Szykuj się na nowe. Jest lista telefonów Xiaomi z aktualizacją do HyperOS 3

Większość obecnych smartfonów tego producenta działa pod kontrolą HyperOS 2 bazującym na systemie Android 15 lub 14 w zależności od modelu. Xiaomi jednak prowadzi jasną politykę aktualizacji urządzeń i nawet starsze urządzenia po kilku latach od premiery są aktualizowane.

Zacznijmy od smartfonów Xiaomi, które w pierwszej kolejności otrzymają HyperOS 3

Xiaomi ma w swojej ofercie kilka serii urządzeń: smartfonów Xiaomi (np. 15), Redmi Note, POCO, tabletów Pad oraz zegarków Watch i opasek Smart Band. Na początku - na przełomie października i listopada 2025 r. aktualizację otrzymają:

Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi Mix Flip;

Redmi Note 14, Note 14 Pro, Note 14 Pro 5G, Note 14 Pro+ 5G;

POCO F7, F7 Pro, F7 Ultra;

POCO X7, X7 Pro, X7 Pro Iron Man Edition.

Jak widać, w pierwszej kolejności w następnych miesiącach na uaktualnienie mogą liczyć najnowsze smartfony wydane w ciągu ostatnich kilku miesięcy od początku 2025 r. (oraz Mix Flip wprowadzony na rynek pod koniec 2024 r.). Oprócz tego w tym czasie aktualizację do HyperOS 3 otrzymają tablety Xiaomi Pad Mini, Pad 7 Pro, Pad 7 oraz urządzenia noszone: Xiaomi Watch S4 41 mm oraz Smart Band 10.

Następnie na liście są tańsze urządzenia oraz sprzęty z ubiegłego roku

Xiaomi ujawnia, że w listopadzie i grudniu rozpocznie dystrybucję aktualizacji do:

Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro;

Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra;

Redmi Note 13 Pro;

Redmi 15, 14C, 13, 13x;

POCO F6, F6 Pro;

POCO X6, X6 Pro, M7, M6 Pro, M6, C75.

W tym czasie zostaną zaktualizowane także tablety: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 Pro (5G) oraz Redmi Pad 2 (4G).

Pozostałe aktualizacje przyjdą dopiero w 2026 r.

Natomiast od grudnia 2025 r. i marca 2026 r. będą udostępniane uaktualnienia do HyperOS 3 dla jeszcze starszych i tańszych urządzeń:

Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro;

Redmi Note 14 5G, Note 14S, Note 13 Pro+ 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 5G;

Redmi 15 5G, 15C 5G, 15 C 4G;

POCO F5 Pro, F5, X6, M7 Pro 5G, C85.

Oprócz starszych modeli smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO aktualizację otrzymają też tablety Redmi Pad Pro (5G), Redmi Pad SE 8.7 (4G) oraz POCO Pad.

Albert Żurek 24.09.2025 21:12

