Ważna decyzja w spawie polskich F-35. Rząd wyda majątek

We wtorek Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce pakietu wsparcia technicznego i operacyjnego dla samolotów F-35. Informację potwierdziła agencja Pentagonu – Defense Security Cooperation Agency (DSCA), wskazując, że dostawcą będzie General Electric Aerospace. Jak przekazano, transakcja wspiera cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych oraz umacnia pozycję NATO w regionie.

Ważne wsparcie dla polskich Sił Powietrznych

Jak podaje PAP, pakiet obejmuje szereg elementów umożliwiających sprawne funkcjonowanie floty F-35, takich jak usługi logistyczne, części zamienne, serwisowanie oraz kontynuację szkolenia polskiego personelu. Zdaniem Pentagonu, rozwiązanie to zwiększy niezawodność polskich maszyn piątej generacji i pozwoli im efektywniej odpowiadać na zagrożenia w regionie. Jak podkreślono, Polska bez problemów zintegruje nowe systemy z dotychczasową infrastrukturą wojskową.

Polska podpisała umowę na zakup 32 samolotów F-35A jeszcze w styczniu 2020 r. W ramach kontraktu przewidziano pakiet logistyczny i szkoleniowy, a pierwsze egzemplarze mają trafić do kraju w 2026 r., najpierw do bazy w Łasku, a następnie w 2027 r. do Świdwina. Choć fizycznie maszyny pozostają jeszcze w USA, polscy piloci i technicy już teraz intensywnie szkolą się za oceanem. Według Sztabu Generalnego WP, przeszkolonych ma zostać łącznie 24 pilotów.

F-35 to myśliwiec nowej generacji

Producentem F-35 jest amerykański koncern Lockheed Martin. To zaawansowany, wielozadaniowy myśliwiec 5. generacji, wykorzystywany m.in. przez USA, Wielką Brytanię, Włochy, Izrael czy Koreę Południową. Dzięki technologii stealth i rozbudowanemu systemowi czujników samolot jest trudny do wykrycia i świetnie sprawdza się w misjach precyzyjnego uderzenia oraz rozpoznania. Polska otrzyma także możliwość integracji F-35 z innymi systemami, w tym z wyrzutniami Patriot czy pociskami AGM-158 JASSM, które mogą razić cele na dystansie kilkuset kilometrów.

Polska konsekwentnie wzmacnia swój potencjał obronny, a zakup pakietu wsparcia dla F-35 to doskonały na to dowód. Poza zwiększoną siłą rażenia, nowe rozwiązania mają zapewnić większą niezależność operacyjną i szybsze reagowanie na zagrożenia.

*Autor zdjęcia wprowadzającego: st.sierż. Rafał Samluk

Marcin Kusz 27.08.2025 17:06

