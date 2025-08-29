Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja

Ładowanie...

W "Porannej rozmowie" w RMF FM minister aktywów państwowych Wojciech Balczun odniósł się do problemów klientów Poczty Polskiej z ostatnich miesięcy. Wielu z nich czekało długo na przesyłki, a w placówkach trzeba było swoje wystać w kolejkach.

Szef resortu zwrócił uwagę, że Poczta Polska przechodzi gruntowny proces restrukturyzacji. Jego zdaniem przygotowane plany są "bardzo obiecujące". Celem spółki ma być przejmowanie usług, ale też rozwijanie i przeobrażanie się.

- Musimy pamiętać o tym, że urzędy pocztowe zlokalizowane zwłaszcza w mniejszych miejscowościach (...) są bardzo istotnym elementem kontaktu ze światem zewnętrznym - mogą się tam koncentrować najprzeróżniejsze usługi – wyjaśnił.

I właśnie dlatego, jak tłumaczy minister, zawód listonosza jest bezpieczny. Podobne deklaracje składał sam prezes Poczty Polskiej. Jak przekonywał w rozmowie z WP, współczesny listonosz "musi być trochę kurierem, trochę pracownikiem społecznym, trochę dystrybutorem produktów finansowych", a najlepiej by było, gdyby listonosze pracowali jak najdłużej. "Mają zaufanie ludzi, a zaufanie jest jedną z ostatnich rzeczy, które nam zostały" – wyjaśniał Sebastian Mikosz, sugerując, że listonosze nie powinni przechodzić na emeryturę.

Sytuacja na początku roku była jednak niewesoła. "Już teraz są miejsca w Polsce, w których nie jesteśmy w stanie obsłużyć klientów. Samorządy w małych miejscowościach alarmują, że listonosz przychodzi do nich tylko raz w tygodniu" – mówił katowickiej Solidarności Wiesław Królikowski, wiceprzewodniczący związku w Poczcie Polskiej i szef koszalińskich struktur „S”.

W czerwcu wyborcza.biz donosiła o programie pilotażowym zakładającym, że "danego dnia listonosz nie musi odwiedzić wszystkich punktów doręczeń w przypisanym do niego rejonie". W planach "doręczanie naprzemienne" będzie realizowane w całej sieci.

Również w czerwcu problemami Poczty Polskiej w Opolu zdziwiony był ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar. "Nie wiedziałem, że tutaj w województwie opolskim są tak potężne problemy z funkcjonowaniem Poczty Polskiej. Zaniedbania mają wpływ na praktykę adwokacką, na doręczanie przesyłek i normalne, codzienne funkcjonowanie kancelarii" – tłumaczył, cytowany przez nto.pl.

Z kolei portal tylkotorun.pl przytaczał wypowiedź osoby prowadzącej kancelarię radcowską. O ile w maju listonosz odwiedził ją ok. 20 razy, tak w czerwcu zajrzał tylko… raz, "przynosząc wszystkie zaległości z okresu, kiedy go nie było".

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że tego typu relacji w lokalnych mediach w ostatnich tygodniach jest mniej, szczególnie jeśli porównamy sytuację z pierwszymi miesiącami 2025 r. Jak widać – nie wszędzie. Optymizm w serca wlewa też minister aktywów państwowych, uspokajając, że listonosze nigdzie się nie wybierają. A że może czasami zadzwonią rzadziej? To już inna historia.

29.08.2025

