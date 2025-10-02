Kaufland wycofuje kontrowersyjną butelkę. "To był błąd, nie strategia"

Ładowanie...

Wraz z wejściem w życie systemu kaucyjnego 1 października 2025 r., sieć Kaufland rozpoczęła promocję wody Ustronianka w butelce o nietypowej pojemności 3,001 litra. Ten jeden dodatkowy mililitr sprawiał, że opakowanie formalnie nie podlegało nowym przepisom, które obejmują butelki do 3 litrów. W gazetce promocyjnej wyraźnie podkreślono, że produkt jest sprzedawany bez kaucji, co zostało przedstawione jako korzyść dla klienta.

Działanie to błyskawicznie wywołało falę wsparcia i krytyki w mediach społecznościowych. Jedna grupa część internautów chwaliła producenta jak i sieć, a druga określała sprawę mianem cwaniactwa, a zdjęcia gazetki promocyjnej szybko rozprzestrzeniły się na platformach takich jak X (dawniej Twitter) czy Wykop.

REKLAMA

Kontrowersje nabrały rozgłosu za sprawą akcji Łukasza Wantucha, byłego radnego Krakowa. Nagłośnił on w internecie film, na którym w jednym ze sklepów Kaufland okleja butelki Ustronianki własnymi naklejkami z napisem „woda dla cwaniaków”. Jego działania, szeroko komentowane w sieci, zwróciły uwagę na problem i wywarły dodatkową presję na firmę, która została oskarżona o podważanie sensu całego systemu kaucyjnego.

Kaufland zabiera głos i wycofuje produkt

W obliczu narastającej krytyki i specyficznego odbioru społecznego, Kaufland zdecydował się na natychmiastowe wycofanie kontrowersyjnego produktu ze sprzedaży.

W oficjalnym oświadczeniu prezes zarządu Kaufland Polska, Martin Piterák, wyjaśnił, że pojawienie się w gazetce promocyjnej oferty wody w butelce o pojemności nieznacznie przekraczającej 3 litry było błędem, a nie zaplanowanym działaniem. Poinformował, że promocja nie zostanie zrealizowana, a produkt natychmiast znika ze sklepów.

Prezes podkreślił z całą mocą, że celem firmy nigdy nie było i nie będzie obchodzenie systemu kaucyjnego. Zaznaczył, że potencjalna sprzedaż tego artykułu byłaby marginalna, ale nawet w minimalnym stopniu podważałaby proekologiczne rozwiązania, co stałoby w sprzeczności z ideami sieci. Dodał, że Kaufland jest sojusznikiem systemu kaucyjnego, a przygotowania do jego wdrożenia były bardzo zaawansowane.

Od 1 października wszystkie 255 sklepów jest gotowych do zbiórki opakowań, co wymagało inwestycji przekraczających 235 milionów złotych. Na koniec obiecał, że firma zrobi wszystko, aby podobne błędy nie miały miejsca w przyszłości.

Pełna treść oświadczenia, które otrzymałem:

W związku z pojawieniem się w naszej gazetce promocyjnej oferty wody marki Ustronianka w butelce o pojemności nieznacznie powyżej 3 litrów, chcielibyśmy wyjaśnić wszystkim naszym Klientom oraz Partnerom zaistniałą sytuację.



Jednocześnie informujemy, że promocja nie zostanie zrealizowana, a wspomniany produkt został natychmiast wycofany ze sprzedaży i nie będzie dostępny w naszych sklepach.



Pragniemy jednoznacznie podkreślić, że naszym celem nigdy nie było i nie będzie obchodzenie systemu kaucyjnego. Pojawienie się tej oferty było błędem, a nie działaniem wynikającym z naszej strategii. Skala ewentualnej sprzedaży tego artykułu w porównaniu z naszym całym asortymentem napojów byłaby marginalna. Jeżeli jednak, choć w minimalnym stopniu mogłaby ona podważać słuszne i dobre rozwiązania proekologiczne, których elementem jest system kaucyjny, to byłaby sprzeczna z ideami, które przyświecają naszej sieci i są przez nas realizowane od początku obecności Kaufland w Polsce.



Ta sytuacja wymagała od nas zdecydowanej reakcji, a produkt niezwłocznie wycofaliśmy ze sprzedaży.



Kaufland od lat konsekwentnie wspiera działania proekologiczne i aktywnie uczestniczy w budowie polskiego systemu kaucyjnego, którego jesteśmy sojusznikiem i zwolennikiem. W tym systemie w pełni uczestniczymy, a od 1 października br. jesteśmy gotowi do zbiórki opakowań we wszystkich naszych 255 sklepach. Cała nasza inwestycja w rozwój potrzebnej infrastruktury wyniosła już ponad 235 milionów złotych. Nasze przygotowanie do kompleksowego i docelowego wdrożenia systemu kaucyjnego jest bardzo zaawansowane, z minimalną potrzebą prowadzenia zbiórki manualnej, która ogranicza się do nielicznych sklepów naszej sieci.



Jednym z unikalnych elementów naszego zaangażowania w recykling jest wprowadzenie zaawansowanego procesu prasowania odpadów zbieranych w sklepach. Dzięki temu rozwiązaniu materiał jest zagęszczany nawet 20-krotnie, co pozwala zaoszczędzić na transporcie i zminimalizować emisję CO2, unikając przewożenia powietrza. Zebrane w Polsce surowce są przekazywane wyłącznie do krajowych recyklerów. Zrobimy wszystko, aby podobne błędy nie miały miejsca w przyszłości - Martin Piterák Prezes Zarządu Kaufland Polska.

Woda już zniknęła z internetowej gazetki Kaufland.

Koniec dyskusji? Nie do końca

Decyzja o wycofaniu produktu, choć pewnie podyktowana presją społeczną, zamyka pewną dyskusję. Należy bowiem pamiętać, że Ustronianka i Kaufland działały w granicach obowiązującego prawa. Ustawa precyzyjnie określa, że kaucji podlegają butelki o pojemności do 3 litrów.

REKLAMA

Wprowadzenie opakowania o mililitr większego nie było więc kruczkiem prawnym, a jedynie wykorzystaniem klarownie zdefiniowanej granicy.

I teraz, w praktyce jedyną realną alternatywą dla mniejszych, objętych kaucją opakowań, pozostają teraz znacznie większe, pięciolitrowe butelki. Albo któryś z producentów zaraz wyda baniaczek 3,5 litra i nikt się nie zająknie.

REKLAMA

Oliwier Nytko 02.10.2025 17:28

Ładowanie...