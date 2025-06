AliExpress z wielką promocją Summer Sale 618. Polscy sprzedawcy i błyskawiczne dostawy

Denerwują cię zacieki po myciu auta? Nie czujesz się pewny z ręcznikiem? To wspaniale się składa, bo w ramach Summer Sale 618 możesz kupić mocną suszarkę do samochodu. Zapytacie, ale po co jest to potrzebne? Już tłumaczę. Po myciu na myjni samoobsługowej na aucie zostają krople wody - jeżeli ich nie osuszycie, to po wyschnięciu zostaną plamy, które psują efekt mycia. Rozwiązaniem budżetowym jest ręcznik z mikrofibry, ale raz, że trzeba się nim namachać, żeby osuszyć cały samochód, a do tego jeżeli znajdzie się w nim drobinka piasku, to porysujecie sobie lakier.