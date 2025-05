Sprzątanie stało się banalnie proste. Oto mopy elektryczne Philips OneUp 3000 i 5000

Jak się obsługuje mopa elektrycznego? Jest to na tyle proste, że opis zmieszczę w jednym krótkim zdaniu: nalewamy czystej wody do zbiornika, wkręcamy specjalną buteleczkę z detergentem, zwilżamy pad myjący i możemy zaczynać. Zasada działania jest taka, że urządzenie pompuje czystą wodę do pada i jednocześnie zasysa brudną do osobnego pojemnika. Dwa osobne zbiorniki to bardzo wygodne i racjonalne rozwiązanie. Dzięki nim z łatwością utrzymamy higienę, a świeża woda zawsze będzie pochodzić z czystego pojemnika. Z kolei podczas wylewania brudnej wody nie będziemy mieć z nią kontaktu. Do mycia możemy używać zarówno zimnej jak i ciepłej wody.