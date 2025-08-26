Polska premiera Honor Magic V5 - taka jest cena składanej smukłości

Ładowanie...

Honor zaliczył świetny wynik sprzedażowy w Europie, bo mówimy o wzroście sprzedaży w każdym segmencie w stosunku do roku poprzedniego. Sprzedał o 20 proc. więcej flagowych urządzeń z linii Magic, o 50 proc. więcej średniaków i aż o 60 proc. więcej tabletów.

Świetny wynik jest zachętą do mocniejszego wejścia w rynek, a nasz polski jest wyjątkowo korzystny dla producenta. Nasi rodacy czują sentyment do marki, który korzeniami sięga do czasów, gdy była to submarka Huawei, a teraz radzi sobie dobrze samodzielnie. Oczywiście nie mamy jeszcze pełnej oferty, tak jak rynki azjatyckie, bo ciągle czekamy na urządzenia wearables, ale i tak cieszy, że Honor Magic V5 wchodzi do Polski krótko po światowej premierze. Jego recenzję możecie przeczytać w moim artykule:

Jeżeli nie chcecie jej czytać, co mnie zasmuca, to w telegraficznym skrócie opowiem wam, jaki jest Honor Magic V5.

Honor Magic V5 - co go wyróżnia?

Smukłość moi drodzy. Jak to mówią, wręcz głupio mi było, że smartfon jest slim, a ja fat. Jednocześnie oferuje wysoki poziom wykonania, który wręcz ocieka premium. Obłędne duże ekrany, świetne właściwości fotograficzne, dużo algorytmów sztucznej inteligencji, które dodatkowo są naprawdę użyteczne, a to wszystko doprawione wielozadaniowością. Przy okazji to smartfon z procesorem Snapdragon 8 Elite, więc wydajność jest zagwarantowana przez kilka najbliższych lat. Jednocześnie Honor oferuje 7 lat aktualizacji systemu i tyle samo lat poprawek zabezpieczeń. Po więcej jednak zapraszam do recenzji.

A jaka jest polska cena Honor Magic V5?

Nie jest tanio, bo 8599 zł, co wydaje się kupą pieniędzy, ale nie odbiega wcale od wyceny innych składanych smartfonów, wręcz jest od nich tańszy. Jego największy konkurent Samsung Galaxy Z Fold 7 kosztuje 8799 zł i mówimy tu o wersji z 12 GB RAM i 256 GB pamięci na dane, a wersja 12/512 GB kosztuje 9299 zł. W takim przypadku można powiedzieć, że Honor jest bajecznie wyceniony, ale to nie wszystko.

Z okazji startu sprzedaży od 26 sierpnia do 14 września możecie kupić go o 1200 zł taniej, czyli za 7399 zł, a w cenie dostaniecie dodatkowe 6 miesięcy gwarancji na ekran. Kosmos moi drodzy. Jeżeli szukałeś dla siebie składanego smartfonu, to mogę powiedzieć jedno - możesz śmiało pójść po Honor Magic V5, bo w tym roku nic lepszego w tej kategorii nie zadebiutuje na rynku. Jednak jeżeli chcesz kupić wariant biały, to wiedz, że jest dostępny wyłącznie w oficjalnym sklepie Honora - honorstore.pl.

A i zapomniałbym - Honor wprowadza nowy tablet

W późniejszym terminie do sprzedaży trafi nowy tablet producenta Honor Pad 10. Ma wyświetlacz 2,5K o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, częstotliwość odświeżania ekranu 120 Hz, pełne pokrycie gamy kolorów DCI-P3, a także funkcje ochrony wzroku. Napędza go Snapdragon 7 Gen 3, więc o wydajność nie musicie się martwić. Bateria ma pojemność 10 100 mAh i obsługuje ładowanie z mocą 30 W. Zadebiutuje w połowie września, a wy będziecie musieli go kupić za 1499 zł.

Paweł Grabowski 26.08.2025 19:09

