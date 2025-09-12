iPhone 17 już w ofertach operatorów. Tyle zapłacisz

Ładowanie...

Przedsprzedaż nowych sprzętów Apple’a (nie tylko iPhone, ale też Apple Watcha 11) ruszyła 12 września i potrwa do następnego piątku, tj. 19 września 2025 r. Terminy obowiązują zarówno u Apple’a, jak i innych oficjalnych sprzedawców marki. Operatorzy sieci komórkowych, tacy jak Plus, Play, T-Mobile i Orange, też nimi są. Jak u nich wyglądają cenniki - jest taniej, drożej, a może tak samo?

iPhone 17, iPhone 17 Pro (Max) oraz iPhone 17 Air w ofercie Plusa

Oferta Plusa zakłada, że wszystkie nowe smartfony Apple’a dostępne są w ratach bez abonamentu komórkowego. Operator daje do dyspozycji możliwość rozbicia ceny na 12, 24 lub 36 rat. Wybierając tę pierwszą opcję, możemy liczyć na najniższą cenę, natomiast przy 36 ratach - najniższy miesięczny rachunek. Ceny w przypadku wyboru 12 rat wyglądają tak:

iPhone 17 256 GB - 3998,96 zł (299 zł na start + 12 rat po 308,33 zł/mies.);

iPhone 17 Pro 256 GB - 5798,96 zł (299 zł na start + 12 rat po 458,33 zł/mies.);

iPhone 17 Pro Max 256 GB - 6299 zł (299 zł na start + 12 rat po 500 zł/mies.);

iPhone Air 256 GB - 5299,04 zł (299 zł na start + 12 rat po 416,67 zł/mies.).

Oznacza to, że przy 12 ratach zapłacimy tyle samo, co w innych sklepach z elektroniką. Co natomiast, jeśli zdecydujemy się na 36 rat? Wtedy ceny wyglądają tak:

iPhone 17 256 GB - 4349 zł (299 zł na start + 36 rat po 112,50 zł/mies.);

iPhone 17 Pro 256 GB - 6298,76 zł (299 zł na start + 36 rat po 166,66 zł/mies.);

iPhone 17 Pro Max 256 GB - 6799,16 zł (299 zł na start + 36 rat po 180,56 zł/mies.);

iPhone Air 256 GB - 5749,04 zł (299 zł na start + 36 rat po 151,39 zł/mies.).

Większa liczba rat w Plusie zwiększa ogólną cenę, ale nie są to znaczące różnice. W przypadku iPhone’a 17 dopłacamy 350 zł, iPhone Air - 450 zł, iPhone 17 Pro i 17 Pro Max - 500 zł. Oznacza to, że każdego miesiąca dopłacimy dodatkowe od 9,72 zł do maksymalnie 13,88 zł względem zwykłej ceny rozłożonej na 36 raty.

iPhone 17, iPhone 17 Pro (Max) oraz iPhone 17 Air w ofercie T-Mobile

Jak to natomiast wygląda w T-Mobile? Operator obecnie daje możliwość zakupu urządzeń wyłącznie z dodatkowym abonamentem komórkowym - w jedynym dostępnym planie kosztującym 75 zł/mies. z rabatami. Wszystkie urządzenia są dostępne wtedy w 24 ratach i ich ceny prezentują następująco:

iPhone 17 256 GB - 4149 zł (309 zł na start + 24 raty po 160,00 zł/mies.);

iPhone 17 Pro 256 GB - 5999 zł (239 zł na start + 24 raty po 240,00 zł/mies.);

iPhone 17 Pro Max 256 GB - 6499 zł (259 zł na start + 24 raty po 240 zł/mies.);

iPhone Air 256 GB - 5449 zł (169 zł na start + 24 raty po 220 zł/mies.).

Jeśli spojrzymy na ceny nowych modeli w T-Mobile, widać, że są trochę wyższe w porównaniu z zalecanymi wartościami podanymi przez Apple. Za iPhone'a 17 oraz Air będzie trzeba zapłacić 150 zł więcej, a za modele Pro i Pro Max - 200 zł więcej. Różnice nie są zatem ogromne, szczególnie biorąc pod uwagę rozłożenie spłaty na raty, ale istnieją.

U magentowego operatora można też obniżyć miesięczną ratę, decydując się na większą opłatę początkową. Warto też nadmienić, iż w ofercie T-Mobile w przedsprzedaży znajdziemy również AirPods Pro 3 oraz nowe Apple Watche 11 (SE 3).

iPhone 17, iPhone 17 Pro (Max) oraz iPhone 17 Air w ofercie Play

Co w tej kwestii ma do powiedzenia Play? Fioletowy operator daje możliwość kupna urządzeń w abonamencie z ratami, jak i bez umowy - tyle że bez rat. Ceny z abonamentem prezentują się następująco:

iPhone 17 256 GB - 399 zł (499 zł na start + 24 raty po 145,84 zł/mies.);

iPhone 17 Pro 256 GB - 5799 zł (499 zł na start + 24 raty po 220,84 zł/mies.);

iPhone 17 Pro Max 256 GB - 6299 zł (499 zł na start + 24 raty po 241,67 zł/mies.);

iPhone Air 256 GB - 5299 zł (499 zł na start + 24 raty po 200 zł/mies.).

Są to rekomendowane ceny podane przez Apple’a, a więc w Play jest tak samo jak w innych sklepach z elektroniką. Wartości obowiązują niezależnie od wybranego abonamentu - czy zdecydujemy się na tani pakiet za 40 zł/mies., czy może najdroższy za 110 zł/mies. po rabatach.

12.09.2025

