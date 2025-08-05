  1. SPIDER'S WEB
Cyberprzestępcy czyhają na Twoje konto. Jak bezpiecznie płacić w sieci?

Chociaż zakupy w sieci są wygodną opcją zapewniającą dostęp do bardzo zróżnicowanej oferty, warto pamiętać o drugiej stronie medalu. Niestety, stanowią też przestrzeń pełną cyberprzestepców czyhających na Twoje oszczędności. Jak bezpiecznie płacić w Internecie? Oto kilka wskazówek, jak wyrobić sobie dobre nawyki, dzięki którym uchronisz się przed popularnymi oszustwami internetowymi i zyskasz poczucie bezpieczeństwa podczas zakupów online.

Bezpieczeństwo transakcji internetowych zależy od Twojej czujności!

Cyberprzestępcy prześcigają się w tworzeniu coraz to nowych i bardziej oddziałujących na ludzką psychikę metod oszustw online. Wielu z nich możesz jednak uniknąć, kierując się zdrowym rozsądkiem i zasadą ograniczonego zaufania

Przede wszystkim, dokładnie sprawdzaj strony internetowe, które przeglądasz, a w szczególności te, które są sklepami online. Często już samo przeczytanie opinii w sieci może oszczędzić Ci poważnych problemów. Brak certyfikatu SSL w pasku adresu w przeglądarce widoczny jako brak kłódki lub przekreślona kłódka. To oznacza, że połączenie z daną stroną internetową nie jest szyfrowane. Może to doprowadzić do utraty danych wpisywanych na stronie.

Ignoruj też próby phishingu, czyli wyłudzenia Twoich wrażliwych danych za pomocą linków przesłanych w wiadomościach sms lub e-mail oraz jego specyficznej formy – spoofingu, za pomocą którego podszywają się pod prawdziwe numery telefonów aby uwiarygodnić swój kontakt. Nigdy nie klikaj w podejrzane linki, nie instaluj żadnych aplikacji polecanych przez głos w telefonie i nie przelewaj bliskim pieniędzy, o ile nie masz stuprocentowej pewności, że rozmawiasz z nimi. Pamiętaj, że cyberprzestępcy dysponują obecnie narzędziami do naśladowania głosu konkretnych osób, więc nie kieruj się tylko tym kryterium.

Z jakich form bezpiecznych płatności online warto skorzystać?

To właśnie moment, w którym płacisz za zakupy w sieci, jest kluczowy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Twoich pieniędzy. Z tego powodu należy zawsze korzystać ze sprawdzonych i zaufanych form płatności online, jak bezpieczne przelewy internetowe, bramki do płacenia kartami debetowymi/kredytowymi, usługa 3D secure, BLIK czy wirtualne portfele (np. Google Pay). 

Niezależnie od tego, którą z tych opcji wybierzesz, niezwykle przydatna okaże się również karta z ubezpieczeniem cybernetycznym dostępna w Banku BNP Paribas. W takim przypadku zyskujesz ubezpieczenie „CYBER Pomoc” bez żadnych dodatkowych opłat. Skorzystasz z niego m.in. wtedy, gdy:

  • ktoś rozporządzi bezprawnie pieniędzmi, które znajdują się na Twoich rachunku,
  • nie dostaniesz zamówionego przez internet produktu lub dostawa będzie niekompletna,
  • stracisz dane z dysku na skutek awarii komputera czy tabletu,
  • Twoja reputacja internetowa zostanie nadszarpnięta w wyniku pomówienia czy znieważenia,
  • ktoś ukradnie Twoją tożsamość i wykorzysta ją do popełnienia przestępstwa, np. wyłudzenia kredytu na Twoje dane.

Zabezpieczenie płatności w internecie – silne hasło to tylko pierwszy krok

Tym, co chroni niepowołane osoby przed dostępem do Twoich kont na różnych portalach czy do rachunku w bankowości internetowej, jest przede wszystkim hasło. Tworząc je, zadbaj o to, aby było trudne do odgadnięcia, czyli np. nie zawierało informacji, które można wyciągnąć z Twoich profili na social mediach czy krótkiej rozmowy telefonicznej. Nie zapisuj go też w miejscu, z którego może zostać skradzione.

Tam, gdzie to możliwe, włącz również weryfikację dwuetapową. Jeśli się na to zdecydujesz, samo poznanie Twojego hasła na niewiele się zda, bo do zalogowania potrzeba również kodu z wiadomości SMS. Dzięki temu dowiesz się od razu o każdej próbie nieautoryzowanego logowania, co zapewni Ci pole do podjęcia odpowiednich działań.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich sprzętów

W kontekście bezpiecznych zakupów online wiele zależy nie tylko od Twoich dobrych nawyków i czujności, ale też od tego, z jakich rozwiązań technologicznych korzystasz. Uważaj na to, by podawać swoje wrażliwe dane i realizować płatności online tylko na własnych urządzeniach, do których nie mają dostępu osoby postronne. To samo dotyczy również połączenia z siecią – publiczne WiFi jest znacznie mniej bezpieczne niż to domowe, które chroni silne hasło.

Zadbaj też o regularne instalowanie wymaganych aktualizacji oraz programów antywirusowych, które chronią m.in. przed złośliwym oprogramowaniem. Możesz także rozważyć zabezpieczenie swojego połączenia z siecią za pomocą VPN (Virtual Private Network).

05.08.2025
