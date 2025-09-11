REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Elon Musk zrzucony z tronu. Przez moment rządził inny bogacz - wystarczyło

Giełda na chwilę zrobiła z Larry'ego Ellisona najbogatszego człowieka świata. Musk musiał oglądać, jak współzałożyciel Oracle wyprzedza go o miliard dolarów.

Malwina Kuśmierek
Założyciel Oracle detronizuje Elona Muska
REKLAMA

Na giełdzie wystarczy jeden dzień, by przewrócić ranking miliarderów do góry nogami. Elon Musk na moment stracił fotel najbogatszego człowieka świata - wyprzedził go Larry Ellison, współtwórca Oracle i weteran branży technologicznej, którego fortuna wystrzeliła wraz z notowaniami jego firmy.

REKLAMA

Elon Musk ogląda plecy Larry'ego Ellisona. Oracle z rekordowym wynikiem na giełdzie

Jak poinformował Bloomberg, wartość majątku Ellisona wzrosła w środę o rekordowe 89 miliardów dolarów. Akcje Oracle podskoczyły o ponad 35 proc. po tym jak firma ogłosiła pozytywne wyniki za ubiegły kwartał, które zachwyciły akcjonariuszy koncernu.

Kapitalizacja firmy napędzana jest przez gwałtowny wzrost popytu na usługi chmurowe i infrastrukturę pod sztuczną inteligencję. To największy jednodniowy skok wartości w historii indeksu miliarderów Bloomberga - i wystarczył, by Ellison z majątkiem wycenianym na ponad 383 miliardy dolarów wyprzedził Muska.

Wykres zmian wartości majątku Elona Muska (czarna linia) i Larry'ego Ellisona (żółta linia) od grudnia 2021 (uzyskanie tytułu najbogatszego człowieka świata przez Muska) do dziś

Larry Ellison ma dziś 81 lat i większość swojego majątku ulokowaną w akcjach Oracle - spółki, którą zakładał jeszcze w latach 70. Firma zaczynała od baz danych, a dziś jest jednym z najważniejszych graczy w segmencie chmurowym. To właśnie zapowiedzi szybkiego wzrostu w tym obszarze oraz kontrakty podpisywane z firmami AI sprawiły, że inwestorzy masowo ruszyli po akcje Oracle.

Elon Musk, dla porównania, budował swoje imperium dzięki Tesli, SpaceX i - od niedawna - także dzięki X (dawnemu Twitterowi) i startupowi xAI. Jego majątek, w większości związany z akcjami Tesli, w ostatnich miesiącach stopniał, bo akcje producenta samochodów elektrycznych spadły o 14 proc. od początku roku. Mimo to Musk pozostaje symbolem szalenie bogatego człowieka, który dorobił się na nowych technologiach.

Zmiana na szczycie była krótkotrwała - Ellison prowadził przez kilka godzin, zanim Musk ponownie odzyskał pierwsze miejsce różnicą zaledwie miliarda dolarów. Jednak to wystarczyło, by 81-letni założyciel Oracle po raz pierwszy w historii znalazł się na samym szczycie listy miliarderów Bloomberga. Choć Musk szybko odzyskał prowadzenie, krótkotrwałe przetasowanie na podium przypomniało, że w erze sztucznej inteligencji i chmur obliczeniowych wielkie fortuny tworzą się błyskawicznie. Niezależnie od tego, kto dziś siedzi na tronie, jasno widać, że o przyszłości listy miliarderów decydować będą zmiany potrzeb rynku. A infrastruktura Oracle jest obecnie bardziej potrzebna niż znienawidzone przez świat motoryzacji Cybertrucki.

Najnowsze pomysły Elona Muska na powiększenie fortuny:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Joshua Sukoff / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
11.09.2025 13:08
Tagi: Elon MuskkorporacjeOracleSpaceXTeslaX (Twitter)
Najnowsze
12:56
Łazik na Marsie odkrył "potencjalne oznaki życia". NASA mówi: to może być to
Aktualizacja: 2025-09-11T12:56:35+02:00
11:52
Polska ogranicza ruch lotniczy na wschodzie. Podano, kto może latać, a kto nie
Aktualizacja: 2025-09-11T11:52:11+02:00
11:08
Jaki jest iPhone 17 Pro (Max) na żywo? Już go sprawdziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-11T11:08:25+02:00
10:35
Samsung takiego smartfona jeszcze nie miał. To bat na składanego iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-11T10:35:08+02:00
10:08
YouTube będzie tłumaczył wszystko jak leci. Były napisy, wchodzi dubbing
Aktualizacja: 2025-09-11T10:08:49+02:00
9:48
W końcu mogę przesiąść się na Apple Watcha Ultra. Czekałem na tę nowość w trójce
Aktualizacja: 2025-09-11T09:48:07+02:00
9:16
PlayStation wydaje nową aplikację na smartfony. Rodzice będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-11T09:16:55+02:00
9:01
System kaucyjny jest tuż za rogiem. Postawienie automatu to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-11T09:01:46+02:00
8:44
iPhone 17: sprawdziliśmy już pierwszego nie-Prosiaka dla tych, co wcześniej mieli Pro
Aktualizacja: 2025-09-11T08:44:18+02:00
8:05
Lotnisko w Krakowie szykuje wielki remont. Jeśli plan zawiedzie, czeka nas paraliż
Aktualizacja: 2025-09-11T08:05:35+02:00
6:45
Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-09-11T06:45:00+02:00
6:34
iPhone'y 17 dostały nowy czip N1. To wielka innowacja skryta w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-11T06:34:00+02:00
6:23
Unia ma "sposób" na tony ubrań. Teraz będzie to problem sklepów
Aktualizacja: 2025-09-11T06:23:00+02:00
6:11
Plastik jako paliwo, nie odpad? To stary pomysł, ale jest nowy przełom
Aktualizacja: 2025-09-11T06:11:00+02:00
6:01
Znany fizyk kapitalnie tłumaczy, jak postrzegać czwarty wymiar
Aktualizacja: 2025-09-11T06:01:00+02:00
21:16
Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę
Aktualizacja: 2025-09-10T21:16:52+02:00
20:52
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Aktualizacja: 2025-09-10T20:52:29+02:00
20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
19:16
iPhone 17 Pro? Nie warto. To sprzedawanie detali jako przełomów
Aktualizacja: 2025-09-10T19:16:46+02:00
18:56
PlayStation 6 już wygrywa z przyszłym Xboxem. W kwestii szacunku do graczy
Aktualizacja: 2025-09-10T18:56:58+02:00
18:07
iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka
Aktualizacja: 2025-09-10T18:07:50+02:00
17:28
iPhone Air kontra Samsung Galaxy S25 Edge. Pojedynek cieniasów
Aktualizacja: 2025-09-10T17:28:13+02:00
17:12
iPhone 17 Pro - dlaczego po 5 latach łamię zasadę i kupuję na premierę
Aktualizacja: 2025-09-10T17:12:37+02:00
16:57
Białoruś: ostrzegaliśmy Polskę przed dronami
Aktualizacja: 2025-09-10T16:57:25+02:00
16:49
iPhone 17 z niezwykłym zabezpieczeniem. To kompletna nowość
Aktualizacja: 2025-09-10T16:49:07+02:00
16:43
Apple obniża cenę iPhone 16, dlatego telefon podrożał. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-09-10T16:43:32+02:00
16:26
Rosjanie: nie było żadnych dronów. Trolle podważają polskie komunikaty
Aktualizacja: 2025-09-10T16:26:34+02:00
16:04
Yale: "Myśl o wierceniu w drzwiach jest przerażająca". Ich nowy zamek ma to zmienić
Aktualizacja: 2025-09-10T16:04:45+02:00
15:49
Spotify wreszcie to zrobiło. Bezstratny dźwięk już dostępny, bez dopłat
Aktualizacja: 2025-09-10T15:49:41+02:00
14:55
Polska chce uruchomić Artykuł 4 NATO. Jest wniosek, takie są skutki
Aktualizacja: 2025-09-10T14:55:17+02:00
13:57
Nie musisz kupować nowych AirPods Pro 3. Najlepsza funkcja dostępna w poprzednim modelu
Aktualizacja: 2025-09-10T13:57:01+02:00
12:55
Apple Watch Ultra 3 kontra Ultra 2. Sprawdziłem na papierze, czy warto
Aktualizacja: 2025-09-10T12:55:57+02:00
12:43
Dezinformacja wchodzi do Polski łatwiej niż drony. Przeraziłem się, widząc efekty
Aktualizacja: 2025-09-10T12:43:19+02:00
11:09
Tak zestrzelono rosyjskie drony nad Polską. Jest nagranie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:09:57+02:00
11:02
iPhone Air to smartfon, którego pragnę, ale to byłby związek bez przyszłości
Aktualizacja: 2025-09-10T11:02:29+02:00
10:19
iPhone Air może i ma płaskowyż zamiast wyspy aparatu, ale za to i tak się giba
Aktualizacja: 2025-09-10T10:19:39+02:00
10:04
Jakie tanie słuchawki bezprzewodowe kupić? Te od Huaweia brzmią jak rozsądny wybór
Aktualizacja: 2025-09-10T10:04:28+02:00
9:34
Takiej magii się nie spodziewałem. Piekarnik, który nawet amatora zamieni w szefa kuchni
Aktualizacja: 2025-09-10T09:34:18+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA