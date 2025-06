Zwoje znad Morza Martwego mogą być starsze, niż sądziliśmy. Tak mówi AI

Model Enoch został przeszkolony na podstawie 24 zwojów o znanej dacie powstania. Analizując charakterystyczne cechy pisma, takie jak kształty liter i kąty nachylenia, AI była w stanie samodzielnie oszacować wiek aż 135 innych zwojów ze zgodnością na poziomie 79 proc. Co ciekawe, wiele z tych dokumentów, w tym fragmenty Księgi Daniela czy Koheleta, okazało się starszych, niż dotąd założono na podstawie tradycyjnej paleografii. Wskazuje to, że niektóre teksty mogły zostać zapisane w czasie życia ich domniemanych autorów, co ma ogromne znaczenie dla badań nad początkami judaizmu i chrześcijaństwa.