CPK do kosza. "Ta nazwa to kompromitacja"

CPK nie będzie – ale w tej nazwie, bo inwestycji nikt nie ma zamiaru ruszać.

Adam Bednarek
cpk wizualizacje
- Od samego początku byłem przeciwnikiem tego, żeby ten projekt nazywał się w ten sposób, tym bardziej że my nie centralizujemy Polski – przyznał minister infrastruktury Dariusz Klimczak w TVP Info.

Jak wyjaśnił szef resortu, prace dotyczą całej sieci. Powstające linie z Warszawy do Łodzi, a następnie z Łodzi do Poznania i do Wrocławia to jedno, bo rządowi zależy też na tym, "aby rozwijały się także inne linie, a kolej dużych prędkości miała kontynuację".

Zmiana nazwy ma być koniecznością, bo sam projekt przeszedł modyfikacje. Klimczak podkreślił, że ma "poprawione parametry, jest bardziej funkcjonalny, nie jest scentralizowany".

- Jak będzie nazywał się nowy port lotniczy oraz jak będzie nazywał się ten projekt, to osobna kwestia. Nie zaprzeczam, że ja na ten temat myślę i pracuję, bo ta nazwa została skompromitowana – komentuje szef resortu.

Jednak pożegnamy CPK

O porzuceniu starej nazwy mówiło się już w 2024 r., zanim Donald Tusk podzielił się nową koncepcją na projekt lotniska i kolejowej linii. Ostatecznie do zmiany nie doszło. Teraz rząd ma dobry pretekst, a jest nim afera związana ze sprzedażą działki, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Rządzący tym bardziej mogą chcieć odciąć się od starej nazwy i pokazać, że nowe nie-CPK to nie podejrzanie wyglądające transakcje, a projekt, który faktycznie powstaje na nieco innych zasadach.

- Mniej więcej w połowie przyszłego roku zacznie lać się beton. To jest ten moment, kiedy zaczniemy palowanie i główne roboty ziemne, a w kolejnym roku wyjdzie ta inwestycja z ziemi i zacznie się budowa terminala. Ta inwestycja rzeczywiście dzisiaj mocno przyspieszyła i mam nadzieję, że niebawem zobaczą państwo efekt – zapowiedział z kolei na antenie RMF FM Filip Czernicki, prezes zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Spółka ogłosiła też przetarg na projektowanie i budowę tunelu oraz stacji kolejowej pod Lotniskiem CPK

Tunel wraz z dworcem kolejowym zlokalizowany pod Lotniskiem CPK to jeden z najważniejszych elementów nowego portu lotniczego, który umożliwi jego komunikację zarówno w osi wschód – zachód i północ – południe (po uruchomieniu CMK Północ) – zaznaczyła spółka.

- Po uruchomieniu przetargu na budowę terminala idziemy za ciosem i ogłaszamy kolejny duży przetarg na tunel i dworzec kolejowy pod lotniskiem. Szukamy wykonawcy, który już realizował inwestycje infrastrukturalne w Polsce, szczególnie roboty tunelowe, gwarantującego swoim doświadczeniem najwyższy poziom wykonanych prac  – przekonywał Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury.

31.10.2025 16:04
