F-16 rozbił się w Radomiu. To miał być pokaz siły, skończyło się tragedią - wstrząsające nagranie

Ładowanie...

Dramatyczne chwile w Radomiu, gdzie podczas próby do Air Show 2025 rozbił się polski myśliwiec F-16. Niestety pilot zginął. Jego śmierć została już potwierdzona oficjalnie. Lotnisko zostało zamknięte, a Air Show 2025, zaplanowane na 30-31 sierpnia, zostało odwołane.

To pierwsza w historii katastrofa F-16 polskich Sił Powietrznych. Za sterami siedział bardzo doświadczony pilot z zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland.

REKLAMA

Na nagraniu widać jak samolot z dużą prędkością zniża się i zbliża się do pasa startowego po wykonaniu pętli. Pilot nie zdołał jednak wyprowadzić maszyny, która leci zbyt szybko i zbyt nisko i uderza w pas startowy gdzie F -16 zapala się i sunie kilkaset metrów po pasie płonąc.

Do wypadku doszło ok. godz. 19:30. Okoliczności tragedii i jej przyczyny zbada specjalnie powołana do tego celu komisja.

Tragedia w Radomiu, w trakcie przygotowań do AirShow rozbił się samolot F-16. Niestety pilot zginął. Premier Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Premierem, jest w drodze na miejsce wypadku - podał w serwisie X rzecznik rządu Adam Szłapka.

Do tragedii odniósł się, również w serwisie X, minister obrony narodowej.

Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz.

F-16 – najważniejszy myśliwiec polskiego nieba

Polska posiadała do wypadku 48 samolotów F-16C/D Block 52+ kupionych w latach 2003–2008. To one odgrywają kluczową rolę w ochronie polskiej przestrzeni powietrznej, a także w misjach NATO nad Bałtykiem. Maszyna tego typu kosztuje dziś średnio 60–70 mln dol., a z pełnym wyposażeniem bojowym i pakietem szkoleniowym cena może sięgać nawet 120 mln. dol.

F-16 to konstrukcja legendarna – powstało ponad 4600 egzemplarzy i służą w armiach aż 25 państw. Jednocześnie to samolot, który nie wybacza błędów. Prędkość maksymalna to ponad 2400 km/h, a przeciążenia w trakcie akrobacji sięgają 9 g. Podczas prób i pokazów ryzyko jest więc realne.

Więcej na Spider's Web:

Czy w historii Air Show Radom były już wypadki?

Tak. W 2007 r. podczas pokazów zginęło dwóch pilotów białoruskich Su-27, którzy rozbili się tuż obok publiczności. Katastrofa wstrząsnęła wtedy całym lotniczym światem i na kilka lat zahamowała rozwój imprezy.

REKLAMA

Radom od lat kojarzy się z jednym z największych pokazów lotniczych w tej części Europy. Air Show Radom potrafi przyciągnąć nawet 200 tys. widzów w jeden weekend.

Główna ilustracja: F-16 należący do Tiger Demo Team Poland. Fot. Tiger Demo Team Poland

REKLAMA

Bogdan Stech 28.08.2025 20:11

Ładowanie...