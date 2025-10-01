Musk tworzy własną "Wikipedię". Bo stara mu się wybitnie nie podoba

Ładowanie...

Elon Musk to człowiek na tyle bogaty, że gdy chciał mieć własny serwis społecznościowy, to kupił sobie Twittera. Gdy frazą odmienianą przez wszystkie przypadki stała się "sztuczna inteligencja", miliarder postanowił założyć nowy startup. Teraz nowym projektem Muska jest Grokipedia, czyli "lepsza" wersja Wikipedii.

Grokipedia to kolejny projekt wybujałego ego Muska

Zapowiedź nowego serwisowego padła w typowym dla Muska stylu - miliarder opublikował ją na swoim profilu w serwisie. X

Budujemy Grokipedię w @xAI. Będzie to ogromna poprawa w stosunku do Wikipedii. Szczerze mówiąc, jest to niezbędny krok na drodze do celu xAI, jakim jest zrozumienie Wszechświata

W kolejnym wpisie dodał: "Dołącz do @xAI i pomóż budować Grokipedię, otwarte repozytorium wiedzy, które będzie znacznie lepsze od Wikipedii! Będzie dostępne dla wszystkich, bez ograniczeń".

Nowy projekt ma być tworzony w ramach firmy xAI - tej samej, która opracowała chatbota Grok. Musk twierdzi, że system potrafi analizować istniejące artykuły, rozróżniać prawdę od półprawd i fałszywych informacji, a następnie przepisywać je z dodaniem brakującego kontekstu. W jego opinii sztuczna inteligencja jest w stanie zastąpić setki tysięcy wolontariuszy, którzy od dwóch dekad tworzą Wikipedię.

Problem w tym, że sam Grok już kilkukrotnie znalazł się w centrum kontrowersji m.in. za wypowiedzi uznane za antysemickie, za pochwały pod adresem Hitlera czy za wulgarne komentarze pod adresem polskich polityków. Firma Muska tłumaczyła te sytuacje błędami w algorytmie, podczas gdy Elon Musk zwalał winę za skandale na użytkowników serwisu X.

Elon Musk od lat ma na pieńku z Wikipedią

Krytyka Wikipedii przez Muska nie jest niczym nowym. Miliarder od lat zarzuca jej stronniczość i "polityczne skrzywienie". Już w 2019 roku szef Tesli i SpaceX stwierdził, że jego własny biogram na Wikipedii jest "szalony" i przypomina "pole bitwy". Rok później zachęcał swoich obserwatorów do "zmasowanego ataku" na artykuł o sobie, co doprowadziło do zabezpieczenia edycji treści przez redaktorów.

W 2023 roku, gdy serwis zwrócił się do użytkowników o wsparcie finansowe, Musk zaoferował miliard dolarów pod warunkiem, że Wikipedia zmieni nazwę na "Dickipedia" (dick - wulgarne określenie na męskie przyrodzenie). W 2024 roku poszedł dalej, określając serwis mianem "kontrolowanego przez aktywistów skrajnej lewicy" i apelując, by "nie wspierać Wikipedii ani jednym groszem".

Na początku 2025 roku ataki Elona Muska na Wikipedię nasiliły się po tym, jak w haśle dotyczącym samego Muska znalazła się wzmianka o geście wykonanym podczas inauguracji Donalda Trumpa, który spora część komentatorów i mediów uznała za "salut nazistowski". Musk ostro zaprotestował, a na X pisał wprost by "zatrzymać finansowanie Wikipedii".

Podobne komentarze pojawiały się także pod adresem twórców serwisu. "Wikipedia stała się przedłużeniem lewicowych mediów głównego nurtu" - pisał Musk w jednym z postów, podkreślając, że skoro akceptuje ona jako źródła tradycyjne media, to "naturalnie przejmuje ich propagandę".

Na te zaczepki wielokrotnie reagował Jimmy Wales, współzałożyciel Wikipedii.

Myślę, że Elon jest niezadowolony, że Wikipedia nie jest na sprzedaż. Mam nadzieję, że jego kampania na rzecz wstrzymania finansowania tylko zmobilizuje ludzi, którzy naprawdę dbają o prawdę

Grokipedia kontra Wikipedia - walka "lepszego" Dawida z "obudzonym" Goliatem?

Musk nie zdradził, jak dokładnie będzie działać Grokipedia. Nie wiadomo, czy będzie miała klasyczną strukturę artykułów pod unikalnymi adresami, czy raczej będzie częścią interfejsu Groka, odpowiadającego na pytania użytkowników. Pewne jest natomiast, że serwis ma być darmowy i open source.

Jednak pokonanie Wikipedii nie będzie łatwe. To siódma najczęściej odwiedzana strona internetowa na świecie i jeden z ostatnich projektów online, które łączą różne strony politycznego sporu w ramach wspólnej platformy. Jak pisał magazyn The Atlantic, Wikipedia - mimo oskarżeń Muska o "lewactwo" - nie jest ideologiczną twierdzą, ale "ostatnim bastionem wspólnej rzeczywistości" w coraz bardziej spolaryzowanym internecie.

Czy Grokipedia będzie w stanie podważyć tę pozycję? Niewątpliwie zyska sympatię zwolenników miliardera i osób krytycznych wobec "mainstreamu". Ale stworzenie globalnej, rzetelnej i stale aktualizowanej encyklopedii to przedsięwzięcie, które dotąd udało się tylko jednej organizacji - i nie była to firma ekscentrycznego miliardera, który rozpoczyna nowe przedsięwzięcia pod wpływem kaprysu.

Zdjęcie główne: DIA TV / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 01.10.2025 11:50

