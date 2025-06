Dostałeś Alert RCB o burzach? Oto aplikacje, gdzie zobaczysz, gdzie grzmi i wieje

W krajowym krajobrazie aplikacji meteorologicznych wyróżnia się AntiStorm - polski radar burz działający zarówno w przeglądarce, jak i na urządzeniach mobilnych jako aplikacja PWA (Progressive Web App). Jego unikalną cechą w porównaniu do konkurencji są powiadomienia push ostrzegające przed zbliżającą się burzą, co czyni go praktycznym narzędziem codziennego użytku.