Intercity oberwało za nowe wagony. Teraz obiecuje solidne poprawki
Aktualizacja: 2025-10-02T15:50:11+02:00
15:04
Mapy Google z nowym widokiem. Spacer zmienisz w lot nad miastem
Aktualizacja: 2025-10-02T15:04:21+02:00
13:48
Allegro będzie sprzedawać nowe produkty. Kurier sprawdzi wiek
Aktualizacja: 2025-10-02T13:48:29+02:00
12:59
Zestrzelenie drona nad Polską. Holenderski F-35 dostał specjalny dowód zwycięstwa
Aktualizacja: 2025-10-02T12:59:56+02:00
12:13
Kolejni obchodzą system kaucyjny. Coś jest nie tak z tym krajem
Aktualizacja: 2025-10-02T12:13:27+02:00
11:18
Polska odpowiedź na rosyjskie kolumny pancerne. Nie daje szans czołgom
Aktualizacja: 2025-10-02T11:18:18+02:00
10:58
Operator pokazał, jak zmieniał się jego światłowód. Kosmiczna różnica
Aktualizacja: 2025-10-02T10:58:02+02:00
10:23
Nowa subskrypcja zmiażdżyła ChatGPT Plus. To nokaut
Aktualizacja: 2025-10-02T10:23:29+02:00
9:46
Dziurawe oprogramowanie w polskich urzędach. Minister straszy najgorszym
Aktualizacja: 2025-10-02T09:46:12+02:00
9:10
Poszedłem sprawdzić system kaucyjny. Jedno słowo: "żenada"
Aktualizacja: 2025-10-02T09:10:26+02:00
8:28
Legendarne Word i Excel mają nowe ikony. Zauważyłeś różnicę?
Aktualizacja: 2025-10-02T08:28:03+02:00
7:45
Wielka afera o nowe butelki bez kaucji. "Cwaniactwo trzeba tępić"
Aktualizacja: 2025-10-02T07:45:05+02:00
7:27
Idzie lawina nowości od Apple'a. Odgrzane kotlety, ale z jednym wyjątkiem
Aktualizacja: 2025-10-02T07:27:27+02:00
6:18
Utrzymali przy życiu ważny fragment ucha. Przełom w badaniach słuchu
Aktualizacja: 2025-10-02T06:18:00+02:00
6:14
Ludzie świecą w ciemności. Właśnie tego dowiedli
Aktualizacja: 2025-10-02T06:14:00+02:00
6:12
Nowe polskie drony kamikadze. Niszczycielska moc
Aktualizacja: 2025-10-02T06:12:00+02:00
6:06
Nagroda Nobla albo foch. Trumpowi odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-02T06:06:00+02:00
6:01
Odczytali stare dane i ich zamurowało. Księżyc Saturna kryje życie?
Aktualizacja: 2025-10-02T06:01:00+02:00
21:06
Samsung Galaxy S26 będzie miał nowy procesor. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-10-01T21:06:06+02:00
20:02
Komputery z Androidem bliżej niż myślisz. Porzucisz swojego Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-01T20:02:47+02:00
18:58
Polskie centrum treningowe Ryanaira kosztowało fortunę. Efekt jest piorunujący
Aktualizacja: 2025-10-01T18:58:15+02:00
18:33
Masz te sprzęty Apple'a? Są na wylocie
Aktualizacja: 2025-10-01T18:33:09+02:00
18:09
Potężna podwyżka subskrypcji Xbox. Lament graczy poniósł się w sieci
Aktualizacja: 2025-10-01T18:09:05+02:00
17:36
Microsoft zmienia boty w ludzi. Poczujesz się dziwnie
Aktualizacja: 2025-10-01T17:36:57+02:00
17:07
Raport o 5G na świecie. Wreszcie Polska nie ma czego się wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-01T17:07:56+02:00
16:53
To najtańszy telefon Samsunga. Taniej się nie da
Aktualizacja: 2025-10-01T16:53:43+02:00
16:45
Jest nowy Kindle. Spełniły się marzenia użytkowników
Aktualizacja: 2025-10-01T16:45:11+02:00
16:21
Małpki wymknęły się systemowi kaucyjnemu. Śmieją się nam w twarz
Aktualizacja: 2025-10-01T16:21:19+02:00
16:03
Są nowe słuchawki Apple'a (ale nie AirPodsy). I nie mają sensu
Aktualizacja: 2025-10-01T16:03:05+02:00
15:41
Nowa aplikacja twórców ChataGPT. Chory i niebezpieczny twór
Aktualizacja: 2025-10-01T15:41:34+02:00
14:58
Aktualizacja Windowsa 11. Lepiej pobierz, to najważniejsze uaktualnienie w tym roku
Aktualizacja: 2025-10-01T14:58:27+02:00
14:41
Absurdalna butelka cofnęła nas o 15 lat. Kombinują, by ominąć system kaucyjny
Aktualizacja: 2025-10-01T14:41:00+02:00
14:00
Możesz zarobić na kawie, nie mając kawiarni. O tych rzeczach nie myślisz, sięgając po filiżankę
Aktualizacja: 2025-10-01T14:00:31+02:00
13:28
Ranking kart eSIM 2025. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-10-01T13:28:47+02:00
13:09
Monstrualna fala przetacza się przez naszą galaktykę. "Niczym kamień wrzucony do stawu"
Aktualizacja: 2025-10-01T13:09:52+02:00
12:37
Nowe sprzęty Apple'a wyciekły przez rząd USA. Co za wtopa
Aktualizacja: 2025-10-01T12:37:45+02:00
11:50
Musk tworzy własną "Wikipedię". Bo stara mu się wybitnie nie podoba
Aktualizacja: 2025-10-01T11:50:13+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA