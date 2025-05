ASUS Zenbook Duo ma dwa ekrany, a Zenbook A14 działa 30 godzin

To zdecydowanie nie jest jeden z tych laptopów, na których odpalisz co najwyżej YouTube oraz Pasjansa. Nowy ASUS Zenbook Duo został wyposażony w procesor Intel Core Ultra 9 285H z układem graficznym Arc 140T, pozwalającym wycisnąć 50 klatek na sekundę w Wiedźminie 3, w rozdzielczości FHD. Co prawda na niskich detalach, ale hej – to nie laptop gamingowy. Mimo tego, Duo bez problemu poradzi sobie z popularnymi tytułami takimi jak Valorant, League of Legends czy World of Warcraft.