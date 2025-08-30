/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Kłótnia pilota F-16 z kontrolą lotu. Tak wyglądały ostatnie chwile przed tragedią w Radomiu

Sobota miała być świętem polskiego lotnictwa, kulminacją Air Show Radom 2025. Zamiast tego stała się dniem żałoby i kontrowersji wokół nagrań, które wskazują na chaos komunikacyjny tuż przed katastrofą.

Maciej Gajewski
F-16 Slab Air Show Radom kontrola lotu
REKLAMA

TVN24 ujawnił materiały audio z rozmowy między majorem Maciejem Slabem Krakowianem a kontrolą lotu, które mają pokazywać chaos i błędy komunikacyjne w ostatnich chwilach przed tragiczną katastrofą F-16. Problem w tym, że prokuratura nie wyklucza, iż nagrania mogły zostać wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

REKLAMA

Kiedy technologia staje się bronią dezinformacji

Deepfake’i stają się coraz bardziej wyrafinowane, a sztuczna inteligencja potrafi już imitować głosy zmarłych poetów - autentyczność każdego nagrania audio staje się kwestią otwartą. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba był jednoznaczny: Nie potwierdzam autentyczności nagrań opublikowanych przez stację TVN24. Nie pochodzą one z materiałów zabezpieczonych w postępowaniu. Nie wykluczamy, że mogą być stworzone przy pomocy sztucznej inteligencji.

Czytaj też:

Prokuratura nie bez powodu zachowuje ostrożność. W październiku ubiegłego roku krakowskie radio publiczne wywołało skandal, publikując wywiad z Wisławą Szymborską - wywiad, który został w całości wygenerowany przez AI. Choć różnica między programem rozrywkowym a materiałem dowodowym w śledztwie jest oczywista precedens pokazuje, jak łatwo można manipulować audio przy użyciu nowoczesnych narzędzi.

Anatomia katastrofy: gdy precyzja spotyka chaos

Major Maciej Slab Krakowian był jednym z najlepszych polskich pilotów F-16. Z ponad 1400 godzinami lotu, w tym około 1200 na F-16, reprezentował absolutną elitę polskiego lotnictwa. Kilka tygodni przed tragedią zdobył prestiżową nagrodę As the Crow Flies Trophy podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii - największego pokazu lotnictwa wojskowego na świecie.

Podczas przygotowań do Air Show, około godziny 19:25, F-16 Tiger Demo Team rozbił się na lotnisku w Radomiu podczas wykonywania manewru akrobacyjnego. Według pierwszych analiz pilot wykonywał tzw. beczkę na niskim pułapie, co doprowadziło do przeciągnięcia i utraty siły nośnej. To pierwszy wypadek śmiertelny na F-16 po 19 latach ich eksploatacji przez polskie wojsko.

Ironia losu? Zaledwie kilka godzin przed katastrofą na Instagramie F-16 Tiger Demo Team pojawiły się ostatnie zdjęcia majora Krakowiana w kokpicie, z podpisem Do zobaczenia nad Radomiem. Wlatując w strefę pokazu pilot miał powiedzieć przez radio swoje charakterystyczne hasło: hucy, ale kochom - słowa wymyślone specjalnie dla niego przez kolegów z aeroklubu.

Kontrola lotu kontra Tiger01: komunikacyjny Babel

Jeśli opublikowane przez TVN24 nagrania są autentyczne - a to ogromne jeśli - to ujawniają one dramatyczną sytuację, która miała miejsce przed samą katastrofą. Major Krakowian, działający pod kryptonimem Tiger01, miał znaleźć się w niebezpiecznej bliskości samolotu szkolno-bojowego FA-50 (kryptonim Eagle01).

Z nagrań wynika, że kontroler ruchu lotniczego pomylił maszyny i przekazywał błędne informacje pilotom. Gdy Krakowian zgłosił, że FA-50 przekroczył jego poziom lotu, znajdując się zaledwie 1000 stóp (około 300 metrów) od niego kontroler miał odpowiedzieć informacjami przeznaczonymi dla pilota FA-50.

Potwierdź w 100 proc., że nie ma innego ruchu w tym rejonie - miał zapytać pilot F-16. Odpowiedź kontrolera: Jedyny ruch w tym rejonie to ty i F-16 na poziomie lotu 120 była dowodem na kompletne zamieszanie. Kontroler był przekonany, że rozmawia z pilotem FA-50, podczas gdy faktycznie komunikował się z pilotem F-16.

Major Krakowian, jak doświadczony pilot, szybko zorientował się w sytuacji i sam wyprowadził kontrolera z błędu. To F-16 pyta o ruch. Mówię, że przekroczył poziom 100, sekundę temu był 1000 stóp ode mnie - takie miały być jego słowa. Dopiero wtedy kontroler zrozumiał swój błąd i wydał majorowi informację o czystej przestrzeni powietrznej.

Protokoły komunikacji: gdzie teoria spotyka praktykę

Protokoły komunikacji radiowej w lotnictwie są precyzyjnie zdefiniowane właśnie po to, aby unikać takich pomyłek. Zasada jest prosta: najpierw wywołujesz konkretną załogę, potem przekazujesz komunikat. W tym przypadku zarówno kontroler jak i pilot mieli nie przestrzegać tych podstawowych zasad. Brak jasnego wywołania z kryptonimem Tiger oraz chaotyczna komunikacja doprowadziły do sytuacji, w której kontroler przez długi czas nie wiedział, z kim faktycznie rozmawia.

Najciekawszym aspektem całej sprawy - przynajmniej z perspektywy technologicznej - jest kwestia autentyczności nagrań. W bieżącym roku generowanie realistycznych nagrań głosowych za pomocą AI jest dostępną technologią. Wystarczy kilka minut oryginalnego materiału audio, aby stworzyć deepfake zdolny oszukać nawet doświadczonych słuchaczy.

Fakty techniczne są niepokojące: współczesne modele AI potrafią analizować cechy głosu, intonację, akcent i nawet specyficzne błędy językowe charakterystyczne dla danej osoby. W przypadku pilotów wojskowych, którzy często używają standardowej terminologii radiowej, zadanie staje się jeszcze łatwiejsze - AI może nauczyć się nie tylko głosu, ale i charakterystycznego sposobu komunikacji. Prokuratura słusznie podchodzi do sprawy z ostrożnością. Każdy materiał audio bez potwierdzonego źródła powinien być traktowany podejrzliwie. To nie paranoja - to zdrowy rozsądek.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo z udziałem 14 wojskowych prokuratorów z Warszawy i Lublina. Czynności prowadzone są na terenie o powierzchni około 20 hektarów, gdzie rozrzucone są fragmenty F-16. Samolot, uderzając w ziemię dwukrotnie, przekroczył pas startowy na długości około 700-1000 metrów.

Kluczowym elementem śledztwa będzie analiza czarnej skrzynki, która została już zabezpieczona. Rejestratory lotu to urządzenia zaprojektowane specjalnie po to, aby przetrwać największe katastrofy i dostarczyć obiektywnych danych o ostatnich chwilach lotu. Dane z czarnej skrzynki będą niepodważalne - o ile oczywiście system działał prawidłowo podczas lotu.

Rzecznik prokuratury poinformował, że badanie rejestratora odbędzie się najprawdopodobniej poza granicami Rzeczypospolitej. To standard w przypadku F-16 - specjalistyczna wiedza i wyposażenie niezbędne do analizy danych znajdują się zwykle u producentów lub w krajach o długoletnim doświadczeniu z tym typem maszyn.

Pamięć o Slabie

mjr. Maciej Slab Krakowian

 W całym zamieszaniu wokół autentyczności nagrań łatwo zapomnieć o człowieku, który był centrum tej tragedii. Major Maciej Slab Krakowian miał 35 lat, żonę Magdę i dwoje dzieci - bliźniaki. Przez 17 lat służył w Siłach Powietrznych, zgromadził ponad 1400 godzin nalotu i reprezentował Polskę na najważniejszych pokazach lotniczych świata.

REKLAMA

Jego ksywka Slab nie była przypadkowa - nawiązywała do determinacji i solidności w działaniu, cechy niezbędnej dla pilota pokazowego. W swoim ostatnim wywiadzie mówił: Latać można nauczyć każdego. Do tego wszystkiego dochodzi jednak najważniejsze - pasja. Pasja, determinacja i marzenia, które jesteśmy w 100% zdeterminowani, żeby zrealizować. Tydzień przed śmiercią w filmie promującym Air Show Radom major Krakowian mówił o niebezpieczeństwach swojego zawodu.

Major Maciej Slab Krakowian odszedł robiąc to, co kochał - latając. Jego pamięć zasługuje na prawdę, nie na spekulacje i manipulacje. Czy się jej doczekamy - to już inne pytanie.

REKLAMA
Maciej Gajewski
30.08.2025 14:44
Tagi: F-16katastrofa lotniczaLotnictwoSamoloty
Najnowsze
7:51
Ależ gigantyczna dziura w ziemi. To pod wiatrowego kolosa od Taurona
Aktualizacja: 2025-08-30T07:51:00+02:00
7:44
Gnom podjeżdża do wroga i wybucha. To najnowszy polski dron
Aktualizacja: 2025-08-30T07:44:00+02:00
7:33
Pomiziasz go po brzuszku, a on zamruczy. Nowego robota pokochają głównie dorośli
Aktualizacja: 2025-08-30T07:33:00+02:00
7:20
Nowy bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy się od niego nie dowiesz
Aktualizacja: 2025-08-30T07:20:00+02:00
7:10
Spytasz kota, jak się czuje, a on ci odpowie. Będzie tłumacz mowy zwierząt
Aktualizacja: 2025-08-30T07:10:00+02:00
7:00
Wyłączyli mi prąd. I wreszcie wyszedłem z nory
Aktualizacja: 2025-08-30T07:00:00+02:00
18:50
iPhone 17, 17 Air i 17 Pro (Max) - wszystko, co wiemy na chwilę przed premierą
Aktualizacja: 2025-08-29T18:50:33+02:00
18:47
Xiaomi z masą nowości. Trzy nowe smartfony i kluczowa zmiana
Aktualizacja: 2025-08-29T18:47:00+02:00
17:44
Rewolucja z Polski. Koliste RNA szansą na koniec wielu chorób
Aktualizacja: 2025-08-29T17:44:45+02:00
17:14
Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2025-08-29T17:14:58+02:00
17:13
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali
Aktualizacja: 2025-08-29T17:13:06+02:00
17:04
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy
Aktualizacja: 2025-08-29T17:04:57+02:00
16:43
Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu
Aktualizacja: 2025-08-29T16:43:37+02:00
16:17
ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji
Aktualizacja: 2025-08-29T16:17:04+02:00
16:11
Polska dostanie najnowsze radary systemu Patriot. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-08-29T16:11:55+02:00
15:30
Microsoft rzuca wyzwanie ChatGPT. Model MAI już dziś robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:30:28+02:00
15:27
Hulajnogi rozpychają się nie tylko na chodnikach. Tu wprowadzili dla nich specjalny bilet
Aktualizacja: 2025-08-29T15:27:07+02:00
13:47
Polska zrobi własne materiały wybuchowe. Wreszcie koniec zależności od zagranicy
Aktualizacja: 2025-08-29T13:47:35+02:00
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
8:29
Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów
Aktualizacja: 2025-08-29T08:29:13+02:00
8:16
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Aktualizacja: 2025-08-29T08:16:29+02:00
7:00
Kosmiczny pył i kryształy uchwycone na zdjęciu. Mgławica Motyla jest zachwycająca
Aktualizacja: 2025-08-29T07:00:00+02:00
6:41
Spytałem telewizor o propozycje seriali i plan na urlop. Odpowiedział z sensem
Aktualizacja: 2025-08-29T06:41:00+02:00
6:31
Cząstki widmo na celowniku. Rusza największy eksperyment świata
Aktualizacja: 2025-08-29T06:31:00+02:00
6:21
Zamienili rośliny w lampki nocne. Chcę taką
Aktualizacja: 2025-08-29T06:21:00+02:00
6:20
Porzucam PKP IC dla tego pociągu. Bilety z Warszawy do Krakowa za 9 zł
Aktualizacja: 2025-08-29T06:20:57+02:00
6:11
Dają ubraniom drugie życie. Pokazali, jak powinno wyglądać oddawanie ciuchów
Aktualizacja: 2025-08-29T06:11:00+02:00
21:37
Wsadzili całą nowoczesną technologię do jednego chipa. Takiego połączenia jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-08-28T21:37:38+02:00
21:16
Chcą nauczyć dzieci "zdrowego korzystania ze smartfonów". Na początek: totalny zakaz
Aktualizacja: 2025-08-28T21:16:39+02:00
20:55
GTA VI będzie miało rywala o podobnym budżecie. I chyba na niego bardziej czekam
Aktualizacja: 2025-08-28T20:55:52+02:00
20:11
F-16 rozbił się w Radomiu. To miał być pokaz siły, skończyło się tragedią - wstrząsające nagranie
Aktualizacja: 2025-08-28T20:11:52+02:00
19:57
Tak dobrego soku nie kupisz w sklepie. Tym sprzętem zrobisz go bez trudu
Aktualizacja: 2025-08-28T19:57:01+02:00
19:53
Microsoft wreszcie robi to, o co prosili gracze. I nie chodzi tylko o zmianę cennika
Aktualizacja: 2025-08-28T19:53:50+02:00
19:08
Darmowe Destiny: Rising już jest. Topi telefony, ale wygląda absurdalnie dobrze
Aktualizacja: 2025-08-28T19:08:34+02:00
18:46
Zuckerberg przepalił na nich miliony. Nie minął miesiąc, a już uciekli
Aktualizacja: 2025-08-28T18:46:55+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA