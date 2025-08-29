/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja

Choć sytuacja nieco się uspokoiła, to w ostatnich miesiącach wielu mieszkańców Polski narzekało na to, że listonosze odwiedzają ich rzadziej. O przyszłość takiej działalności Poczty Polskiej mamy być jednak spokojni.

Adam Bednarek
listonosze
REKLAMA

W "Porannej rozmowie" w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun odniósł się do problemów klientów Poczty Polskiej z ostatnich miesięcy. Wielu z nich czekało długo na przesyłki, a w placówkach trzeba było swoje wystać w kolejkach.

Szef resortu zwrócił uwagę, że Poczta Polska przechodzi gruntowny proces restrukturyzacji. Jego zdaniem przygotowane plany są "bardzo obiecujące". Celem spółki ma być przejmowanie usług, ale też rozwijanie i przeobrażanie się.

REKLAMA

- Musimy pamiętać o tym, że urzędy pocztowe zlokalizowane zwłaszcza w mniejszych miejscowościach (...) są bardzo istotnym elementem kontaktu ze światem zewnętrznym - mogą się tam koncentrować najprzeróżniejsze usługi – wyjaśnił.

I właśnie dlatego, jak tłumaczy minister, zawód listonosza jest bezpieczny. Podobne deklaracje składał sam prezes Poczty Polskiej. Jak przekonywał w rozmowie z WP, współczesny listonosz "musi być trochę kurierem, trochę pracownikiem społecznym, trochę dystrybutorem produktów finansowych", a najlepiej by było, gdyby listonosze pracowali jak najdłużej. "Mają zaufanie ludzi, a zaufanie jest jedną z ostatnich rzeczy, które nam zostały" – wyjaśniał Sebastian Mikosz, sugerując, że listonosze nie powinni przechodzić na emeryturę.

Sytuacja na początku roku była jednak niewesoła. "Już teraz są miejsca w Polsce, w których nie jesteśmy w stanie obsłużyć klientów. Samorządy w małych miejscowościach alarmują, że listonosz przychodzi do nich tylko raz w tygodniu" – mówił katowickiej Solidarności Wiesław Królikowski, wiceprzewodniczący związku w Poczcie Polskiej i szef koszalińskich struktur „S”.

W czerwcu wyborcza.biz donosiła o programie pilotażowym zakładającym, że "danego dnia listonosz nie musi odwiedzić wszystkich punktów doręczeń w przypisanym do niego rejonie". W planach "doręczanie naprzemienne" będzie realizowane w całej sieci.

Również w czerwcu problemami Poczty Polskiej w Opolu zdziwiony był ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar. "Nie wiedziałem, że tutaj w województwie opolskim są tak potężne problemy z funkcjonowaniem Poczty Polskiej. Zaniedbania mają wpływ na praktykę adwokacką, na doręczanie przesyłek i normalne, codzienne funkcjonowanie kancelarii" – tłumaczył, cytowany przez nto.pl.

Z kolei portal tylkotorun.pl przytaczał wypowiedź osoby prowadzącej kancelarię radcowską. O ile w maju listonosz odwiedził ją ok. 20 razy, tak w czerwcu zajrzał tylko… raz, "przynosząc wszystkie zaległości z okresu, kiedy go nie było".

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że tego typu relacji w lokalnych mediach w ostatnich tygodniach jest mniej, szczególnie jeśli porównamy sytuację z pierwszymi miesiącami 2025 r. Jak widać – nie wszędzie. Optymizm w serca wlewa też minister aktywów państwowych, uspokajając, że listonosze nigdzie się nie wybierają. A że może czasami zadzwonią rzadziej? To już inna historia.

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: The_Pixel / Shutterstock





REKLAMA
Adam Bednarek
29.08.2025 17:14
Tagi: poczta polska
Najnowsze
17:13
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali
Aktualizacja: 2025-08-29T17:13:06+02:00
17:04
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy
Aktualizacja: 2025-08-29T17:04:57+02:00
16:43
Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu
Aktualizacja: 2025-08-29T16:43:37+02:00
16:17
ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji
Aktualizacja: 2025-08-29T16:17:04+02:00
16:11
Polska dostanie najnowsze radary systemu Patriot. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-08-29T16:11:55+02:00
15:30
Microsoft rzuca wyzwanie ChatGPT. Model MAI już dziś robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:30:28+02:00
15:27
Hulajnogi rozpychają się nie tylko na chodnikach. Tu wprowadzili dla nich specjalny bilet
Aktualizacja: 2025-08-29T15:27:07+02:00
13:47
Polska zrobi własne materiały wybuchowe. Wreszcie koniec zależności od zagranicy
Aktualizacja: 2025-08-29T13:47:35+02:00
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
8:29
Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów
Aktualizacja: 2025-08-29T08:29:13+02:00
8:16
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Aktualizacja: 2025-08-29T08:16:29+02:00
7:00
Kosmiczny pył i kryształy uchwycone na zdjęciu. Mgławica Motyla jest zachwycająca
Aktualizacja: 2025-08-29T07:00:00+02:00
6:41
Spytałem telewizor o propozycje seriali i plan na urlop. Odpowiedział z sensem
Aktualizacja: 2025-08-29T06:41:00+02:00
6:31
Cząstki widmo na celowniku. Rusza największy eksperyment świata
Aktualizacja: 2025-08-29T06:31:00+02:00
6:21
Zamienili rośliny w lampki nocne. Chcę taką
Aktualizacja: 2025-08-29T06:21:00+02:00
6:20
Porzucam PKP IC dla tego pociągu. Bilety z Warszawy do Krakowa za 9 zł
Aktualizacja: 2025-08-29T06:20:57+02:00
6:11
Dają ubraniom drugie życie. Pokazali, jak powinno wyglądać oddawanie ciuchów
Aktualizacja: 2025-08-29T06:11:00+02:00
21:37
Wsadzili całą nowoczesną technologię do jednego chipa. Takiego połączenia jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-08-28T21:37:38+02:00
21:16
Chcą nauczyć dzieci "zdrowego korzystania ze smartfonów". Na początek: totalny zakaz
Aktualizacja: 2025-08-28T21:16:39+02:00
20:55
GTA VI będzie miało rywala o podobnym budżecie. I chyba na niego bardziej czekam
Aktualizacja: 2025-08-28T20:55:52+02:00
20:11
F-16 rozbił się w Radomiu. To miał być pokaz siły, skończyło się tragedią - wstrząsające nagranie
Aktualizacja: 2025-08-28T20:11:52+02:00
19:57
Tak dobrego soku nie kupisz w sklepie. Tym sprzętem zrobisz go bez trudu
Aktualizacja: 2025-08-28T19:57:01+02:00
19:53
Microsoft wreszcie robi to, o co prosili gracze. I nie chodzi tylko o zmianę cennika
Aktualizacja: 2025-08-28T19:53:50+02:00
19:08
Darmowe Destiny: Rising już jest. Topi telefony, ale wygląda absurdalnie dobrze
Aktualizacja: 2025-08-28T19:08:34+02:00
18:46
Zuckerberg przepalił na nich miliony. Nie minął miesiąc, a już uciekli
Aktualizacja: 2025-08-28T18:46:55+02:00
17:55
PlayStation i Nintendo mają nowego rywala. To... Porsche
Aktualizacja: 2025-08-28T17:55:41+02:00
17:24
Pokopalniane dziury zmienią w atrakcję dla turystów. Ma być raj za 32 mln zł
Aktualizacja: 2025-08-28T17:24:31+02:00
16:54
Polskie satelity szykują się do lotu. Wiemy, kiedy wreszcie polecą
Aktualizacja: 2025-08-28T16:54:53+02:00
16:23
Za sprawą tej sztuczki Microsoftu nie będziesz płacić za YouTube Premium
Aktualizacja: 2025-08-28T16:23:24+02:00
15:41
Polska wydaje na obronę najwięcej w NATO. Czy to wystarczy, by spać spokojnie?
Aktualizacja: 2025-08-28T15:41:45+02:00
14:43
Orlen odpala atom w Polsce. W Europie jeszcze nie było takiej elektrowni
Aktualizacja: 2025-08-28T14:43:21+02:00
13:10
Co to jest VPN i do czego służy? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-28T13:10:02+02:00
12:32
Idą do bankomatu i zapominają zabrać banknotów. Fala dziwnych incydentów
Aktualizacja: 2025-08-28T12:32:00+02:00
12:07
Pokazali wnętrza nowych Airbusów dla LOT. Tak będziemy latać po Europie
Aktualizacja: 2025-08-28T12:07:18+02:00
10:58
Zarobią więcej, jeśli złapią cię z dużym bagażem. Ryanair urządza polowania na pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-28T10:58:56+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA