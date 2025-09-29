Ładowanie...

Już na początku tego roku pojawiły się pierwsze informacje o planach przejęcia Orlen Paczki przez Pocztę Polską. Wygląda na to, że sytuacja ruszyła - państwowe spółki podpisały porozumienie, dzięki któremu dojdzie do małej rewolucji na rynku logistycznym. Chcą walczyć z największymi: InPostem, DHL oraz Allegro.

Poczta Polska przejmie Orlen Paczkę

Obecnym liderem automatów paczkowych jest InPost, który na terenie całego kraju wspiera ponad 26,5 tys. maszyn. Poczta Polska pod tym względem mocno odstaje: oferuje ok. 1000 urządzeń. Jednocześnie może pochwalić się ok. łańcuchem ponad 20 tys. punktów odbioru paczek m.in. w punktach sieci Żabka, grupy Eurocash i wielu innych.

Dzięki przejęciu spółki Orlen Paczka od obecnego 100-procentowego udziałowca - Orlenu - Poczta Polska zyska jeszcze większą liczbę punktów odbiorów na terenie całego państwa. W pierwszej kolejności umowa zakłada objęcie mniejszościowego pakietu udziałów, a następnie - pełnego, dzięki któremu Poczta Polska otrzyma dostęp do automatów paczkowych Orlenu. Plan jest taki, że polski przewoźnik przejmie 100 proc. udziałów Orlen Paczki.

Porozumienie ma zapewnić szansę stworzenia podmiotu, który będzie miał ponad 30 tys. punktów odbioru przesyłek. Orlen dodaje, że "połączenie firm i ich logistyki istotnie obniży koszty funkcjonowania biznesu i przyniesie korzyści klientom".

Orlen Paczka dysponuje obecnie 14 tys. punktów odbioru paczek. Ok. połowę (7 tys.) stanowią automaty paczkowe znajdujące się nieopodal stacji benzynowych polskiego koncernu. Oznacza to, że z dzisiejszymi ponad 20 tysiącami punktów Poczty Polskiej fuzja zapewniłaby dostęp do 34 tys. punktów - w tym ok. 8 tys., automatów paczkowych do dyspozycji klientów sklepów internetowych i platform e-commerce takich jak Allegro.

Dla nas, kupujących, oznacza to większy wybór. Dotychczas zamawiając przesyłki przez internet mieliśmy do wyboru Pocztę Polską - np. z dostawą do najbliższej Żabki tuż obok Orlen Paczki. Oczywiście wybór zależy w głównej mierze od klienta, ale czasem zdarza się tak, że opcja jednego przewoźnika wychodzi taniej (albo po prostu jest szybsza). Z drugiej strony często można było natrafić na oferty bez opcji dostarczenia np. do Orlen Paczki lub Poczty Polskiej. W teorii przejęcie sprawi, że będzie po prostu łatwiej kupować z dostawą Poczty Polskiej.

Sam Orlen twierdzi, że największym beneficjentem tej decyzji będziemy my - klienci (zarówno indywidualni, jak i biznesowi).

Podpisane porozumienie jest najważniejszym punktem naszego Planu Transformacji i początkiem konsolidacji polskiego e-commerce. Razem z ORLEN zbudujemy dużego, krajowego gracza kurierskiego. Dzisiejsze porozumienie dla Poczty Polskiej oznacza początek realizacji kluczowego elementu przyjętej przez nas strategii. To zupełnie normalne, że dwie spółki z udziałami Skarbu Państwa współpracują. W praktyce oznacza to większą skalę, lepszą dostępność i realne korzyści zarówno dla klientów, jak i dla polskiej gospodarki – powiedział Sebastian Mikosz, Prezes Poczty Polskiej.

Większe zaplecze, aby konkurować z InPostem

Przejęcie umożliwi konkurowanie Poczcie Polskiej z InPostem i DHL. Z perspektywy państwa oraz pracowników spółki decyzja może być o tyle istotna, że obecnie Poczta Polska jest w trudnej sytuacji finansowej. W samym 2024 r. odnotowała stratę w wysokości 213 mln zł - rok wcześniej było to natomiast 745 mln zł. Orlen Paczka oraz nowoczesne podejście do odbierania przesyłek za pomocą automatów paczkowych zapewnia potencjalne koło ratunkowe dla spółki państwa po tym, jak InPost w ostatnich latach przejął rynek kurierski.

Albert Żurek 29.09.2025 17:11

