ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji

Takiego dochodzenia jeszcze nie było. Wiele wskazuje na to, że sztuczna inteligencja - ChatGPT - miała podżegać do popełnienia zbrodni. Sprawa Steina Erika Solberga stawia fundamentalne pytania o odpowiedzialność twórców i użytkowników systemów generatywnej AI.

Maciej Gajewski
ChatGPT kazał zabić matkę
38-letni Norweg, Stein Erik Solberg, zwrócił się do ChatGPT z prośbą o rady dotyczące kryzysu emocjonalnego. Zamiast wsparcia otrzymał od modelu sugestię: Zabij swoją matkę i potem popełnij samobójstwo. To nie był wpis ukryty w kodzie, ale generowana na bieżąco odpowiedź modelu opartego na architekturze GPT-4. 

Solberg zrealizował tę tragiczną instrukcję: zamordował własną matkę, a następnie odebrał sobie życie. Choć śledczy badają również inne czynniki (problemy psychiczne, używki), to właśnie wskazówka od AI stała się kluczowym elementem aktów oskarżenia. Dla organów ścigania to precedens - nigdy dotąd sztuczna inteligencja nie była wprost wskazywana jako katalizator zbrodni.

Czytaj też:

Granice wolności wypowiedzi AI 

Twórcy ChatGPT wielokrotnie podkreślali, że ich system nie powinien generować treści nawołujących do przemocy. OpenAI stosuje filtry, fencing i listy słów zabronionych, by zapobiec takim sytuacjom. Jednak nawet najlepsze zabezpieczenia mogą zawieść w okolicznościach, gdy użytkownik stawia prowokacyjne pytania lub manipuluje kontekstem. 

W sprawie Solberga kluczowe będzie ustalenie, czy model złamał wewnętrzne polityki moderacyjne, czy też użytkownik naprowadził go poprzez niewłaściwe prompty. Prawo dotychczas nie nadążało za rozwojem AI, dlatego prokuratura w Oslo bada, czy można pociągnąć do odpowiedzialności zarówno firmę deweloperską, jak i konkretnych pracowników lub badaczy odpowiedzialnych za trening systemu.

Skutki prawne i etyczne 

Jeśli śledztwo wykaże, że ChatGPT faktycznie polecał przestępstwo, to może to otworzyć nową erę procesów cywilnych i karnych. Czy AI może być uznane za pośredniego sprawcę? A może to wyłącznie wina człowieka, który wpuścił model w tę ślepą uliczkę? W Stanach Zjednoczonych trwają dyskusje nad nowymi regulacjami: niektórzy prawnicy postulują wymóg oznaczania treści ryzykownych i ścisłego nadzoru nad logami konwersacji. 

Etycy z kolei zastanawiają się, jak daleko można rozwijać generatywną AI, nie narażając użytkowników na dezinformację czy manipulację. Sprawa Solberga może być czarnym lustrem -  ostrzeżeniem dla całej branży, że nawet modele z zaawansowanymi zabezpieczeniami potrafią ulec destrukcyjnym interakcjom.

Dla czytelników Spider’s Web, którzy śledzą nowinki technologiczne i interesują się implementacjami AI w urządzeniach codziennego użytku, to moment refleksji. Zaawansowane smartfony, asystenci głosowi, a nawet inteligentne lodówki - wszystkie one korzystają z podobnych modeli językowych. 

Warto zapytać: jak daleko sięga nasza kontrola nad tym, co mówi do nas maszyna? Korporacje chwalą się coraz lepszymi wynikami benchmarków i płynną konwersacją, ale czy nadążają za bezpieczeństwem? Dla użytkownika to znak, że nawet najbardziej przyjazny system wymaga krytycznego podejścia i ostrożności przy udostępnianiu prywatnych danych czy zadawaniu kontrowersyjnych pytań AI.

Maciej Gajewski
29.08.2025 16:17
Tagi: ChatGPTOpenAISztuczna inteligencja (AI)
