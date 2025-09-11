Elon Musk zrzucony z tronu. Przez moment rządził inny bogacz - wystarczyło

Ładowanie...

Na giełdzie wystarczy jeden dzień, by przewrócić ranking miliarderów do góry nogami. Elon Musk na moment stracił fotel najbogatszego człowieka świata - wyprzedził go Larry Ellison, współtwórca Oracle i weteran branży technologicznej, którego fortuna wystrzeliła wraz z notowaniami jego firmy.

Elon Musk ogląda plecy Larry'ego Ellisona. Oracle z rekordowym wynikiem na giełdzie

Jak poinformował Bloomberg, wartość majątku Ellisona wzrosła w środę o rekordowe 89 miliardów dolarów. Akcje Oracle podskoczyły o ponad 35 proc. po tym jak firma ogłosiła pozytywne wyniki za ubiegły kwartał, które zachwyciły akcjonariuszy koncernu.

Kapitalizacja firmy napędzana jest przez gwałtowny wzrost popytu na usługi chmurowe i infrastrukturę pod sztuczną inteligencję. To największy jednodniowy skok wartości w historii indeksu miliarderów Bloomberga - i wystarczył, by Ellison z majątkiem wycenianym na ponad 383 miliardy dolarów wyprzedził Muska.

Wykres zmian wartości majątku Elona Muska (czarna linia) i Larry'ego Ellisona (żółta linia) od grudnia 2021 (uzyskanie tytułu najbogatszego człowieka świata przez Muska) do dziś

Larry Ellison ma dziś 81 lat i większość swojego majątku ulokowaną w akcjach Oracle - spółki, którą zakładał jeszcze w latach 70. Firma zaczynała od baz danych, a dziś jest jednym z najważniejszych graczy w segmencie chmurowym. To właśnie zapowiedzi szybkiego wzrostu w tym obszarze oraz kontrakty podpisywane z firmami AI sprawiły, że inwestorzy masowo ruszyli po akcje Oracle.

Elon Musk, dla porównania, budował swoje imperium dzięki Tesli, SpaceX i - od niedawna - także dzięki X (dawnemu Twitterowi) i startupowi xAI. Jego majątek, w większości związany z akcjami Tesli, w ostatnich miesiącach stopniał, bo akcje producenta samochodów elektrycznych spadły o 14 proc. od początku roku. Mimo to Musk pozostaje symbolem szalenie bogatego człowieka, który dorobił się na nowych technologiach.

Zmiana na szczycie była krótkotrwała - Ellison prowadził przez kilka godzin, zanim Musk ponownie odzyskał pierwsze miejsce różnicą zaledwie miliarda dolarów. Jednak to wystarczyło, by 81-letni założyciel Oracle po raz pierwszy w historii znalazł się na samym szczycie listy miliarderów Bloomberga. Choć Musk szybko odzyskał prowadzenie, krótkotrwałe przetasowanie na podium przypomniało, że w erze sztucznej inteligencji i chmur obliczeniowych wielkie fortuny tworzą się błyskawicznie. Niezależnie od tego, kto dziś siedzi na tronie, jasno widać, że o przyszłości listy miliarderów decydować będą zmiany potrzeb rynku. A infrastruktura Oracle jest obecnie bardziej potrzebna niż znienawidzone przez świat motoryzacji Cybertrucki.

Zdjęcie główne: Joshua Sukoff / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 11.09.2025 13:08

