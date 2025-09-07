/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka

Chcesz trwalsze panele słoneczne? Smaruj je... cebulą

Co zrobić, by panele słoneczne były bardziej ekologiczne i trwałe? Nasmarować je cebulą. No może nie do końca, ale naukowcy już pracują nad technologią, która wykorzystuje to warzywo przy produkcji filtrów UV. Niebawem może trafić do twoich paneli słonecznych.

Marcin Kusz
Naukowcy mają nowy sposób na panele słoneczne
REKLAMA

Choć panele słoneczne uznaje się za zieloną technologię, ich komponenty wcale nie są wolne od wyzwań środowiskowych. Do tej pory w filtrach chroniących wrażliwe warstwy krzemowe stosowano tworzywa sztuczne, takie jak polifluorek winylidenu (PVF) i politereftalan etylenu (PET), czyli pochodne ropy naftowej. Działają one skutecznie, ale trudno je zutylizować, szczególnie w zastosowaniach mobilnych lub w mikrosensorach. Zespół badaczy z Finlandii i Holandii opracował biodegradowalny filtr UV z nanocelulozy i barwnika pozyskiwanego właśnie z czerwonej cebuli. Co więcej, ten naturalny składnik nie tylko dorównuje komercyjnym filtrom, ale wręcz je przewyższa, oferując 99,9 proc. ochrony przed szkodliwym dla żywotności paneli promieniowaniem UV.

REKLAMA

Cebula wygrywa z konkurencją

Jak czytamy na łamach Popular Mechanics nowy filtr z nanocelulozy i cebuli oferuje aż 99,9 proc. ochrony przed promieniowaniem UV, które z czasem degraduje komponenty paneli słonecznych. Jednocześnie zachowuje 80 proc. przepuszczalności światła w przedziale od 650 do 1100 nanometrów – idealnym dla generowania energii przez ogniwa. Co ważne, materiał okazał się również stabilny w czasie – po 1000 godzinach symulowanego nasłonecznienia nie wykazywał pogorszenia parametrów, czego nie można powiedzieć o alternatywach zawierających np. jony żelaza.

Autorzy badania wskazują, że ekstrakt z czerwonej cebuli może znaleźć zastosowanie również w nowoczesnych, bardziej delikatnych technologiach fotowoltaicznych, takich jak ogniwa perowskitowe czy organiczne. Takie konstrukcje są wyjątkowo podatne na degradację spowodowaną promieniowaniem UV, dlatego biofiltr z cebuli może nie tylko poprawić ich trwałość, ale i przyspieszyć komercjalizację.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Kto by pomyślał, że praktycznie codziennie wykorzystywane przez nas warzywo może pomóc uratować planetę, albo przynajmniej się do tego przyczynić. Wyniki badania nie tylko pokazują potencjał tego rozwiązania, ale też przygotowują grunt do masowego zastosowania biodegradowalnych materiałów w elektronice i energetyce. Może przyszłość technologii leży bliżej warzywniaka niż zaawansowanego laboratorium?

REKLAMA
Marcin Kusz
07.09.2025 07:51
Tagi: Energia słonecznaFotowoltaikanaukowcyrośliny
Najnowsze
7:41
NASA ma nową baterię. Przeżyje twoje prawnuki
Aktualizacja: 2025-09-07T07:41:00+02:00
7:31
Upchnęli 9 metali w jednym materiale. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-09-07T07:31:00+02:00
7:21
Latające taksówki już tu są. Tylko baterie mogą je powstrzymać
Aktualizacja: 2025-09-07T07:21:00+02:00
7:11
AI zaczyna czytać w umysłach. Dla naszego dobra
Aktualizacja: 2025-09-07T07:11:00+02:00
7:01
Szklana słomka przyspieszy internet. Microsoft już w to inwestuje
Aktualizacja: 2025-09-07T07:01:00+02:00
17:30
Astronauci szybciej się starzeją. Są na to dowody
Aktualizacja: 2025-09-06T17:30:00+02:00
17:15
Polski atom czeka na decyzję Brukseli. Chodzi o potężne fundusze
Aktualizacja: 2025-09-06T17:15:00+02:00
17:00
Kaucja też ma być cyfrowa. Zapomnij o zwrocie gotówki
Aktualizacja: 2025-09-06T17:00:00+02:00
16:45
Dla mnie to szok. Ludzie w moim wieku nie potrafią przesłać mailem załącznika
Aktualizacja: 2025-09-06T16:45:00+02:00
16:30
Bezpieczeństwo czy prywatność? Kamery patrzą, a my milczymy
Aktualizacja: 2025-09-06T16:30:00+02:00
16:15
Trump zmienia nazwę Pentagonu. Od teraz to Ministerstwo Wojny
Aktualizacja: 2025-09-06T16:15:00+02:00
16:00
Słońce już nie szkodzi panelom. Wręcz im pomaga
Aktualizacja: 2025-09-06T16:00:00+02:00
7:51
Dolby Vision 2? No co za bzdura
Aktualizacja: 2025-09-06T07:51:00+02:00
7:41
Nowy drapieżnik w polskiej armii. Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Ratel ujawniony
Aktualizacja: 2025-09-06T07:41:00+02:00
7:31
Nowa broń przeciw plastikowi? Żadna segregacji śmieci
Aktualizacja: 2025-09-06T07:31:00+02:00
7:21
Wypijesz i odmłodniejesz. Tak może być dzięki mapie starości
Aktualizacja: 2025-09-06T07:21:00+02:00
7:11
Jednym z najbardziej cyberpunkowych krajów świata jest... Turkmenistan
Aktualizacja: 2025-09-06T07:11:00+02:00
7:01
Tylko 28 proc. Polaków zostawia portfel w domu. Serio, po co wam ten ciężar w kieszeniach?
Aktualizacja: 2025-09-06T07:01:00+02:00
21:35
Baseus ma już ładowarki gotowe na iPhone’a 17. I masę innych nowości
Aktualizacja: 2025-09-05T21:35:23+02:00
21:27
Co ma Kodak do Barbie? Tonę różu i wehikuł do podróży w czasie
Aktualizacja: 2025-09-05T21:27:39+02:00
20:26
To może być przyszłość twojego zawodu. Sprzątanie tego, co wypluły boty
Aktualizacja: 2025-09-05T20:26:56+02:00
20:17
Świat nauki w szoku. Setki uczelni zamieszanych w przekręt
Aktualizacja: 2025-09-05T20:17:29+02:00
20:15
Roboty do roboty! Odkurzą, wyglancują, wjadą na piętro i skoszą trawnik
Aktualizacja: 2025-09-05T20:15:29+02:00
19:41
Szukasz sprzętu na nowy rok szkolny? Mamy dla was promocję na tablety i laptopy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:41:00+02:00
19:40
NASA chce wymyślić koło na nowo. A raczej ty masz to zrobić
Aktualizacja: 2025-09-05T19:40:20+02:00
19:10
Tak wygląda Samsung Galaxy S26. Ma coś wspólnego iPhone'em 17
Aktualizacja: 2025-09-05T19:10:18+02:00
17:20
Polskie czołgi będą miały niewidzialne tarcze. Zniszczą w locie każdy pocisk
Aktualizacja: 2025-09-05T17:20:13+02:00
17:19
W sklepach zabraknie gotówki przez zwracane puszki i butelki? Eksperci komentują
Aktualizacja: 2025-09-05T17:19:13+02:00
16:25
Perplexity zaskakuje. Roczna subskrypcja Pro za darmo
Aktualizacja: 2025-09-05T16:25:46+02:00
15:32
Mieli zabłysnąć na rynku przeglądarek. Właśnie sprzedali całą firmę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:32:46+02:00
15:27
Lotnisko ma problem z masztem. Piloci muszą uważać
Aktualizacja: 2025-09-05T15:27:23+02:00
13:20
Thomson powraca na tron. I słucha, czego chcą Europejczycy
Aktualizacja: 2025-09-05T13:20:35+02:00
12:16
Połączą metro z… autobusem. Tego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-05T12:16:51+02:00
11:33
Uwaga, szykuje się niezwykły pokaz na niebie. Ja już pakuję koc
Aktualizacja: 2025-09-05T11:33:07+02:00
10:59
Tak wygląda iPhone 17 Pro Max i iPhone 17 Air. Weźcie miskę
Aktualizacja: 2025-09-05T10:59:40+02:00
10:31
Chcą zniszczyć wyjątkową wieżę. Ej, przecież mogłaby być świetną atrakcją
Aktualizacja: 2025-09-05T10:31:55+02:00
10:07
Tłumacz Google idzie w odstawkę. Z nową opcją będzie szybciej i sprytniej
Aktualizacja: 2025-09-05T10:07:25+02:00
9:54
Meta znów się pomyliła. Mark Zuckerberg ma dość i pozywa koncern
Aktualizacja: 2025-09-05T09:54:44+02:00
8:24
To smartfon, ale ma ekran jak papier. Mogę gapić się godzinami
Aktualizacja: 2025-09-05T08:24:45+02:00
8:11
Ten projektor to kostka Rubika za 3500 zł. Chcę go w domu
Aktualizacja: 2025-09-05T08:11:42+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA