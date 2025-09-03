/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Elon Musk przedstawia nowy plan Tesli. Ludzie, co za dyrdymały

Nowy "Master Plan" Tesli miał wyznaczać strategię koncernu, a przypomina bełkotliwy manifest o "zrównoważonej obfitości" i humanoidalnych robotach.

Malwina Kuśmierek
Tesla publikuje Master Plan 4
REKLAMA

Co kilka lat kierowana przez Elona Muska Tesla publikuje "Master Plany", czyli zarys strategii produktowej i inżynierskiej na najbliższe kilka lat. Pierwszy "Master Plan" Tesli, opublikowany w 2006 roku, wyznaczał jasny kurs działań firmy - budowa sportowego auta elektrycznego, a następnie stopniowe wprowadzanie coraz tańszych modeli pojazdów. Opublikowany dekadę później plan numer dwa rozwinął tę wizję: obiecywał elektryczne ciężarówki i autobusy, rozwój autonomicznych pojazdów i możliwość tworzenia flot robotaxi. W 2023 roku - w trzecim już manifeście Tesli - Musk stawiał na globalną transformację energetyczną, odejście od paliw kopalnych i masową adopcję czystej energii.

Choć pierwsze trzy Master Plany brzmią ambitnie, to opublikowany właśnie czwarty plan brzmi bardziej jak spis niezrealizowanych wizji Elona Muska przemielony przez generatywną sztuczną inteligencję.

REKLAMA

Czwarty Master Plan Tesli to "zrównoważona obfitość". Czyli właściwie nikt nie wie co

Czwarta część Master Plan Tesli została właśnie opublikowana w serwisie X. Odchodząc od tradycji publikacji na stronie Tesli, miliarder opublikował stosunkowo krótki Master Plan - bo zawierający zaledwie 983 słowa, czyli mniej-więcej dwa razy tyle, co ten artykuł - w należącym do siebie serwisie, za pomocą modułu umożliwiającego publikację długich postów. Podobnie jak poprzednie Master Plany, czwarty zawiera strategię koncernu na najbliższe lata.

A właściwie powinnam powiedzieć: powinien zawierać. Publikacja odeszła od tradycji nie tylko formą, ale i zawartością. Bo zamiast jasno określonych celów i terminów dominują ogólniki o "sztucznej inteligencji", "robotach humanoidalnych" i modne wśród ekonomistów oraz futurystów hasło "sustainable abundance", czyli "zrównoważona obfitość".

"Zrównoważona obfitość" to koncepcja, w myśl której rozwój gospodarczy i troska o środowisko nie wykluczają się wzajemnie, lecz wzajemnie się wspierają. Jej głównym celem jest zaspokajanie obecnych potrzeb w sposób, który nie ograniczy szans przyszłych pokoleń.

Mimo to na próżno szukać jasnych deklaracji tego, w jaki sposób Tesla będzie dążyć do "zrównoważonej obfitości". Dokument pełen jest zdań, które brzmią jak efekt pracy czatbota, któremu zlecono napisanie długiej wypowiedzi na temat przyszłości ludzkości.

"Aby zbudować kwitnące i wolne od ograniczeń społeczeństwo, konieczne jest wytwarzanie zaawansowanych technologicznie produktów, które są przystępne cenowo i dostępne na dużą skalę. Służy to dalszej demokratyzacji społeczeństwa, a jednocześnie podnosi jakość życia wszystkich jego członków. Cechą charakterystyczną merytokracji jest tworzenie możliwości, które pozwalają każdej osobie wykorzystać swoje umiejętności do osiągnięcia wszystkiego, co sobie wymarzy"

O ile wcześniejsze plany Tesli - choć często niezrealizowane - zawierały konkretne obietnice w rodzaju modeli samochodów czy infrastruktury energetycznej, o tyle czwarta odsłona skupia się na luźnych wizjach. Pojazdy elektryczne wspomniane są marginalnie, za to dużo miejsca poświęcono robotyce. W treści manifestu brakuje zapowiedzi konkretnych produktów czy działań, a fantasmagorie na temat "zrównoważonej obfitości" i "przyspieszenia wzrostu" przeplatane są wspomnieniami na temat poprzednich dokonań Tesli.

Elon Musk pisze dyrdymały w czasach, kiedy Tesla potrzebuje człowieka twardo stąpającego po ziemi.

Nowy "Master Plan" został opublikowany w niezwykle trudnym dla Tesli okresie - gdy sprzedaż pojazdów firmy spada, konkurencja na rynku pojazdów elektrycznych rośnie, a wizerunek koncernu cierpi z powodu politycznych ekscesów Muska. Zamiast konkretnych rozwiązań, które jakkolwiek poprawiłyby sytuację Tesli - choćby wizerunkowo, dokument serwuje quasi-filozoficzne refleksje o "nieskończonym wzroście" i "robotach uwalniających czas człowieka".

Tesla to firma, która - jakkolwiek byśmy obecnie nie lubili Elona Muska - przyspieszyła transformację rynku pojazdów elektrycznych i zbudowała fundamenty pod świat, w którym EVy na ulicach miast mogą być normą, a nie fanaberią. A mimo to jej plan na przyszłość to zlepek modnych sloganów i enigmatycznych określeń, prawdopodobnie wygenerowany przez czatbota określającego się mianem MechaHitlera.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
03.09.2025 08:38
Tagi: Elon Muskmiasto przyszłościRobotyTesla
Najnowsze
6:45
Polska wynalazła unikalne radary. Widzą wroga masztami sieci komórkowej
Aktualizacja: 2025-09-03T06:45:00+02:00
6:34
Oko Odyna ma czuwać nad Europą. Na Polskę będzie jednak ślepe
Aktualizacja: 2025-09-03T06:34:00+02:00
6:23
Znalazłem dobry monitor 144 Hz do gier za pół tysiąca. Gdzie haczyk?
Aktualizacja: 2025-09-03T06:23:00+02:00
6:12
Naukowcy poddają się i chcą, aby za biopaliwo odpowiadało AI
Aktualizacja: 2025-09-03T06:12:00+02:00
6:01
Francuzi do Polaków: uzbroimy was. W tle kroi się niezła umowa
Aktualizacja: 2025-09-03T06:01:00+02:00
20:46
Call of Duty będzie filmem. Robią go weterani kina akcji, ale mam obawy
Aktualizacja: 2025-09-02T20:46:54+02:00
19:48
Odpalamy system Pilica+. Obce drony już u nas nie polatają
Aktualizacja: 2025-09-02T19:48:59+02:00
18:49
Obliczyli ceny iPhone'a 17. Przyjemne, nie pójdziemy z torbami
Aktualizacja: 2025-09-02T18:49:43+02:00
18:39
Gotowy PC do gier MSI w cenie składaka. Lubię takich wywrotowców
Aktualizacja: 2025-09-02T18:39:33+02:00
18:17
Proboszcz chce żyć ekologicznie, jak papież napisał. I nie zdejmuje paneli
Aktualizacja: 2025-09-02T18:17:21+02:00
17:30
Mamy kontrolę rodzicielską dla dzieci. A gdzie kontrola dla rodziców?
Aktualizacja: 2025-09-02T17:30:47+02:00
16:58
Małe gminy wkurzyły się i mają swój sposób na butelkomaty
Aktualizacja: 2025-09-02T16:58:40+02:00
16:46
Używasz pseudonimu? I tak cię namierzą, jeśli podzieliłeś się muzyką
Aktualizacja: 2025-09-02T16:46:41+02:00
16:32
Afera z czapką pokazuje jak bezlitosne i ślepe jest współczesne polowanie na czarownice
Aktualizacja: 2025-09-02T16:32:30+02:00
16:13
InPost pozywa Allegro. Wybucha polska korpo-wojna o miliony
Aktualizacja: 2025-09-02T16:13:22+02:00
15:35
Miał AirTaga w walizce. Potem znalazł ludzi we własnych ubraniach
Aktualizacja: 2025-09-02T15:35:20+02:00
15:19
YouTube sprawdza, czy waszej "rodzinie" należy się Premium
Aktualizacja: 2025-09-02T15:19:02+02:00
14:45
Polska największym wygranym SAFE. Zazdrość w innych stolicach
Aktualizacja: 2025-09-02T14:45:22+02:00
13:48
Zrobią pływającą fotowoltaikę w… kopalni. Brzmi dziwnie, ale ma działać
Aktualizacja: 2025-09-02T13:48:34+02:00
13:34
Touch ID wraca, ale nie tam, gdzie myślisz. I to w składanym iPhonie
Aktualizacja: 2025-09-02T13:34:51+02:00
12:00
Samsung daje 6 lat wsparcia za 600 zł. Ten Galaxy może namieszać
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:33+02:00
11:26
Polski bank wypuszcza własnego bota. Zaskakujący ruch
Aktualizacja: 2025-09-02T11:26:13+02:00
10:29
Poznań podnosi stawkę. Tanie życie w mieście już się skończyło
Aktualizacja: 2025-09-02T10:29:07+02:00
9:51
Siedzisz, korzystasz z WiFi, ale nie zamawiasz kawy? Hola, hola - i tak zapłać
Aktualizacja: 2025-09-02T09:51:29+02:00
9:21
YouTube wciska ci automatyczne tłumaczenia? Masz na to dwa wyjścia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:21:06+02:00
8:53
Algorytm zdecyduje, czy zasługujesz na leczenie. Co może pójść nie tak?
Aktualizacja: 2025-09-02T08:53:42+02:00
8:03
Powstał symulator polskiego kuriera. Tak absurdalne, że brzmi jak hit
Aktualizacja: 2025-09-02T08:03:42+02:00
6:55
Grawitacja działa inaczej, niż sądziliśmy. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-09-02T06:55:00+02:00
6:30
Poczuliście już różnicę? Po wakacjach wreszcie wróciła normalność
Aktualizacja: 2025-09-02T06:30:00+02:00
6:20
Nowy etap wsparcia NATO. Holenderskie F-35 już w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-02T06:20:00+02:00
6:10
Magia z MIT. Ten materiał może odmienić przyszłość recyklingu
Aktualizacja: 2025-09-02T06:10:00+02:00
5:40
Ludobójstwo w pikselach. Hell is Us zmienia myślenie o tym, czym jest gra 18+
Aktualizacja: 2025-09-02T05:40:00+02:00
21:23
Tani i z gigantyczną baterią. Wygląda drogo, ale kosztuje grosze
Aktualizacja: 2025-09-01T21:23:59+02:00
19:38
Windows z nowymi skrótami klawiszowymi. Lista nowości jest jeszcze dłuższa
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:54+02:00
19:38
Hell is Us szokuje brutalnością – recenzja gry, której nie zapomnę latami
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:00+02:00
18:30
Rzucają wyzwanie gigantom. W Europie startuje nowa platforma smart home
Aktualizacja: 2025-09-01T18:30:02+02:00
17:29
To najwyższy budynek w Polsce. Tyle trzeba zapłacić za spektakularne widoki
Aktualizacja: 2025-09-01T17:29:35+02:00
17:23
mObywatel ma nową funkcję. Kartkę i długopis możesz zostawić w domu
Aktualizacja: 2025-09-01T17:23:45+02:00
17:21
Nowy rok szkolny z Allegro. Te gadżety to niezbędnik każdego ucznia
Aktualizacja: 2025-09-01T17:21:07+02:00
17:20
Czegoś takiego ten biznes nie pamięta. PlayStation i Xbox wspólnie na social mediach
Aktualizacja: 2025-09-01T17:20:11+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA