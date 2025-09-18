#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Znaleźli szybszy sposób na mnożenie. Trzeba było czekać 50 lat

Nawet najprostsze działania mogą kryć w sobie wielkie tajemnice. Po pół wieku matematycznych poszukiwań naukowcy potwierdzili istnienie algorytmu, który mnoży ogromne liczby szybciej, niż dotychczasowe metody.

Marcin Kusz
Przełom w matematyce. To koniec męki z dużymi liczbami
REKLAMA

W 1971 r. dwóch niemieckich matematyków, Arnold Schönhage i Volker Strassen, przewidziało, że istnieje jeszcze szybszy sposób mnożenia dużych liczb niż jakikolwiek znany wówczas algorytm. Problem polegał jednak na tym, że ich pomysł pozostał jedynie hipotezą. Przez 50 lat nikomu nie udało się udowodnić, że taki algorytm rzeczywiście istnieje. Aż do teraz…

David Harvey – matematyk z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney wraz z Jorisem van der Hoevenem z École Polytechnique we Francji, opracowali dowód potwierdzający przewidywania Niemców. Oznacza to, że istnieje sposób, by mnożyć n-cyfrowe liczby w czasie proporcjonalnym do n * log(n). Jest to ogromnym krokiem naprzód względem tradycyjnego mnożenia, którego uczymy się w szkole.

REKLAMA

Po co to komu?

Już w latach 70. Schönhage i Strassen stworzyli szybszy algorytm, który przez dekady pozostawał najszybszą znaną metodą, ale tylko do pewnego momentu. Gdy liczby osiągały naprawdę gigantyczne rozmiary (miliardy czy biliony cyfr), to nawet ten algorytm stawał się niewystarczający. Nowy algorytm, który właśnie udało się potwierdzić, nie tylko przebija poprzedni pod względem szybkości, ale też działa efektywnie przy największych możliwych liczbach.

David Harvey i Joris van der Hoeven nie tylko udowodnili, że taki superwydajny algorytm teoretycznie istnieje. Oni pokazali, jak go skonstruować.

Ich metoda to dalsze optymalizowanie transformaty Fouriera w tzw. dziedzinie modularnej (czyli na liczbach całkowitych, ale w cyklu jak na zegarze), rozkładanie liczb na bloki, wykonywanie operacji na tych blokach z użyciem złożonych transformacji matematycznych, a następnie łączenie wyników w sposób, który minimalizuje ilość operacji pośrednich. Nowe podejście nie tylko przyspiesza samo mnożenie, ale też sprawia, że efektywniejsze stają się inne operacje matematyczne.

Wiedza nie od razu trafi do podręczników, ale już teraz może znaleźć swoje zastosowanie

O ile większość z nas nie zamierza mnożyć bilionowych liczb, to takie działania w wielu dziedzinach są codziennością. Obliczanie kolejnych cyfr liczby Pi, badanie gigantycznych liczb pierwszych, szyfrowanie danych w kryptografii, czy nawet operacje wykonywane w procesorach komputerów. To właśnie wszędzie tam liczy się szybkość i precyzja.

Jeśli użyjemy tradycyjnej metody do mnożenia dwóch liczb o miliardzie cyfr, komputer do wykonywania obliczeń może potrzebować miesięcy. Współczesne algorytmy, na czele z nowym, skracają ten czas do sekund. Co więcej, szybsze mnożenie oznacza też szybsze dzielenie, wyciąganie pierwiastków czy obliczanie logarytmów. To może mieć wpływ na rozwój szybszych i bardziej wydajnych systemów obliczeniowych.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Nowy algorytm nie od razu trafi do podręczników szkolnych, ale już teraz może znaleźć zastosowanie w najbardziej zaawansowanych systemach obliczeniowych świata. Oznacza to, że nawet najprostsze działania mogą mieć ogromne znaczenie dla naszej cyfrowej przyszłości.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Andrew Angelov / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
18.09.2025 06:11
Tagi: matematykanaukowcySzkoła
Najnowsze
6:07
Mieszkańcy polskiego miasta mają dość. Chcą uciszyć ryk nielegalnych wydechów
Aktualizacja: 2025-09-18T06:07:00+02:00
6:00
Nowe zdjęcie słynnej czarnej dziury. Ale potwór
Aktualizacja: 2025-09-18T06:00:00+02:00
21:08
Niepokojące sygnały z głębi naszej planety. Coś się dzieje z jądrem Ziemi
Aktualizacja: 2025-09-17T21:08:35+02:00
19:42
Ważna premiera na rynku telefonów. Będziesz mieć większy wybór
Aktualizacja: 2025-09-17T19:42:42+02:00
18:54
Ciemna materia złapana na gorącym uczynku. Myśleli, że to błąd danych
Aktualizacja: 2025-09-17T18:54:19+02:00
18:14
Garmin Bounce 2 to nowy zegarek dla dzieci. Nie musisz kupować telefonu, by być w kontakcie
Aktualizacja: 2025-09-17T18:14:37+02:00
17:38
Nowy sposób płacenia w Żabce. Jak za telefon
Aktualizacja: 2025-09-17T17:38:16+02:00
17:09
AirPods Pro 3 są już w moich uszach. Zmierzyłem sobie tętno słuchawkami
Aktualizacja: 2025-09-17T17:09:56+02:00
15:33
Używałem iPhone'a Air. Jest tylko jeden powód, by go kupić. I pięć, by tego nie robić
Aktualizacja: 2025-09-17T15:33:25+02:00
15:00
Korzystałem i wiem dla kogo jest iPhone 17 Pro (Max). Pierwsze wrażenia
Aktualizacja: 2025-09-17T15:00:00+02:00
15:00
Sprawdziłem iPhone'a 17. Opowiem, czy warto go kupić
Aktualizacja: 2025-09-17T15:00:00+02:00
14:36
Jest nowy rodzaj Żabki. Zakupy zrobisz przez całą dobę
Aktualizacja: 2025-09-17T14:36:34+02:00
13:55
Apple szykuje nowego MacBooka. iPad drży w obawie o swój los
Aktualizacja: 2025-09-17T13:55:13+02:00
12:58
Eksperyment Polaków leci na Księżyc. Ma pokonać największego wroga astronautów
Aktualizacja: 2025-09-17T12:58:24+02:00
12:33
Duże sklepy biorą się za plastik. To dobrze, bo skala problemu przeraża
Aktualizacja: 2025-09-17T12:33:41+02:00
11:04
Największy kosmiczny eksperyment świata. A Polska mówi: "wchodzimy w to"
Aktualizacja: 2025-09-17T11:04:01+02:00
10:52
Dreame wytarło podłogę. Aqua10 Ultra Roller to robot ostateczny
Aktualizacja: 2025-09-17T10:52:24+02:00
10:22
Szkoła nauczy pakować plecak na wojnę. Padł pomysł nowej podstawy programowej
Aktualizacja: 2025-09-17T10:22:25+02:00
9:04
Czesi już mają tanią i skuteczną broń przeciwko dronom. Co z Polską? 
Aktualizacja: 2025-09-17T09:04:53+02:00
8:57
Odrzutowóz wkroczy na ulice. Mieszkańcy na stare ubrania dostaną też stare worki
Aktualizacja: 2025-09-17T08:57:17+02:00
7:22
Google wrócił na cmentarz. Wykopał stary pomysł i dał mu nową nazwę
Aktualizacja: 2025-09-17T07:22:02+02:00
6:51
Światłowód obowiązkowy w każdym domu. Rząd szykuje zmiany w prawie
Aktualizacja: 2025-09-17T06:51:00+02:00
6:41
Fałszywy rekruter oferuje pracę marzeń na Allegro. "Twoje zadanie jest bardzo proste"
Aktualizacja: 2025-09-17T06:41:00+02:00
6:31
Miliarderzy chcą centrów danych w kosmosie. Ziemia już im nie wystarcza
Aktualizacja: 2025-09-17T06:31:00+02:00
6:21
Rosja atakuje cyfrowo. Polskie szpitale i wodociągi na celowniku
Aktualizacja: 2025-09-17T06:21:00+02:00
6:11
Te kropki to nie galaktyki. Kosmos ukrywa nowy typ obiektów
Aktualizacja: 2025-09-17T06:11:00+02:00
21:09
Wolny internet? Teraz od razu dowiesz się, gdzie leży problem
Aktualizacja: 2025-09-16T21:09:44+02:00
20:30
Zuckerberg już żyje w przyszłości. Wkrótce założysz okulary rodem z filmu sci-fi
Aktualizacja: 2025-09-16T20:30:10+02:00
19:51
Kupujesz nowy smartfon, a tam zainstalowana karta SIM. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-16T19:51:22+02:00
19:03
Dzikie wysypiska znikną z mapy Polski. 300 mln zł na walkę z ekologicznymi bombami
Aktualizacja: 2025-09-16T19:03:43+02:00
18:22
Więcej wojsk NATO w Polsce. To reakcja na rosyjskie drony
Aktualizacja: 2025-09-16T18:22:14+02:00
17:42
Bateria ci pada po zainstalowaniu iOS 26? To normalne - mówi Apple
Aktualizacja: 2025-09-16T17:42:03+02:00
17:12
Polska odpala Patrioty. Historyczny moment, który zmienia naszą obronę powietrzną
Aktualizacja: 2025-09-16T17:12:56+02:00
16:35
Samsung na wynos z Żabki. To nie żart, tylko nowa usługa
Aktualizacja: 2025-09-16T16:35:56+02:00
15:56
Hałda jak wulkan była utrapieniem. Teraz mieszkańcy wreszcie odetchną
Aktualizacja: 2025-09-16T15:56:45+02:00
15:31
Nie wierzyłem, że to powiem – nowy macOS 26 naprawdę mi się podoba
Aktualizacja: 2025-09-16T15:31:55+02:00
14:51
Brytyjskie myśliwce nad Polską. "Wschodnia straż" to odpowiedź na rosyjskie prowokacje
Aktualizacja: 2025-09-16T14:51:00+02:00
13:37
Nie podoba ci się iOS 26? Tak dopasujesz system, żeby było jak dawniej
Aktualizacja: 2025-09-16T13:37:43+02:00
13:16
Wojsko przetestowało robota na orbicie. Fruwa jak astronauta i dokręci śrubkę
Aktualizacja: 2025-09-16T13:16:53+02:00
12:44
Natychmiast potrzebujemy rzecznika praw pieszych. Kierowcy w ryk
Aktualizacja: 2025-09-16T12:44:35+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA