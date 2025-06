Dziwią się, że Poczta Polska współpracuje z Temu. "Duże rozczarowanie"

Na poziomie finansowym i Poczta i Temu wyjdą świetnie. Tylko co z tego, skoro od lat mówi się o tym, że handel z Chinami jest nieuczciwy i w dłuższej perspektywie jest powolnym wykańczaniem europejskich firm. Import tanich przesyłek o wartości poniżej 150 euro podwaja się co roku, w zeszłym roku było to już ponad 2 mld szt. Zalew tych towarów to problem dla europejskich producentów, którzy nie są w stanie walczyć cenowo z chińskimi firmami, które mogą sobie pozwolić na niższe ceny za sprawą niższych kosztów produkcji i hojnej kroplówki z państwowymi pieniędzmi – zauważał na łamach Spider’s Web.