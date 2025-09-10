Paradoks automatyzacji: co czwarta firma wciąż sprzedaje w arkuszach

W czasach powszechnej automatyzacji co czwarta firma nadal prowadzi sprzedaż w arkuszach kalkulacyjnych. To kosztowny nawyk: ręczne aktualizacje, rozproszone dane, opóźnione follow-upy i „wycieki” w lejku. Często wystarczy jedna literówka w kontakcie, by lead zniknął z radaru. Nawet tam, gdzie CRM już działa, tylko 37% zespołów sprzedaży deklaruje pełne wykorzystanie jego możliwości.

Niedawno platforma Bitrix24, dostarczająca narzędzia dla biznesu, opublikowała analizę, która pokazuje z czym borykają się firmy, które jeszcze nie korzystają z narzędzi takich jak CRM lub nie korzystają w pełni z ich potencjału. Bitrix24 wyraźnie podkreśla, że efektem ostatecznego przejścia z “arkuszy” do profesjonalnych narzędzi i automatyzacji są krótsze cykle sprzedaży, mniej błędów i lepsza kontrola pracy — szczególnie w firmach usługowych. Zyski widzą też podmioty z edukacji, handlu detalicznego i produkcji.

Badanie wskazuje, skąd firmy najczęściej trafiają na rozwiązania tj. CRM. Okazuje się, że ponad 56% użytkowników decyduje się na CRM szukając informacji przez wyszukiwarkę, a ok. 18% dzięki rekomendacjom współpracowników. Dane rynkowe przywołane w materiale pokazują, że 45% firm po wdrożeniu CRM raportuje wyższy wzrost przychodów, 47% użytkowników widzi duży wpływ na satysfakcję klientów, a mobilny dostęp do CRM podnosi produktywność zespołów zdalnych o ok. 30%.

O tym dlaczego część firm zwleka i jakie problemy napotykają firmy po wdrożeniu przeczytasz w samym badaniu na stronie Bitrix24. Zachęcamy do ciekawej lektury.

O Bitrix24



Bitrix24 to platforma „wszystko w jednym” łącząca CRM, zarządzanie projektami i zadaniami, komunikację zespołową, strony WWW oraz automatyzację procesów — w chmurze i on-premise. Pomaga porządkować sprzedaż, skracać czas realizacji zadań i usprawniać współpracę w całej organizacji.

