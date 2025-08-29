/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę

Polska staje do wyścigu technologicznego, kupując od Stanów Zjednoczonych system walki radioelektronicznej, znany jako Viper Shield. To kluczowy element gigantycznego programu modernizacji, który ma na celu upewnienie się, że nasze myśliwce F-16 Jastrząb pozostaną podczas ewentualnego konfliktu na szczycie łańcucha pokarmowego.

Bogdan Stech
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
REKLAMA

Kiedy 20 lat temu pierwsze polskie F-16 Jastrząb wzbiły się w niebo, były symbolem wejścia Polski do nowoczesnej ery lotnictwa wojskowego. Dziś stają przed kolejną wielką zmianą. Rząd ogłosił, że wszystkie 47 maszyn zostanie zmodernizowanych do standardu Viper Block 72, a jednym z kluczowych elementów tej transformacji będzie amerykański system walki radioelektronicznej Viper Shield.

Dla pilotów oznacza to ogromny skok jakościowy. To rozwiązanie, produkowane przez firmę L3Harris Technologies, pozwoli skuteczniej wykrywać, namierzać i neutralizować zagrożenia na współczesnym polu walki, gdzie liczy się nie tylko siła ognia, ale przede wszystkim informacja i przewaga technologiczna. Co to oznacza po polsku?

REKLAMA

Oślepić i zagłuszyć przeciwnika

Jeśli chcemy wykryć przeciwnika w powietrzu najczęściej korzystamy z radarów, które pozwalają namierzyć cele z odległości wielu kilometrów. Niestety wróg też posiada radary. Współczesna bitwa dosłownie najeżona jest jednostkami, których jedynym zadaniem jest przeczesywanie przestrzeni powietrznej i poszukiwanie celów.

Wyjściem może być technologia stealth, która potrafi sprawić, że samolot jest "niewidzialny" dla radarów. Ale jest też inna droga. I tu na scenę wkracza Viper Shield.

Viper Shield automatycznie analizuje sygnały radarowe w otoczeniu, identyfikuje zagrożenia i w razie potrzeby zakłóca ich pracę, uniemożliwiając naprowadzanie pocisków. Zanim pilot zobaczy wroga, komputer już wie, że ktoś próbuje go namierzyć i rozpoczyna proces obrony F-16. Ten zaawansowany system walki elektronicznej zapewni wirtualną elektroniczną tarczę wokół samolotu.

Oficjalna nazwa systemu to AN/ALQ-254(V)1 Viper Shield. Dzięki zaawansowanym algorytmom i architekturze definiowanej programowo (SDN), system można modyfikować i aktualizować poprzez oprogramowanie, zupełnie jak w przypadku smartfona. Cyfrowy system zagłuszania oparty na pamięci częstotliwości radiowej (DRFM) zapewnia zwiększoną skuteczność.

Polska modernizuje wszystkie F-16

Decyzja o zakupie Viper Shield to część większego planu. 13 sierpnia 2025 r. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał kontrakt wart 3,8 mld dol. na kompleksową modernizację wszystkich 47 myśliwców F-16 C/D Block 52+. Polska posiadała 48 samolotów F-16, ale jeden rozbił się w tragicznej katastrofie w Radomiu, 28 sierpnia 2025 r.

Maszyny, które weszły do służby w 2006 r., zostaną unowocześnione do wariantu Block 72, co stawia je w jednej linii z najnowszymi wersjami używanymi przez sojuszników z NATO. Modernizacja obejmie nie tylko elektronikę i systemy walki radioelektronicznej, ale także awionikę, radary AESA i możliwość przenoszenia nowoczesnego uzbrojenia.

Prace przeprowadzą Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy, a całość programu zaplanowano na lata 2030–2038. Dzięki temu polskie Jastrzębie pozostaną kluczowym elementem obrony powietrznej jeszcze przez co najmniej dwie dekady.

Więcej na Spider's Web:

Przewaga technologiczna w nowej erze konfliktów

Dlaczego systemy walki radioelektronicznej są dziś tak ważne? Współczesne konflikty, od Ukrainy po Bliski Wschód, pokazują, że zwycięża nie ten, kto ma więcej samolotów, ale ten, kto potrafi je lepiej chronić i wykorzystywać informacje. Radar można oszukać, sygnał zakłócić, a pocisk, zgubić cel.

REKLAMA

To wojna niewidzialnych fal i algorytmów. Kto ją wygra może panować w powietrzu i wygrywać na lądzie.

REKLAMA
Bogdan Stech
29.08.2025 11:26
Tagi: F-16Samoloty
Najnowsze
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
8:29
Zrobił komputer Apple'a z klocków. LEGO. Ten wybitny projekt potrzebuje waszych głosów
Aktualizacja: 2025-08-29T08:29:13+02:00
8:16
Wojsko kupiło mobilną fabrykę budynków. To kolos na kołach
Aktualizacja: 2025-08-29T08:16:29+02:00
7:00
Kosmiczny pył i kryształy uchwycone na zdjęciu. Mgławica Motyla jest zachwycająca
Aktualizacja: 2025-08-29T07:00:00+02:00
6:41
Spytałem telewizor o propozycje seriali i plan na urlop. Odpowiedział z sensem
Aktualizacja: 2025-08-29T06:41:00+02:00
6:31
Cząstki widma na celowniku. Rusza największy eksperyment świata
Aktualizacja: 2025-08-29T06:31:00+02:00
6:21
Zamienili rośliny w lampki nocne. Chcę taką
Aktualizacja: 2025-08-29T06:21:00+02:00
6:20
Porzucam PKP IC dla tego pociągu. Bilety z Warszawy do Krakowa za 9 zł
Aktualizacja: 2025-08-29T06:20:57+02:00
6:11
Dają ubraniom drugie życie. Pokazali, jak powinno wyglądać oddawanie ciuchów
Aktualizacja: 2025-08-29T06:11:00+02:00
21:37
Wsadzili całą nowoczesną technologię do jednego chipa. Takiego połączenia jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-08-28T21:37:38+02:00
21:16
Chcą nauczyć dzieci "zdrowego korzystania ze smartfonów". Na początek: totalny zakaz
Aktualizacja: 2025-08-28T21:16:39+02:00
20:55
GTA VI będzie miało rywala o podobnym budżecie. I chyba na niego bardziej czekam
Aktualizacja: 2025-08-28T20:55:52+02:00
20:11
F-16 rozbił się w Radomiu. To miał być pokaz siły, skończyło się tragedią - wstrząsające nagranie
Aktualizacja: 2025-08-28T20:11:52+02:00
19:57
Tak dobrego soku nie kupisz w sklepie. Tym sprzętem zrobisz go bez trudu
Aktualizacja: 2025-08-28T19:57:01+02:00
19:53
Microsoft wreszcie robi to, o co prosili gracze. I nie chodzi tylko o zmianę cennika
Aktualizacja: 2025-08-28T19:53:50+02:00
19:08
Darmowe Destiny: Rising już jest. Topi telefony, ale wygląda absurdalnie dobrze
Aktualizacja: 2025-08-28T19:08:34+02:00
18:46
Zuckerberg przepalił na nich miliony. Nie minął miesiąc, a już uciekli
Aktualizacja: 2025-08-28T18:46:55+02:00
17:55
PlayStation i Nintendo mają nowego rywala. To... Porsche
Aktualizacja: 2025-08-28T17:55:41+02:00
17:24
Pokopalniane dziury zmienią w atrakcję dla turystów. Ma być raj za 32 mln zł
Aktualizacja: 2025-08-28T17:24:31+02:00
16:54
Polskie satelity szykują się do lotu. Wiemy, kiedy wreszcie polecą
Aktualizacja: 2025-08-28T16:54:53+02:00
16:23
Za sprawą tej sztuczki Microsoftu nie będziesz płacić za YouTube Premium
Aktualizacja: 2025-08-28T16:23:24+02:00
15:41
Polska wydaje na obronę najwięcej w NATO. Czy to wystarczy, by spać spokojnie?
Aktualizacja: 2025-08-28T15:41:45+02:00
14:43
Orlen odpala atom w Polsce. W Europie jeszcze nie było takiej elektrowni
Aktualizacja: 2025-08-28T14:43:21+02:00
13:10
Co to jest VPN i do czego służy? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-28T13:10:02+02:00
12:32
Idą do bankomatu i zapominają zabrać banknotów. Fala dziwnych incydentów
Aktualizacja: 2025-08-28T12:32:00+02:00
12:07
Pokazali wnętrza nowych Airbusów dla LOT. Tak będziemy latać po Europie
Aktualizacja: 2025-08-28T12:07:18+02:00
10:58
Zarobią więcej, jeśli złapią cię z dużym bagażem. Ryanair urządza polowania na pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-28T10:58:56+02:00
10:40
Rząd chce przygotować Polaków na najgorsze. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"
Aktualizacja: 2025-08-28T10:40:45+02:00
9:28
Polskie lotnisko zniesie limity. Skończy się nerwowe przelewanie
Aktualizacja: 2025-08-28T09:28:43+02:00
8:50
Rodzina się powiększyła. Doskonały odkurzacz Dreame H15 Pro doczekał się rodzeństwa
Aktualizacja: 2025-08-28T08:50:41+02:00
8:44
Niczego się nie nauczyli. Wrzucili zdjęcia profesjonalistów i udają, że są ze smartfona
Aktualizacja: 2025-08-28T08:44:16+02:00
7:57
Największy wyciek Samsunga w historii. Polskie ceny i specyfikacje Galaxy Tab S11 i S11 Ultra
Aktualizacja: 2025-08-28T07:57:17+02:00
7:00
Możesz przetestować przyszłość telewizji. Wystarczy się zapisać
Aktualizacja: 2025-08-28T07:00:00+02:00
6:17
Tak, tak, po trzykroć tak! Dzięki Battlefield, ulepszyłeś Call of Duty
Aktualizacja: 2025-08-28T06:17:00+02:00
6:15
Pracownicy wywieźli na taczkach wiceprezesa. Szokujące sceny w siedzibie Microsoftu
Aktualizacja: 2025-08-28T06:15:00+02:00
6:12
To jedna z ostatnich aktualizacji Windowsa 10 w historii. Zrób pa, pa
Aktualizacja: 2025-08-28T06:12:00+02:00
6:06
Padł dramatyczny rekord. Nie poznasz Wisły
Aktualizacja: 2025-08-28T06:06:00+02:00
5:51
Jest oficjalna zapowiedź premiery nowych sprzętów Samsunga. Co zobaczymy?
Aktualizacja: 2025-08-28T05:51:21+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA